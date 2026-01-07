Thu, Jan 08, 2026 00:29 GMT
More
    HomeLive CommentsUS ADP jobs rose 41k, wage pressures hold firm

    US ADP jobs rose 41k, wage pressures hold firm

    ActionForex
    By ActionForex

    US private-sector job recovered at the end of 2025, with ADP reporting a 41k rise in employment in December, but missed expectations of 50k. Hiring remained uneven, with goods-producing jobs slipping -3k, while service-providing roles rose 44k.

    By company size, small businesses 9k jobs after November losses, while medium-sized firms added 34k. Large employers contributed just 2k. As ADP Chief Economist Nela Richardson noted, small establishments recovered into year-end even as large firms pulled back.

    Wage dynamics remained firm. Pay growth for job-stayers was unchanged at 4.4% year-on-year, while job-changers saw an acceleration to 6.6% from 6.3%.

    Full US ADP employment release here.

    ActionForex
    ActionForex

    Latest Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.