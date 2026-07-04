HomeEconomic CalendarSummary 7/6 - 7/10

Summary 7/6 – 7/10

Monday, Jul 6, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:00AUDTD-MI Inflation Gauge M/M Jun-0.30%
06:00EURGermany Factory Orders M/M May1.10%-3.80%
08:00CHFUnemployment Rate M/M Jun3%
08:30EUREurozone Sentix Investor Confidence Jul-8.9-13.4
08:30GBPConstruction PMI Jun40.138.2
09:00EUREurozone Retail Sales M/M May0.20%-0.40%
09:00EUREurozone PPI M/M May0.20%0.60%
09:00EUREurozone PPI Y/Y May4.90%
13:45USDServices PMI Jun F51.451.3
14:00USDISM Services PMI Jun54.254.5
14:00USDISM Services Prices Paid Jun71.3
14:00USDISM Services Employment Index Jun47.9
01:00AUD
TD-MI Inflation Gauge M/M Jun
Consensus
Previous-0.30%
06:00EUR
Germany Factory Orders M/M May
Consensus1.10%
Previous-3.80%
08:00CHF
Unemployment Rate M/M Jun
Consensus
Previous3%
08:30EUR
Eurozone Sentix Investor Confidence Jul
Consensus-8.9
Previous-13.4
08:30GBP
Construction PMI Jun
Consensus40.1
Previous38.2
09:00EUR
Eurozone Retail Sales M/M May
Consensus0.20%
Previous-0.40%
09:00EUR
Eurozone PPI M/M May
Consensus0.20%
Previous0.60%
09:00EUR
Eurozone PPI Y/Y May
Consensus
Previous4.90%
13:45USD
Services PMI Jun F
Consensus51.4
Previous51.3
14:00USD
ISM Services PMI Jun
Consensus54.2
Previous54.5
14:00USD
ISM Services Prices Paid Jun
Consensus
Previous71.3
14:00USD
ISM Services Employment Index Jun
Consensus
Previous47.9

Tuesday, Jul 7, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:30JPYLabor Cash Earnings Y/Y May3.50%
23:30JPYOverall Household Spending Y/Y May-2.20%-0.50%
05:00JPYLeading Economic Index May P116.9116.1
06:00EURGermany Industrial Production M/M May0.40%0.40%
07:00CHFForeign Currency Reserves (CHF) Jun711B
12:30USDGoods Trade Balance (USD) May-105.8B
12:30USDTrade Balance (USD) May-78.8B-55.9B
14:00CADIvey PMI Jun59.158.2
14:00CADIvey PMI Jun61.3
23:30JPY
Labor Cash Earnings Y/Y May
Consensus
Previous3.50%
23:30JPY
Overall Household Spending Y/Y May
Consensus-2.20%
Previous-0.50%
05:00JPY
Leading Economic Index May P
Consensus116.9
Previous116.1
06:00EUR
Germany Industrial Production M/M May
Consensus0.40%
Previous0.40%
07:00CHF
Foreign Currency Reserves (CHF) Jun
Consensus
Previous711B
12:30USD
Goods Trade Balance (USD) May
Consensus
Previous-105.8B
12:30USD
Trade Balance (USD) May
Consensus-78.8B
Previous-55.9B
14:00CAD
Ivey PMI Jun
Consensus59.1
Previous58.2
14:00CAD
Ivey PMI Jun
Consensus
Previous61.3

Wednesday, Jul 8, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYBank Lending Y/Y Jun5.80%5.70%
02:00NZDRBNZ Interest Rate Decision2.50%2.25%
05:00JPYEco Watchers Survey: Current Jun44.643.6
14:00USDWholesale Inventories May0.30%0.30%
14:30USDCrude Oil Inventories (Jul 3)-3.775M
18:00USDFOMC Minutes
23:50JPY
Bank Lending Y/Y Jun
Consensus5.80%
Previous5.70%
02:00NZD
RBNZ Interest Rate Decision
Consensus2.50%
Previous2.25%
05:00JPY
Eco Watchers Survey: Current Jun
Consensus44.6
Previous43.6
14:00USD
Wholesale Inventories May
Consensus0.30%
Previous0.30%
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jul 3)
Consensus
Previous-3.775M
18:00USD
FOMC Minutes
Consensus
Previous

Thursday, Jul 9, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:30NZDBusinessNZ PMI Jun49.9
23:01GBPRICS Housing Price Balance Jun-34%
23:50JPYMoney Supply M2+CD Y/Y Jun2.50%
01:30CNYCPI M/M Jun-0.10%
01:30CNYCPI Y/Y Jun1.20%1.20%
01:30CNYPPI Y/Y Jun4.10%3.90%
06:00JPYMachine Tool Orders Y/Y Jun37.40%
06:00EURGermany Trade Balance (EUR) May14.2B 14.5B
12:30USDInitial Jobless Claims (Jul 3)210K215K
14:00USDExisting Home Sales Jun4.20M4.17M
14:30USDNatural Gas Storage (Jul 3)87B
22:30NZD
BusinessNZ PMI Jun
Consensus
Previous49.9
23:01GBP
RICS Housing Price Balance Jun
Consensus
Previous-34%
23:50JPY
Money Supply M2+CD Y/Y Jun
Consensus
Previous2.50%
01:30CNY
CPI M/M Jun
Consensus
Previous-0.10%
01:30CNY
CPI Y/Y Jun
Consensus1.20%
Previous1.20%
01:30CNY
PPI Y/Y Jun
Consensus4.10%
Previous3.90%
06:00JPY
Machine Tool Orders Y/Y Jun
Consensus
Previous37.40%
06:00EUR
Germany Trade Balance (EUR) May
Consensus14.2B
Previous 14.5B
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jul 3)
Consensus210K
Previous215K
14:00USD
Existing Home Sales Jun
Consensus4.20M
Previous4.17M
14:30USD
Natural Gas Storage (Jul 3)
Consensus
Previous87B

Friday, Jul 10, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYPPI M/M Jun0.30%0.90%
23:50JPYPPI Y/Y Jun6.80%6.30%
06:00EURGermany CPI M/M Jun F-0.30%-0.30%
06:00EURGermany CPI Y/Y Jun F2.40%2.40%
12:30CADNet Change in Employment Jun10.0K87.8K
12:30CADUnemployment Rate Jun6.60%6.60%
12:30CADBuilding Permits M/M May0.50%-7.60%
23:50JPY
PPI M/M Jun
Consensus0.30%
Previous0.90%
23:50JPY
PPI Y/Y Jun
Consensus6.80%
Previous6.30%
06:00EUR
Germany CPI M/M Jun F
Consensus-0.30%
Previous-0.30%
06:00EUR
Germany CPI Y/Y Jun F
Consensus2.40%
Previous2.40%
12:30CAD
Net Change in Employment Jun
Consensus10.0K
Previous87.8K
12:30CAD
Unemployment Rate Jun
Consensus6.60%
Previous6.60%
12:30CAD
Building Permits M/M May
Consensus0.50%
Previous-7.60%
Start Trading
Start Trading
Start Trading
Start Trading
ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading