Eco Data 3/4/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:45
|NZD
|Terms of Trade Index Q4
|-0.20%
|-2.10%
|00:30
|AUD
|GDP Q/Q Q4
|0.70%
|0.40%
|00:30
|JPY
|Services PMI Feb F
|53.8
|53.8
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Feb
|49.1
|49.3
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Feb
|49.8
|49.4
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Feb
|50.2
|50.3
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Feb
|52.3
|52.3
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Feb
|38.2
|37.9
|07:30
|CHF
|CPI M/M Feb
|0.20%
|-0.10%
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Feb
|0.10%
|08:50
|EUR
|France Services PMI Feb F
|49.6
|49.6
|08:55
|EUR
|Germany Services PMI Feb F
|53.4
|53.4
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Feb F
|51.8
|51.8
|09:30
|GBP
|Services PMI Feb F
|53.9
|53.9
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Jan
|6.20%
|6.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Jan
|0.20%
|-0.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Jan
|-2.10%
|13:15
|USD
|ADP Employment Change Feb
|45K
|22K
|13:30
|CAD
|Labor Productivity Q/Q Q4
|0.90%
|15:00
|USD
|ISM Services PMI Feb
|53.8
|53.8
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Feb 27)
|16.0M
|19:00
|USD
|Fed's Beige Book
