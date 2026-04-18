Summary 4/20 – 4/24

    Monday, Apr 20, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    22:45NZDTrade Balance (NZD) Mar175M-257M
    01:00CNY1-y Loan Prime Rate3.00%3.00%
    01:00CNY5-y Loan Prime Rate3.50%3.50%
    04:30JPYTertiary Industry Index M/M Feb-0.40%1.70%
    06:00EURGermany PPI M/M Mar1.40%-0.50%
    06:00EURGermany PPI Y/Y Mar-3.30%
    12:30CADCPI M/M Mar1.10%0.50%
    12:30CADCPI Y/Y Mar1.80%
    12:30CADCPI Median Y/Y Mar2.40%2.30%
    12:30CADCPI Trimmed Y/Y Mar2.30%2.30%
    12:30CADCPI Common Y/Y Mar2.60%2.40%
    14:30CADBoC Business Outlook Survey
    Tuesday, Apr 21, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    22:00NZDNZIER Business Confidence Q148
    22:45NZDCPI Q/Q Q10.80%0.60%
    06:00GBPClaimant Count Change Mar21.4K24.7K
    06:00GBPILO Unemployment Rate (3M) Feb5.20%5.20%
    06:00GBPAverage Earnings Excl Bonus 3M/Y Feb3.50%3.80%
    06:00GBPAverage Earnings Incl Bonus 3M/Y Feb3.60%3.90%
    09:00EURGermany ZEW Economic Sentiment Apr-6.7-0.5
    09:00EURGermany ZEW Current Situation Apr-69.5-62.9
    09:00EUREurozone ZEW Economic Sentiment Apr-10.3-8.5
    12:30USDRetail Sales M/M Mar1.30%0.60%
    12:30USDRetail Sales ex Autos M/M Mar1.30%0.50%
    14:00USDPending Home Sales M/M Mar0.00%1.80%
    14:00USDBusiness Inventories Feb0.10%-0.10%
    Wednesday, Apr 22, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYTrade Balance (JPY) Mar0.20T-0.37T
    01:00AUDWestpac Leading Index M/M Mar-0.10%
    06:00GBPCPI M/M Mar0.40%
    06:00GBPCPI Y/Y Mar3.30%3.00%
    06:00GBPCore CPI Y/Y Mar3.20%3.20%
    06:00GBPRPI M/M Mar0.40%
    06:00GBPRPI Y/Y Mar3.60%
    06:00GBPPPI Input M/M Mar0.80%
    06:00GBPPPI Input Y/Y Mar0.50%
    06:00GBPPPI Output M/M Mar-0.50%
    06:00GBPPPI Output Y/Y Mar1.70%
    06:00GBPPPI Core Output M/M Mar-0.80%
    06:00GBPPPI Core Output Y/Y Mar1.90%
    12:30CADNew Housing Price Index M/M Mar0.20%0.30%
    14:00EUREurozone Consumer Confidence Apr P-17-16
    14:30USDCrude Oil Inventories (Apr 17)-0.9M
    Thursday, Apr 23, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:00AUDManufacturing PMI Apr P49.8
    23:00AUDServices PMI Apr P46.3
    00:30JPYManufacturing PMI Apr P51.251.6
    00:30JPYServices PMI Apr P53.4
    06:00GBPPublic Sector Net Borrowing (GBP) Mar10.3B14.3B
    07:15EURFrance Manufacturing PMI Apr P49.550
    07:15EURFrance Services PMI Apr P48.548.8
    07:30EURGermany Manufacturing PMI Apr P51.352.2
    07:30EURGermany Services PMI Apr P50.450.9
    08:00EUREurozone Manufacturing PMI Apr P50.751.6
    08:00EUREurozone Services PMI Apr P49.850.2
    08:30GBPManufacturing PMI Apr P50.251
    08:30GBPServices PMI Apr P5050.5
    12:30CADIndustrial Product Price M/M Mar1.80%0.40%
    12:30CADRaw Material Price Index Mar9.50%0.60%
    12:30USDInitial Jobless Claims (Apr 17)210K207K
    13:45USDManufacturing PMI Apr P52.552.3
    13:45USDServices PMI Apr P50.149.8
    14:30USDNatural Gas Storage (Apr 17)59B
    Friday, Apr 24, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:01GBPGfK Consumer Confidence Apr-25-21
    23:30JPYNational CPI Y/Y Mar1.30%
    23:30JPYNational CPI Core Y/Y Mar1.70%1.60%
    23:30JPYNational CPI Core-Core Y/Y Mar2.50%
    23:50JPYCorporate Service Price Index Y/Y Mar2.90%2.70%
    06:00GBPRetail Sales M/M Mar0.20%-0.40%
    08:00EURGermany IFO Business Climate Apr85.686.4
    08:00EURGermany IFO Current Assessment Apr85.586.7
    08:00EURGermany IFO Expectations Apr83.986
    12:30CADRetail Sales M/M Feb0.90%1.10%
    12:30CADRetail Sales ex Autos M/M Feb0.80%0.80%
    14:00USDUoM Consumer Sentiment Apr F47.647.6
    14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Apr F4.80%4.80%
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

