    Eco Data 2/27/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    23:30JPYTokyo CPI Y/Y Feb1.60%1.50%
    23:30JPYTokyo CPI Core Y/Y Feb1.80%1.70%2.00%
    23:30JPYTokyo CPI Core-Core Y/Y Feb2.50%2.40%
    23:50JPYIndustrial Production M/M Jan P2.20%5.50%-0.10%
    23:50JPYRetail Trade Y/Y Jan1.80%0.20%-0.90%
    00:01GBPGfK Consumer Confidence Feb-19-15-16
    00:30AUDPrivate Sector Credit M/M Jan0.50%0.10%0.80%
    05:00JPYHousing Starts Y/Y Jan-2.00%1.30%
    07:00EURGermany Import Price M/M Jan0.60%-0.10%
    07:45EURFrance GDP Q/Q Q40.20%0.20%
    08:00CHFGDP Q/Q Q40.20%-0.50%
    08:00CHFKOF Economic Barometer Feb103.1102.5
    08:55EURGermany Unemployment Change Jan3K0K
    08:55EURGermany Unemployment Rate Jan6.30%6.30%
    13:00EURGermany CPI M/M Feb P0.50%0.10%
    13:00EURGermany CPI Y/Y Feb P2.00%2.10%
    13:30CADGDP M/M Dec0.10%0.00%
    13:30USDPPI M/M Jan0.30%0.50%
    13:30USDPPI Y/Y Jan2.60%3.00%
    13:30USDPPI Core M/M Jan0.30%0.70%
    13:30USDPPI Core Y/Y Jan3.00%3.30%
    14:45USDChicago PMI Feb52.654
