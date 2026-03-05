Eco Data 3/5/26

Thu, Mar 05, 2026 00:10 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    00:30AUDTrade Balance (AUD) Jan3.95B3.37B
    07:45EURFrance Industrial Output M/M Jan0.40%-0.70%
    08:00CHFUnemployment Rate M/M Feb3.00%2.90%
    09:30GBPConstruction PMI Feb47.946.4
    10:00EUREurozone Retail Sales M/M Jan0.20%-0.50%
    12:30EURECB Meeting Accounts
    13:30USDInitial Jobless Claims (Feb 27)215K212K
    13:30USDImport Price Index M/M Jan0.20%0.10%
    13:30USDNonfarm Productivity Q4 P1.70%4.90%
    13:30USDUnit Labor Costs Q4 P2.20%-1.90%
    15:30USDNatural Gas Storage (Feb 27)-52B
