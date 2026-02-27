Eco Data 2/27/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Feb
|1.60%
|1.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Feb
|1.80%
|1.70%
|2.00%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Feb
|2.50%
|2.40%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Jan P
|2.20%
|5.50%
|-0.10%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Jan
|1.80%
|0.20%
|-0.90%
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Feb
|-19
|-15
|-16
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Jan
|0.50%
|0.10%
|0.80%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Jan
|-2.00%
|1.30%
|07:00
|EUR
|Germany Import Price M/M Jan
|0.60%
|-0.10%
|07:45
|EUR
|France GDP Q/Q Q4
|0.20%
|0.20%
|08:00
|CHF
|GDP Q/Q Q4
|0.20%
|-0.50%
|08:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Feb
|103.1
|102.5
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Jan
|3K
|0K
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Jan
|6.30%
|6.30%
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Feb P
|0.50%
|0.10%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Feb P
|2.00%
|2.10%
|13:30
|CAD
|GDP M/M Dec
|0.10%
|0.00%
|13:30
|USD
|PPI M/M Jan
|0.30%
|0.50%
|13:30
|USD
|PPI Y/Y Jan
|2.60%
|3.00%
|13:30
|USD
|PPI Core M/M Jan
|0.30%
|0.70%
|13:30
|USD
|PPI Core Y/Y Jan
|3.00%
|3.30%
|14:45
|USD
|Chicago PMI Feb
|52.6
|54
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Feb
|Actual
|1.60%
|Consensus
|Previous
|1.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Feb
|Actual
|1.80%
|Consensus
|1.70%
|Previous
|2.00%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Feb
|Actual
|2.50%
|Consensus
|Previous
|2.40%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Jan P
|Actual
|2.20%
|Consensus
|5.50%
|Previous
|-0.10%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Jan
|Actual
|1.80%
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.90%
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Feb
|Actual
|-19
|Consensus
|-15
|Previous
|-16
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Jan
|Actual
|0.50%
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.80%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Jan
|Actual
|Consensus
|-2.00%
|Previous
|1.30%
|07:00
|EUR
|Germany Import Price M/M Jan
|Actual
|Consensus
|0.60%
|Previous
|-0.10%
|07:45
|EUR
|France GDP Q/Q Q4
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.20%
|08:00
|CHF
|GDP Q/Q Q4
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.50%
|08:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Feb
|Actual
|Consensus
|103.1
|Previous
|102.5
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Jan
|Actual
|Consensus
|3K
|Previous
|0K
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Jan
|Actual
|Consensus
|6.30%
|Previous
|6.30%
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Feb P
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.10%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Feb P
|Actual
|Consensus
|2.00%
|Previous
|2.10%
|13:30
|CAD
|GDP M/M Dec
|Actual
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.00%
|13:30
|USD
|PPI M/M Jan
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.50%
|13:30
|USD
|PPI Y/Y Jan
|Actual
|Consensus
|2.60%
|Previous
|3.00%
|13:30
|USD
|PPI Core M/M Jan
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.70%
|13:30
|USD
|PPI Core Y/Y Jan
|Actual
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.30%
|14:45
|USD
|Chicago PMI Feb
|Actual
|Consensus
|52.6
|Previous
|54