Eco Data 4/16/26

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|Consumer Inflation Expectations Apr
|5.90%
|5.20%
|01:30
|AUD
|Employment Change Mar
|17.9K
|17.9K
|48.9K
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|AUD
|Unemployment Rate Mar
|4.30%
|4.30%
|4.30%
|02:00
|CNY
|GDP Y/Y Q1
|5.00%
|4.80%
|4.50%
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|CNY
|Industrial Production Y/Y Mar
|5.70%
|5.40%
|6.30%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Mar
|1.70%
|2.40%
|2.80%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Mar
|1.70%
|1.90%
|1.80%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Feb
|0.10%
|0.00%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Feb
|-20.3B
|-14.4B
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Mar
|0.20%
|-0.30%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Mar
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|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Mar F
|2.50%
|2.50%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Mar F
|2.30%
|2.30%
|11:30
|EUR
|ECB Meeting Accounts
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Apr 10)
|215K
|219K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Apr
|10.5
|18.1
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Mar
|0.10%
|0.20%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Mar
|76.40%
|76.30%
|14:30
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|Natural Gas Storage (Apr 10)
|55B
|50B
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Apr
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|Previous
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