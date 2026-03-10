Eco Data 3/10/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Mar
|1.20%
|-2.60%
|23:30
|JPY
|Household Spending Y/Y Jan
|-1.00%
|2.50%
|-2.60%
|23:50
|JPY
|GDP Q/Q Q4 F
|0.30%
|0.30%
|0.10%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q4 F
|3.40%
|3.40%
|3.40%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Feb
|1.70%
|1.50%
|1.60%
|00:01
|GBP
|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Feb
|0.70%
|2.40%
|2.30%
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Feb
|-1
|3
|4
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Feb
|7
|7
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Feb
|213.6B
|175.0B
|114.1B
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Feb P
|25.30%
|07:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Jan
|15.2B
|17.1B
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Feb
|99.7
|99.3
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Feb
|3.90M
|3.91M
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Mar
|Actual
|1.20%
|Consensus
|Previous
|-2.60%
|23:30
|JPY
|Household Spending Y/Y Jan
|Actual
|-1.00%
|Consensus
|2.50%
|Previous
|-2.60%
|23:50
|JPY
|GDP Q/Q Q4 F
|Actual
|0.30%
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.10%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q4 F
|Actual
|3.40%
|Consensus
|3.40%
|Previous
|3.40%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Feb
|Actual
|1.70%
|Consensus
|1.50%
|Previous
|1.60%
|00:01
|GBP
|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Feb
|Actual
|0.70%
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.30%
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Feb
|Actual
|-1
|Consensus
|Previous
|3
|Revised
|4
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Feb
|Actual
|7
|Consensus
|Previous
|7
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Feb
|Actual
|213.6B
|Consensus
|175.0B
|Previous
|114.1B
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Feb P
|Actual
|Consensus
|Previous
|25.30%
|07:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Jan
|Actual
|Consensus
|15.2B
|Previous
|17.1B
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Feb
|Actual
|Consensus
|99.7
|Previous
|99.3
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Feb
|Actual
|Consensus
|3.90M
|Previous
|3.91M