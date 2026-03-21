Summary 3/23 – 3/27

Monday, Mar 23, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Jan
|0.10%
|0.30%
|15:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Mar P
|-15
|-12
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Jan
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.30%
|15:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Mar P
|Consensus
|-15
|Previous
|-12
Tuesday, Mar 24, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Mar P
|51.0
|22:00
|AUD
|Services PMI Mar P
|52.8
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Feb
|1.50%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Feb
|1.70%
|2.00%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Feb
|2.60%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Mar P
|52.9
|53.0
|00:30
|JPY
|Services PMI Mar P
|53.8
|08:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Mar P
|49
|50.1
|08:15
|EUR
|France Services PMI Mar P
|49.2
|49.6
|08:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Mar P
|49.8
|50.9
|08:30
|EUR
|Germany Services PMI Mar P
|52.5
|53.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Mar P
|49.5
|50.8
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Mar P
|50.8
|51.9
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Mar P
|51.1
|51.7
|09:30
|GBP
|Services PMI Mar P
|53
|53.9
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q4
|2.40%
|2.80%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q4
|3.40%
|2.80%
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Mar P
|51.6
|13:45
|USD
|Services PMI Mar P
|51.7
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Mar P
|Consensus
|Previous
|51.0
|22:00
|AUD
|Services PMI Mar P
|Consensus
|Previous
|52.8
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|1.50%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Feb
|Consensus
|1.70%
|Previous
|2.00%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|2.60%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Mar P
|Consensus
|52.9
|Previous
|53.0
|00:30
|JPY
|Services PMI Mar P
|Consensus
|Previous
|53.8
|08:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Mar P
|Consensus
|49
|Previous
|50.1
|08:15
|EUR
|France Services PMI Mar P
|Consensus
|49.2
|Previous
|49.6
|08:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Mar P
|Consensus
|49.8
|Previous
|50.9
|08:30
|EUR
|Germany Services PMI Mar P
|Consensus
|52.5
|Previous
|53.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Mar P
|Consensus
|49.5
|Previous
|50.8
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Mar P
|Consensus
|50.8
|Previous
|51.9
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Mar P
|Consensus
|51.1
|Previous
|51.7
|09:30
|GBP
|Services PMI Mar P
|Consensus
|53
|Previous
|53.9
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q4
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.80%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q4
|Consensus
|3.40%
|Previous
|2.80%
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Mar P
|Consensus
|Previous
|51.6
|13:45
|USD
|Services PMI Mar P
|Consensus
|Previous
|51.7
Wednesday, Mar 25, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|00:30
|AUD
|CPI M/M Feb
|0.40%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Feb
|3.80%
|3.80%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Feb
|0.30%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Feb
|3.40%
|07:00
|GBP
|CPI Y/Y Feb
|3.00%
|3.00%
|07:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Feb
|3.10%
|3.10%
|07:00
|GBP
|RPI Y/Y Feb
|3.70%
|3.80%
|07:00
|GBP
|PPI - Input M/M Feb
|0.50%
|0.40%
|07:00
|GBP
|PPI - Input Y/Y Feb
|0.30%
|-0.20%
|07:00
|GBP
|PPI - Output M/M Feb
|0.00%
|07:00
|GBP
|PPI - Output Y/Y Feb
|2.50%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Feb
|0.20%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Feb
|2.90%
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Mar
|9.8
|09:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Mar
|86.3
|88.6
|09:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Mar
|86
|86.7
|09:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Mar
|86
|90.5
|12:30
|USD
|Current Account (USD) Q4
|-226B
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Feb
|0.20%
|0.20%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Mar 20)
|6.2M
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|CPI M/M Feb
|Consensus
|Previous
|0.40%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Feb
|Consensus
|3.80%
|Previous
|3.80%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Feb
|Consensus
|Previous
|0.30%
|00:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|3.40%
|07:00
|GBP
|CPI Y/Y Feb
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|07:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Feb
|Consensus
|3.10%
|Previous
|3.10%
|07:00
|GBP
|RPI Y/Y Feb
|Consensus
|3.70%
|Previous
|3.80%
|07:00
|GBP
|PPI - Input M/M Feb
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.40%
|07:00
|GBP
|PPI - Input Y/Y Feb
|Consensus
|0.30%
|Previous
|-0.20%
|07:00
|GBP
|PPI - Output M/M Feb
|Consensus
|Previous
|0.00%
|07:00
|GBP
|PPI - Output Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|2.50%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Feb
|Consensus
|Previous
|0.20%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Feb
|Consensus
|Previous
|2.90%
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Mar
|Consensus
|Previous
|9.8
|09:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Mar
|Consensus
|86.3
|Previous
|88.6
|09:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Mar
|Consensus
|86
|Previous
|86.7
|09:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Mar
|Consensus
|86
|Previous
|90.5
|12:30
|USD
|Current Account (USD) Q4
|Consensus
|Previous
|-226B
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Feb
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.20%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Mar 20)
|Consensus
|Previous
|6.2M
Thursday, Mar 26, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Feb
|2.60%
|2.60%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Apr
|-28.6
|-24.7
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Feb
|3.20%
|3.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Mar 20)
|211K
|205K
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Mar 20)
|35B
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Feb
|Consensus
|2.60%
|Previous
|2.60%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Apr
|Consensus
|-28.6
|Previous
|-24.7
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Feb
|Consensus
|3.20%
|Previous
|3.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Mar 20)
|Consensus
|211K
|Previous
|205K
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Mar 20)
|Consensus
|Previous
|35B
Friday, Mar 27, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Mar
|-24
|-19
|07:00
|GBP
|Retail Sales M/M Feb
|-0.30%
|1.80%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Mar F
|55.5
|55.5
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Mar F
|3.40%
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Mar
|Consensus
|-24
|Previous
|-19
|07:00
|GBP
|Retail Sales M/M Feb
|Consensus
|-0.30%
|Previous
|1.80%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Mar F
|Consensus
|55.5
|Previous
|55.5
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Mar F
|Consensus
|Previous
|3.40%