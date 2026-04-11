Summary 4/13 – 4/17

Monday, Apr 13, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI Mar
|48
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Mar
|1.60%
|1.70%
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Feb
|-0.40%
|4.80%
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Mar
|4.01M
|4.09M
Tuesday, Apr 14, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:01
|GBP
|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Mar
|0.70%
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Apr
|1.20%
|01:30
|AUD
|NAB Business Conditions Mar
|7
|01:30
|AUD
|NAB Business Confidence Mar
|-1
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Mar
|107.5B
|213.6B
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Feb F
|-2.10%
|-2.10%
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Mar
|98.6
|98.8
|12:30
|USD
|PPI M/M Mar
|1.20%
|0.70%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Mar
|3.40%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M Mar
|0.50%
|0.50%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y Mar
|3.90%
Wednesday, Apr 15, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Feb
|-1.10%
|-5.50%
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Feb
|0.20%
|-1.50%
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Feb
|3.80%
|-3.00%
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M Feb
|0.20%
|-1.00%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Apr
|0.5
|-0.2
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Mar
|0.80%
|1.30%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Apr
|37
|38
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Apr 10)
|3.1M
|18:00
|USD
|Fed's Beige Book
Thursday, Apr 16, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Apr
|5.20%
|01:30
|AUD
|Employment Change Mar
|17.9K
|48.9K
|01:30
|AUD
|Unemployment RateMar
|4.30%
|4.30%
|02:00
|CNY
|GDP Y/Y Q1
|5.00%
|4.50%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Mar
|5.30%
|6.30%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Mar
|2.00%
|2.80%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Mar
|2.00%
|1.80%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Feb
|0.10%
|0.00%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Feb
|-20.3B
|-14.4B
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Mar
|0.20%
|-0.30%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Mar
|-2.70%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Mar F
|2.50%
|2.50%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Mar F
|2.30%
|2.30%
|11:30
|EUR
|ECB Meeting Accounts
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Apr 10)
|215K
|219K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Apr
|10.5
|18.1
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Mar
|0.10%
|0.20%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Mar
|76.40%
|76.30%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Apr 10)
|50B
Friday, Apr 17, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Feb
|37.9B
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Feb
|11.1B
|12.1B
|12:15
|CAD
|Housing Starts Mar
|253K
|251K
