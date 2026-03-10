Tue, Mar 10, 2026 06:34 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 3/10/26

    Eco Data 3/10/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    23:30AUDWestpac Consumer Confidence Mar1.20%-2.60%
    23:30JPYHousehold Spending Y/Y Jan-1.00%2.50%-2.60%
    23:50JPYGDP Q/Q Q4 F0.30%0.30%0.10%
    23:50JPYGDP Deflator Y/Y Q4 F3.40%3.40%3.40%
    23:50JPYMoney Supply M2+CD Y/Y Feb1.70%1.50%1.60%
    00:01GBPBRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Feb0.70%2.40%2.30%
    00:30AUDNAB Business Confidence Feb-134
    00:30AUDNAB Business Conditions Feb77
    03:00CNYTrade Balance (USD) Feb213.6B175.0B114.1B
    06:00JPYMachine Tool Orders Y/Y Feb P25.30%
    07:00EURGermany Trade Balance (EUR) Jan15.2B17.1B
    10:00USDNFIB Business Optimism Index Feb99.799.3
    14:00USDExisting Home Sales Feb3.90M3.91M
    23:30AUD
    Westpac Consumer Confidence Mar
    Actual1.20%
    Consensus
    Previous-2.60%
    23:30JPY
    Household Spending Y/Y Jan
    Actual-1.00%
    Consensus2.50%
    Previous-2.60%
    23:50JPY
    GDP Q/Q Q4 F
    Actual0.30%
    Consensus0.30%
    Previous0.10%
    23:50JPY
    GDP Deflator Y/Y Q4 F
    Actual3.40%
    Consensus3.40%
    Previous3.40%
    23:50JPY
    Money Supply M2+CD Y/Y Feb
    Actual1.70%
    Consensus1.50%
    Previous1.60%
    00:01GBP
    BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Feb
    Actual0.70%
    Consensus2.40%
    Previous2.30%
    00:30AUD
    NAB Business Confidence Feb
    Actual-1
    Consensus
    Previous3
    Revised4
    00:30AUD
    NAB Business Conditions Feb
    Actual7
    Consensus
    Previous7
    03:00CNY
    Trade Balance (USD) Feb
    Actual213.6B
    Consensus175.0B
    Previous114.1B
    06:00JPY
    Machine Tool Orders Y/Y Feb P
    Actual
    Consensus
    Previous25.30%
    07:00EUR
    Germany Trade Balance (EUR) Jan
    Actual
    Consensus15.2B
    Previous17.1B
    10:00USD
    NFIB Business Optimism Index Feb
    Actual
    Consensus99.7
    Previous99.3
    14:00USD
    Existing Home Sales Feb
    Actual
    Consensus3.90M
    Previous3.91M
    Start Trading
    Start Trading
    Start Trading
    Start Trading
    ActionForex
    ActionForex
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.