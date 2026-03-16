Eco Data 3/16/26

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|Industrial Production Y/Y Feb
|6.30%
|5.10%
|5.20%
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|CNY
|Retail Sales Y/Y Feb
|2.80%
|2.50%
|0.90%
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|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Feb
|1.80%
|-2.10%
|-3.80%
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Feb
|243K
|238K
|12:30
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|CPI M/M Feb
|0.60%
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|CPI Y/Y Feb
|2.30%
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|CPI Median Y/Y Feb
|2.40%
|2.50%
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|CPI Trimmed Y/Y Feb
|2.40%
|2.40%
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|CPI Common Y/Y Feb
|2.60%
|2.70%
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|USD
|Empire State Manufacturing Mar
|3.8
|7.1
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Feb
|0.20%
|0.70%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Feb
|76.30%
|76.20%
|14:00
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|NAHB Housing Market Index Mar
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