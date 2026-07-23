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Eco Data 7/23/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
01:30AUDEmployment Change Jun76.3K15.0K40.3K
01:30AUDUnemployment Rate Jun4.40%4.40%4.40%
12:15EURECB Rate On Deposit Facility2.25%2.25%
12:15EURECB Main Refinancing Operations Rate2.40%2.40%
12:15EURECB Monetary Policy Statement
12:30CADRetail Sales M/M May1.00%0.50%
12:30CADRetail Sales ex Autos M/M May0.40%0.10%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jul 17)212K208K
12:45EURECB Press Conference
14:00EUREurozone Consumer Confidence Jul P-17-18
14:30USDNatural Gas Storage (Jul 17)29B41B
01:30AUD
Employment Change Jun
Actual76.3K
Consensus15.0K
Previous40.3K
01:30AUD
Unemployment Rate Jun
Actual4.40%
Consensus4.40%
Previous4.40%
12:15EUR
ECB Rate On Deposit Facility
Actual
Consensus2.25%
Previous2.25%
12:15EUR
ECB Main Refinancing Operations Rate
Actual
Consensus2.40%
Previous2.40%
12:15EUR
ECB Monetary Policy Statement
Actual
Consensus
Previous
12:30CAD
Retail Sales M/M May
Actual
Consensus1.00%
Previous0.50%
12:30CAD
Retail Sales ex Autos M/M May
Actual
Consensus0.40%
Previous0.10%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jul 17)
Actual
Consensus212K
Previous208K
12:45EUR
ECB Press Conference
Actual
Consensus
Previous
14:00EUR
Eurozone Consumer Confidence Jul P
Actual
Consensus-17
Previous-18
14:30USD
Natural Gas Storage (Jul 17)
Actual
Consensus29B
Previous41B
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ActionForex
ActionForex
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