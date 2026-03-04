Eco Data 3/4/26

Wed, Mar 04, 2026 00:12 GMT
    21:45NZD
    Terms of Trade Index Q4
    Actual
    Consensus-0.20%
    Previous-2.10%
    00:30AUD
    GDP Q/Q Q4
    Actual
    Consensus0.70%
    Previous0.40%
    00:30JPY
    Services PMI Feb F
    Actual
    Consensus53.8
    Previous53.8
    01:30CNY
    NBS Manufacturing PMI Feb
    Actual
    Consensus49.1
    Previous49.3
    01:30CNY
    NBS Non-Manufacturing PMI Feb
    Actual
    Consensus49.8
    Previous49.4
    01:45CNY
    RatingDog Manufacturing PMI Feb
    Actual
    Consensus50.2
    Previous50.3
    01:45CNY
    RatingDog Services PMI Feb
    Actual
    Consensus52.3
    Previous52.3
    05:00JPY
    Consumer Confidence Index Feb
    Actual
    Consensus38.2
    Previous37.9
    07:30CHF
    CPI M/M Feb
    Actual
    Consensus0.20%
    Previous-0.10%
    07:30CHF
    CPI Y/Y Feb
    Actual
    Consensus
    Previous0.10%
    08:50EUR
    France Services PMI Feb F
    Actual
    Consensus49.6
    Previous49.6
    08:55EUR
    Germany Services PMI Feb F
    Actual
    Consensus53.4
    Previous53.4
    09:00EUR
    Eurozone Services PMI Feb F
    Actual
    Consensus51.8
    Previous51.8
    09:30GBP
    Services PMI Feb F
    Actual
    Consensus53.9
    Previous53.9
    10:00EUR
    Eurozone Unemployment Rate Jan
    Actual
    Consensus6.20%
    Previous6.20%
    10:00EUR
    Eurozone PPI M/M Jan
    Actual
    Consensus0.20%
    Previous-0.30%
    10:00EUR
    Eurozone PPI Y/Y Jan
    Actual
    Consensus
    Previous-2.10%
    13:15USD
    ADP Employment Change Feb
    Actual
    Consensus45K
    Previous22K
    13:30CAD
    Labor Productivity Q/Q Q4
    Actual
    Consensus
    Previous0.90%
    15:00USD
    ISM Services PMI Feb
    Actual
    Consensus53.8
    Previous53.8
    15:30USD
    Crude Oil Inventories (Feb 27)
    Actual
    Consensus
    Previous16.0M
    19:00USD
    Fed's Beige Book
    Actual
    Consensus
    Previous
