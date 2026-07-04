Summary 7/6 – 7/10

Monday, Jul 6, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Jun
|-0.30%
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M May
|1.10%
|-3.80%
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M Jun
|3%
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Jul
|-8.9
|-13.4
|08:30
|GBP
|Construction PMI Jun
|40.1
|38.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M May
|0.20%
|-0.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M May
|0.20%
|0.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y May
|4.90%
|13:45
|USD
|Services PMI Jun F
|51.4
|51.3
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Jun
|54.2
|54.5
|14:00
|USD
|ISM Services Prices Paid Jun
|71.3
|14:00
|USD
|ISM Services Employment Index Jun
|47.9
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Jun
|Consensus
|Previous
|-0.30%
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M May
|Consensus
|1.10%
|Previous
|-3.80%
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M Jun
|Consensus
|Previous
|3%
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Jul
|Consensus
|-8.9
|Previous
|-13.4
|08:30
|GBP
|Construction PMI Jun
|Consensus
|40.1
|Previous
|38.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M May
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M May
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y May
|Consensus
|Previous
|4.90%
|13:45
|USD
|Services PMI Jun F
|Consensus
|51.4
|Previous
|51.3
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Jun
|Consensus
|54.2
|Previous
|54.5
|14:00
|USD
|ISM Services Prices Paid Jun
|Consensus
|Previous
|71.3
|14:00
|USD
|ISM Services Employment Index Jun
|Consensus
|Previous
|47.9
Tuesday, Jul 7, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y May
|3.50%
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y May
|-2.20%
|-0.50%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index May P
|116.9
|116.1
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M May
|0.40%
|0.40%
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Jun
|711B
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) May
|-105.8B
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) May
|-78.8B
|-55.9B
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Jun
|59.1
|58.2
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Jun
|61.3
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y May
|Consensus
|Previous
|3.50%
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y May
|Consensus
|-2.20%
|Previous
|-0.50%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index May P
|Consensus
|116.9
|Previous
|116.1
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M May
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.40%
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Jun
|Consensus
|Previous
|711B
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) May
|Consensus
|Previous
|-105.8B
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) May
|Consensus
|-78.8B
|Previous
|-55.9B
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Jun
|Consensus
|59.1
|Previous
|58.2
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Jun
|Consensus
|Previous
|61.3
Wednesday, Jul 8, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Jun
|5.80%
|5.70%
|02:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|2.50%
|2.25%
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Jun
|44.6
|43.6
|14:00
|USD
|Wholesale Inventories May
|0.30%
|0.30%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 3)
|-3.775M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Jun
|Consensus
|5.80%
|Previous
|5.70%
|02:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.25%
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Jun
|Consensus
|44.6
|Previous
|43.6
|14:00
|USD
|Wholesale Inventories May
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 3)
|Consensus
|Previous
|-3.775M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
|Consensus
|Previous
Thursday, Jul 9, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:30
|NZD
|BusinessNZ PMI Jun
|49.9
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Jun
|-34%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Jun
|2.50%
|01:30
|CNY
|CPI M/M Jun
|-0.10%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Jun
|1.20%
|1.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Jun
|4.10%
|3.90%
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Jun
|37.40%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) May
|14.2B
|14.5B
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 3)
|210K
|215K
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Jun
|4.20M
|4.17M
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 3)
|87B
|22:30
|NZD
|BusinessNZ PMI Jun
|Consensus
|Previous
|49.9
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Jun
|Consensus
|Previous
|-34%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|2.50%
|01:30
|CNY
|CPI M/M Jun
|Consensus
|Previous
|-0.10%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Jun
|Consensus
|1.20%
|Previous
|1.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Jun
|Consensus
|4.10%
|Previous
|3.90%
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|37.40%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) May
|Consensus
|14.2B
|Previous
|14.5B
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 3)
|Consensus
|210K
|Previous
|215K
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Jun
|Consensus
|4.20M
|Previous
|4.17M
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 3)
|Consensus
|Previous
|87B
Friday, Jul 10, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|PPI M/M Jun
|0.30%
|0.90%
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Jun
|6.80%
|6.30%
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jun F
|-0.30%
|-0.30%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jun F
|2.40%
|2.40%
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Jun
|10.0K
|87.8K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Jun
|6.60%
|6.60%
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M May
|0.50%
|-7.60%
|23:50
|JPY
|PPI M/M Jun
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.90%
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Jun
|Consensus
|6.80%
|Previous
|6.30%
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jun F
|Consensus
|-0.30%
|Previous
|-0.30%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jun F
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.40%
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Jun
|Consensus
|10.0K
|Previous
|87.8K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Jun
|Consensus
|6.60%
|Previous
|6.60%
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M May
|Consensus
|0.50%
|Previous
|-7.60%