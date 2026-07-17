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Eco Data 7/17/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
08:00EUREurozone Current Account (EUR) May-15.7B
09:00EUREurozone CPI Y/Y Jun F2.80%2.80%
09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Jun F2.40%2.40%
12:30USDBuilding Permits Jun1.420M1.410M
12:30USDHousing Starts Jun1.330M1.177M
12:30USDImport Price Index M/M Jun1.90%
13:15USDIndustrial Production M/M Jun0.20%0.10%
13:15USDCapacity Utilization Jun76.20%76.20%
14:00USDUoM Consumer Sentiment Jul P49.5
14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Jul P4.60%
08:00EUR
Eurozone Current Account (EUR) May
Actual
Consensus
Previous-15.7B
09:00EUR
Eurozone CPI Y/Y Jun F
Actual
Consensus2.80%
Previous2.80%
09:00EUR
Eurozone Core CPI Y/Y Jun F
Actual
Consensus2.40%
Previous2.40%
12:30USD
Building Permits Jun
Actual
Consensus1.420M
Previous1.410M
12:30USD
Housing Starts Jun
Actual
Consensus1.330M
Previous1.177M
12:30USD
Import Price Index M/M Jun
Actual
Consensus
Previous1.90%
13:15USD
Industrial Production M/M Jun
Actual
Consensus0.20%
Previous0.10%
13:15USD
Capacity Utilization Jun
Actual
Consensus76.20%
Previous76.20%
14:00USD
UoM Consumer Sentiment Jul P
Actual
Consensus
Previous49.5
14:00USD
UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul P
Actual
Consensus
Previous4.60%
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ActionForex
ActionForex
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