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    Eco Data 3/16/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:30NZDBusiness NZ PSI Feb4850.950.7
    02:00CNYIndustrial Production Y/Y Feb6.30%5.10%5.20%
    02:00CNYRetail Sales Y/Y Feb2.80%2.50%0.90%
    02:00CNYFixed Asset Investment (YTD) Y/Y Feb1.80%-2.10%-3.80%
    12:15CADHousing Starts Y/Y Feb243K238K
    12:30CADCPI M/M Feb0.60%0.00%
    12:30CADCPI Y/Y Feb2.30%
    12:30CADCPI Median Y/Y Feb2.40%2.50%
    12:30CADCPI Trimmed Y/Y Feb2.40%2.40%
    12:30CADCPI Common Y/Y Feb2.60%2.70%
    12:30USDEmpire State Manufacturing Mar3.87.1
    13:15USDIndustrial Production M/M Feb0.20%0.70%
    13:15USDCapacity Utilization Feb76.30%76.20%
    14:00USDNAHB Housing Market Index Mar3736
    21:30NZD
    Business NZ PSI Feb
    Actual48
    Consensus
    Previous50.9
    Revised50.7
    02:00CNY
    Industrial Production Y/Y Feb
    Actual6.30%
    Consensus5.10%
    Previous5.20%
    02:00CNY
    Retail Sales Y/Y Feb
    Actual2.80%
    Consensus2.50%
    Previous0.90%
    02:00CNY
    Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Feb
    Actual1.80%
    Consensus-2.10%
    Previous-3.80%
    12:15CAD
    Housing Starts Y/Y Feb
    Actual
    Consensus243K
    Previous238K
    12:30CAD
    CPI M/M Feb
    Actual
    Consensus0.60%
    Previous0.00%
    12:30CAD
    CPI Y/Y Feb
    Actual
    Consensus
    Previous2.30%
    12:30CAD
    CPI Median Y/Y Feb
    Actual
    Consensus2.40%
    Previous2.50%
    12:30CAD
    CPI Trimmed Y/Y Feb
    Actual
    Consensus2.40%
    Previous2.40%
    12:30CAD
    CPI Common Y/Y Feb
    Actual
    Consensus2.60%
    Previous2.70%
    12:30USD
    Empire State Manufacturing Mar
    Actual
    Consensus3.8
    Previous7.1
    13:15USD
    Industrial Production M/M Feb
    Actual
    Consensus0.20%
    Previous0.70%
    13:15USD
    Capacity Utilization Feb
    Actual
    Consensus76.30%
    Previous76.20%
    14:00USD
    NAHB Housing Market Index Mar
    Actual
    Consensus37
    Previous36
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