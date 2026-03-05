Eco Data 3/5/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|00:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Jan
|3.95B
|3.37B
|07:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Jan
|0.40%
|-0.70%
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M Feb
|3.00%
|2.90%
|09:30
|GBP
|Construction PMI Feb
|47.9
|46.4
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Jan
|0.20%
|-0.50%
|12:30
|EUR
|ECB Meeting Accounts
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Feb 27)
|215K
|212K
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Jan
|0.20%
|0.10%
|13:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q4 P
|1.70%
|4.90%
|13:30
|USD
|Unit Labor Costs Q4 P
|2.20%
|-1.90%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Feb 27)
|-52B
