Summary 6/1 – 6/5

Monday, Jun 1, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI May
|50
|50.3
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI May
|49.5
|49.4
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q1
|4.10%
|6.50%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI May
|54.5
|54.5
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M May
|0.60%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI May
|51.4
|52.2
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Apr
|-0.40%
|-2.00%
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Apr
|0.20%
|0.50%
|07:00
|CHF
|GDP Q/Q Q1
|0.50%
|0.10%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI May
|54
|54.5
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI May F
|48.9
|48.9
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI May F
|49.9
|49.9
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Apr
|3.30%
|3.20%
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI May F
|51.4
|51.4
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI May F
|53.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Apr
|6.20%
|6.20%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI May
|53.3
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI May F
|55.3
|55.3
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI May
|52.6
|52.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid May
|85.3
|84.6
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index May
|46.4
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Apr
|0.30%
|0.60%
Tuesday, Jun 2, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y May
|-9.50%
|-11.30%
|01:30
|AUD
|Current Account (AUD) Q1
|-22.8B
|-21.1B
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M Apr
|-1.50%
|-10.50%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals Apr
|62K
|64K
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Apr
|0.60%
|0.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y May P
|3.30%
|3.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y May P
|2.40%
|2.20%
Wednesday, Jun 3, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Building Permits Apr
|-1.30%
|22:45
|NZD
|Terms of Trade Index Q1
|-1.20%
|3.70%
|00:30
|JPY
|Services PMI May F
|50
|50
|01:30
|AUD
|GDP Q/Q Q1
|0.50%
|0.80%
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI May
|52.3
|52.6
|07:50
|EUR
|France Services PMI May F
|42.9
|42.9
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI May F
|47.8
|47.8
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI May F
|46.4
|46.4
|08:30
|GBP
|Services PMI May F
|47.9
|47.9
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Apr
|0.40%
|3.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Apr
|4.80%
|2.10%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change May
|110K
|109K
|12:30
|CAD
|Labor Productivity Q/Q Q1
|0.70%
|-0.10%
|13:45
|USD
|Services PMI May F
|50.9
|50.9
|14:00
|USD
|ISM Services PMI May
|53.6
|53.6
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M Apr
|4.60%
|1.50%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (May 29)
|-3.3M
|18:00
|USD
|Fed's Beige Book
Thursday, Jun 4, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Apr
|-1.61B
|-1.84B
|06:30
|CHF
|CPI M/M May
|0.30%
|0.30%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y May
|0.60%
|07:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M May
|3.00%
|3.00%
|08:30
|GBP
|Construction PMI May
|40.1
|39.7
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Apr
|-0.30%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (May 29)
|211K
|215K
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q1
|0.70%
|0.80%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q1
|2.40%
|2.30%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (May 29)
|92B
Friday, Jun 5, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Apr
|3.20%
|2.70%
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Apr
|-1.40%
|-2.90%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Apr P
|114.3
|114
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) May
|716B
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q1 F
|0.10%
|0.10%
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls May
|96K
|115K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate May
|4.30%
|4.30%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M May
|0.30%
|0.20%
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment May
|10.2K
|-17.7K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate May
|6.90%
|6.90%
|14:00
|CAD
|Ivey PMI May
|55
|57.7
