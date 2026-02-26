Thu, Feb 26, 2026 03:08 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 2/26/26

    Eco Data 2/26/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    00:00NZDANZ Business Confidence Feb59.264.1
    00:30AUDPrivate Capital Expenditure Q40.40%0.10%6.40%
    09:00EUREurozone M3 Money Supply Y/Y Jan2.90%2.80%
    10:00EUREurozone Economic Sentiment Feb99.899.4
    10:00EUREurozone Industrial Confidence Feb-6.1-6.8
    10:00EUREurozone Services Sentiment Feb7.57.2
    10:00EUREurozone Consumer Confidence Feb F-12.2-12.2
    13:30CADCurrent Account (CAD) Q4-8.2B-9.7B
    13:30USDInitial Jobless Claims (Feb 20)211K206K
    15:30USDNatural Gas Storage (Feb 20)-36B-144B
    00:00NZD
    ANZ Business Confidence Feb
    Actual59.2
    Consensus
    Previous64.1
    00:30AUD
    Private Capital Expenditure Q4
    Actual0.40%
    Consensus0.10%
    Previous6.40%
    09:00EUR
    Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jan
    Actual
    Consensus2.90%
    Previous2.80%
    10:00EUR
    Eurozone Economic Sentiment Feb
    Actual
    Consensus99.8
    Previous99.4
    10:00EUR
    Eurozone Industrial Confidence Feb
    Actual
    Consensus-6.1
    Previous-6.8
    10:00EUR
    Eurozone Services Sentiment Feb
    Actual
    Consensus7.5
    Previous7.2
    10:00EUR
    Eurozone Consumer Confidence Feb F
    Actual
    Consensus-12.2
    Previous-12.2
    13:30CAD
    Current Account (CAD) Q4
    Actual
    Consensus-8.2B
    Previous-9.7B
    13:30USD
    Initial Jobless Claims (Feb 20)
    Actual
    Consensus211K
    Previous206K
    15:30USD
    Natural Gas Storage (Feb 20)
    Actual
    Consensus-36B
    Previous-144B
    ActionForex
    ActionForex
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.