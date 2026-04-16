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    Eco Data 4/16/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    01:00AUDConsumer Inflation Expectations Apr5.90%5.20%
    01:30AUDEmployment Change Mar17.9K17.9K48.9K
    01:30AUDUnemployment Rate Mar4.30%4.30%4.30%
    02:00CNYGDP Y/Y Q15.00%4.80%4.50%
    02:00CNYIndustrial Production Y/Y Mar5.70%5.40%6.30%
    02:00CNYRetail Sales Y/Y Mar1.70%2.40%2.80%
    02:00CNYFixed Asset Investment (YTD) Y/Y Mar1.70%1.90%1.80%
    06:00GBPGDP M/M Feb0.10%0.00%
    06:00GBPGoods Trade Balance (GBP) Feb-20.3B-14.4B
    06:30CHFProducer and Import Prices M/M Mar0.20%-0.30%
    06:30CHFProducer and Import Prices Y/Y Mar-2.70%
    09:00EUREurozone CPI Y/Y Mar F2.50%2.50%
    09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Mar F2.30%2.30%
    11:30EURECB Meeting Accounts
    12:30USDInitial Jobless Claims (Apr 10)215K219K
    12:30USDPhiladelphia Fed Manufacturing Apr10.518.1
    13:15USDIndustrial Production M/M Mar0.10%0.20%
    13:15USDCapacity Utilization Mar76.40%76.30%
    14:30USDNatural Gas Storage (Apr 10)55B50B
    01:00AUD
    Consumer Inflation Expectations Apr
    Actual5.90%
    Consensus
    Previous5.20%
    01:30AUD
    Employment Change Mar
    Actual17.9K
    Consensus17.9K
    Previous48.9K
    01:30AUD
    Unemployment Rate Mar
    Actual4.30%
    Consensus4.30%
    Previous4.30%
    02:00CNY
    GDP Y/Y Q1
    Actual5.00%
    Consensus4.80%
    Previous4.50%
    02:00CNY
    Industrial Production Y/Y Mar
    Actual5.70%
    Consensus5.40%
    Previous6.30%
    02:00CNY
    Retail Sales Y/Y Mar
    Actual1.70%
    Consensus2.40%
    Previous2.80%
    02:00CNY
    Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Mar
    Actual1.70%
    Consensus1.90%
    Previous1.80%
    06:00GBP
    GDP M/M Feb
    Actual
    Consensus0.10%
    Previous0.00%
    06:00GBP
    Goods Trade Balance (GBP) Feb
    Actual
    Consensus-20.3B
    Previous-14.4B
    06:30CHF
    Producer and Import Prices M/M Mar
    Actual
    Consensus0.20%
    Previous-0.30%
    06:30CHF
    Producer and Import Prices Y/Y Mar
    Actual
    Consensus
    Previous-2.70%
    09:00EUR
    Eurozone CPI Y/Y Mar F
    Actual
    Consensus2.50%
    Previous2.50%
    09:00EUR
    Eurozone Core CPI Y/Y Mar F
    Actual
    Consensus2.30%
    Previous2.30%
    11:30EUR
    ECB Meeting Accounts
    Actual
    Consensus
    Previous
    12:30USD
    Initial Jobless Claims (Apr 10)
    Actual
    Consensus215K
    Previous219K
    12:30USD
    Philadelphia Fed Manufacturing Apr
    Actual
    Consensus10.5
    Previous18.1
    13:15USD
    Industrial Production M/M Mar
    Actual
    Consensus0.10%
    Previous0.20%
    13:15USD
    Capacity Utilization Mar
    Actual
    Consensus76.40%
    Previous76.30%
    14:30USD
    Natural Gas Storage (Apr 10)
    Actual
    Consensus55B
    Previous50B
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