Eco Data 2/26/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Feb
|59.2
|64.1
|00:30
|AUD
|Private Capital Expenditure Q4
|0.40%
|0.10%
|6.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jan
|2.90%
|2.80%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Feb
|99.8
|99.4
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Feb
|-6.1
|-6.8
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Feb
|7.5
|7.2
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Feb F
|-12.2
|-12.2
|13:30
|CAD
|Current Account (CAD) Q4
|-8.2B
|-9.7B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Feb 20)
|211K
|206K
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Feb 20)
|-36B
|-144B
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Feb
|Actual
|59.2
|Consensus
|Previous
|64.1
|00:30
|AUD
|Private Capital Expenditure Q4
|Actual
|0.40%
|Consensus
|0.10%
|Previous
|6.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Jan
|Actual
|Consensus
|2.90%
|Previous
|2.80%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Feb
|Actual
|Consensus
|99.8
|Previous
|99.4
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Feb
|Actual
|Consensus
|-6.1
|Previous
|-6.8
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Feb
|Actual
|Consensus
|7.5
|Previous
|7.2
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Feb F
|Actual
|Consensus
|-12.2
|Previous
|-12.2
|13:30
|CAD
|Current Account (CAD) Q4
|Actual
|Consensus
|-8.2B
|Previous
|-9.7B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Feb 20)
|Actual
|Consensus
|211K
|Previous
|206K
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Feb 20)
|Actual
|Consensus
|-36B
|Previous
|-144B