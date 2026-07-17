Eco Data 7/17/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) May
|-15.7B
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jun F
|2.80%
|2.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jun F
|2.40%
|2.40%
|12:30
|USD
|Building Permits Jun
|1.420M
|1.410M
|12:30
|USD
|Housing Starts Jun
|1.330M
|1.177M
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Jun
|1.90%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Jun
|0.20%
|0.10%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Jun
|76.20%
|76.20%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jul P
|49.5
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul P
|4.60%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) May
|Actual
|Consensus
|Previous
|-15.7B
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jun F
|Actual
|Consensus
|2.80%
|Previous
|2.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jun F
|Actual
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.40%
|12:30
|USD
|Building Permits Jun
|Actual
|Consensus
|1.420M
|Previous
|1.410M
|12:30
|USD
|Housing Starts Jun
|Actual
|Consensus
|1.330M
|Previous
|1.177M
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|1.90%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.10%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Jun
|Actual
|Consensus
|76.20%
|Previous
|76.20%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jul P
|Actual
|Consensus
|Previous
|49.5
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul P
|Actual
|Consensus
|Previous
|4.60%