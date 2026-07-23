Eco Data 7/23/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|01:30
|AUD
|Employment Change Jun
|76.3K
|15.0K
|40.3K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate Jun
|4.40%
|4.40%
|4.40%
|12:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|2.25%
|2.25%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Operations Rate
|2.40%
|2.40%
|12:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M May
|1.00%
|0.50%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M May
|0.40%
|0.10%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 17)
|212K
|208K
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jul P
|-17
|-18
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 17)
|29B
|41B
|01:30
|AUD
|Employment Change Jun
|Actual
|76.3K
|Consensus
|15.0K
|Previous
|40.3K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate Jun
|Actual
|4.40%
|Consensus
|4.40%
|Previous
|4.40%
|12:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|Actual
|Consensus
|2.25%
|Previous
|2.25%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Operations Rate
|Actual
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.40%
|12:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|Actual
|Consensus
|Previous
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M May
|Actual
|Consensus
|1.00%
|Previous
|0.50%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M May
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.10%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 17)
|Actual
|Consensus
|212K
|Previous
|208K
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|Actual
|Consensus
|Previous
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jul P
|Actual
|Consensus
|-17
|Previous
|-18
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 17)
|Actual
|Consensus
|29B
|Previous
|41B