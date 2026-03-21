Summary 3/23 – 3/27

    Monday, Mar 23, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    14:00USDConstruction Spending M/M Jan0.10%0.30%
    15:00EUREurozone Consumer Confidence Mar P-15-12
    Tuesday, Mar 24, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    22:00AUDManufacturing PMI Mar P51.0
    22:00AUDServices PMI Mar P52.8
    23:30JPYNational CPI Y/Y Feb1.50%
    23:30JPYNational CPI Core Y/Y Feb1.70%2.00%
    23:30JPYNational CPI Core-Core Y/Y Feb2.60%
    00:30JPYManufacturing PMI Mar P52.953.0
    00:30JPYServices PMI Mar P53.8
    08:15EURFrance Manufacturing PMI Mar P4950.1
    08:15EURFrance Services PMI Mar P49.249.6
    08:30EURGermany Manufacturing PMI Mar P49.850.9
    08:30EURGermany Services PMI Mar P52.553.5
    09:00EUREurozone Manufacturing PMI Mar P49.550.8
    09:00EUREurozone Services PMI Mar P50.851.9
    09:30GBPManufacturing PMI Mar P51.151.7
    09:30GBPServices PMI Mar P5353.9
    12:30USDNonfarm Productivity Q42.40%2.80%
    12:30USDUnit Labor Costs Q43.40%2.80%
    13:45USDManufacturing PMI Mar P51.6
    13:45USDServices PMI Mar P51.7
    Wednesday, Mar 25, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYBoJ Minutes
    00:30AUDCPI M/M Feb0.40%
    00:30AUDCPI Y/Y Feb3.80%3.80%
    00:30AUDTrimmed Mean CPI M/M Feb0.30%
    00:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Feb3.40%
    07:00GBPCPI Y/Y Feb3.00%3.00%
    07:00GBPCore CPI Y/Y Feb3.10%3.10%
    07:00GBPRPI Y/Y Feb3.70%3.80%
    07:00GBPPPI - Input M/M Feb0.50%0.40%
    07:00GBPPPI - Input Y/Y Feb0.30%-0.20%
    07:00GBPPPI - Output M/M Feb0.00%
    07:00GBPPPI - Output Y/Y Feb2.50%
    07:00GBPPPI Core Output M/M Feb0.20%
    07:00GBPPPI Core Output Y/Y Feb2.90%
    09:00CHFUBS Economic Expectations Mar9.8
    09:00EURGermany IFO Business Climate Mar86.388.6
    09:00EURGermany IFO Current Assessment Mar8686.7
    09:00EURGermany IFO Expectations Mar8690.5
    12:30USDCurrent Account (USD) Q4-226B
    12:30USDImport Price Index M/M Feb0.20%0.20%
    14:30USDCrude Oil Inventories (Mar 20)6.2M
    Thursday, Mar 26, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYCorporate Service Price Index Y/Y Feb2.60%2.60%
    07:00EURGermany GfK Consumer Confidence Apr-28.6-24.7
    09:00EUREurozone M3 Money Supply Y/Y Feb3.20%3.30%
    12:30USDInitial Jobless Claims (Mar 20)211K205K
    14:30USDNatural Gas Storage (Mar 20)35B
    Friday, Mar 27, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    00:01GBPGfK Consumer Confidence Mar-24-19
    07:00GBPRetail Sales M/M Feb-0.30%1.80%
    14:00USDUoM Consumer Sentiment Mar F55.555.5
    14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Mar F3.40%
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

