Summary 4/20 – 4/24

Monday, Apr 20, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Mar
|175M
|-257M
|01:00
|CNY
|1-y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Feb
|-0.40%
|1.70%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Mar
|1.40%
|-0.50%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Mar
|-3.30%
|12:30
|CAD
|CPI M/M Mar
|1.10%
|0.50%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Mar
|1.80%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Mar
|2.40%
|2.30%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Mar
|2.30%
|2.30%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Mar
|2.60%
|2.40%
|14:30
|CAD
|BoC Business Outlook Survey
Tuesday, Apr 21, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:00
|NZD
|NZIER Business Confidence Q1
|48
|22:45
|NZD
|CPI Q/Q Q1
|0.80%
|0.60%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Mar
|21.4K
|24.7K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Feb
|5.20%
|5.20%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excl Bonus 3M/Y Feb
|3.50%
|3.80%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Incl Bonus 3M/Y Feb
|3.60%
|3.90%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Apr
|-6.7
|-0.5
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Apr
|-69.5
|-62.9
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Apr
|-10.3
|-8.5
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M Mar
|1.30%
|0.60%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Mar
|1.30%
|0.50%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M Mar
|0.00%
|1.80%
|14:00
|USD
|Business Inventories Feb
|0.10%
|-0.10%
Wednesday, Apr 22, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Mar
|0.20T
|-0.37T
|01:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Mar
|-0.10%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Mar
|0.40%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Mar
|3.30%
|3.00%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Mar
|3.20%
|3.20%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Mar
|0.40%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Mar
|3.60%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Mar
|0.80%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Mar
|0.50%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Mar
|-0.50%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Mar
|1.70%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Mar
|-0.80%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Mar
|1.90%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Mar
|0.20%
|0.30%
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Apr P
|-17
|-16
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Apr 17)
|-0.9M
Thursday, Apr 23, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Apr P
|49.8
|23:00
|AUD
|Services PMI Apr P
|46.3
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Apr P
|51.2
|51.6
|00:30
|JPY
|Services PMI Apr P
|53.4
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Mar
|10.3B
|14.3B
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Apr P
|49.5
|50
|07:15
|EUR
|France Services PMI Apr P
|48.5
|48.8
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Apr P
|51.3
|52.2
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Apr P
|50.4
|50.9
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Apr P
|50.7
|51.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Apr P
|49.8
|50.2
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Apr P
|50.2
|51
|08:30
|GBP
|Services PMI Apr P
|50
|50.5
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Mar
|1.80%
|0.40%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Mar
|9.50%
|0.60%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Apr 17)
|210K
|207K
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Apr P
|52.5
|52.3
|13:45
|USD
|Services PMI Apr P
|50.1
|49.8
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Apr 17)
|59B
Friday, Apr 24, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Apr
|-25
|-21
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Mar
|1.30%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Mar
|1.70%
|1.60%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Mar
|2.50%
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Mar
|2.90%
|2.70%
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Mar
|0.20%
|-0.40%
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Apr
|85.6
|86.4
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Apr
|85.5
|86.7
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Apr
|83.9
|86
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Feb
|0.90%
|1.10%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Feb
|0.80%
|0.80%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Apr F
|47.6
|47.6
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Apr F
|4.80%
|4.80%
