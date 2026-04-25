Sat, Apr 25, 2026 11:09 GMT
More
    HomeEconomic CalendarSummary 4/27 – 5/1

    Summary 4/27 – 5/1

    Monday, Apr 27, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    06:00EURGermany GfK Consumer Confidence May-30.2-28
    06:00EUR
    Germany GfK Consumer Confidence May
    Consensus-30.2
    Previous-28

    Tuesday, Apr 28, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    JPYBoJ Interest Rate Decision0.75%
    JPYBoJ Monetary Policy Statement
    23:30JPYUnemployment Rate Mar2.60%2.60%
    06:30JPYBoJ Press Conference
    13:00USDS&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Feb1.00%1.20%
    13:00USDHousing Price Index M/M Feb0.10%0.10%
    14:00USDConsumer Confidence Apr89.491.8
    JPY
    BoJ Interest Rate Decision
    Consensus
    Previous0.75%
    JPY
    BoJ Monetary Policy Statement
    Consensus
    Previous
    23:30JPY
    Unemployment Rate Mar
    Consensus2.60%
    Previous2.60%
    06:30JPY
    BoJ Press Conference
    Consensus
    Previous
    13:00USD
    S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Feb
    Consensus1.00%
    Previous1.20%
    13:00USD
    Housing Price Index M/M Feb
    Consensus0.10%
    Previous0.10%
    14:00USD
    Consumer Confidence Apr
    Consensus89.4
    Previous91.8

    Wednesday, Apr 29, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    01:30AUDCPI M/M Mar1.30%0.00%
    01:30AUDCPI Y/Y Mar4.70%3.70%
    01:30AUDTrimmed Mean CPI M/M Mar0.30%0.20%
    01:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Mar3.30%
    01:30AUDCPI Q/Q Q10.60%
    01:30AUDCPI Y/Y Q13.60%
    01:30AUDTrimmed Mean CPI Q/Q Q10.90%
    01:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Q13.40%
    08:00CHFUBS Economic Expectations Apr-35
    08:00EUREurozone M3 Money Supply Y/Y Mar3.10%3.00%
    09:00EUREurozone Economic Sentiment Indicator Apr95.596.6
    09:00EUREurozone Industrial Confidence Apr-8-7
    09:00EUREurozone Services Sentiment Apr4.9
    09:00EUREurozone Consumer Confidence Apr F-20.6-20.6
    12:00EURGermany CPI M/M Apr P0.70%1.10%
    12:00EURGermany CPI Y/Y Apr P3.10%2.80%
    12:30USDGoods Trade Balance (USD) Mar P-86.3B-83.5B
    12:30USDWholesale Sales Inventories Mar P0.30%0.80%
    12:30USDDurable Goods Orders Mar0.50%-1.30%
    12:30USDDurable Goods Orders ex Transport Mar0.40%0.90%
    13:45CADBoC Interest Rate Decision2.25%2.25%
    14:30CADBoC Press Conference
    14:30USDCrude Oil Inventories (Apr 24)1.9M
    18:00USDFed Interest Rate Decision3.75%3.75%
    18:30USDFOMC Press Conference
    01:30AUD
    CPI M/M Mar
    Consensus1.30%
    Previous0.00%
    01:30AUD
    CPI Y/Y Mar
    Consensus4.70%
    Previous3.70%
    01:30AUD
    Trimmed Mean CPI M/M Mar
    Consensus0.30%
    Previous0.20%
    01:30AUD
    Trimmed Mean CPI Y/Y Mar
    Consensus
    Previous3.30%
    01:30AUD
    CPI Q/Q Q1
    Consensus
    Previous0.60%
    01:30AUD
    CPI Y/Y Q1
    Consensus
    Previous3.60%
    01:30AUD
    Trimmed Mean CPI Q/Q Q1
    Consensus
    Previous0.90%
    01:30AUD
    Trimmed Mean CPI Y/Y Q1
    Consensus
    Previous3.40%
    08:00CHF
    UBS Economic Expectations Apr
    Consensus
    Previous-35
    08:00EUR
    Eurozone M3 Money Supply Y/Y Mar
    Consensus3.10%
    Previous3.00%
    09:00EUR
    Eurozone Economic Sentiment Indicator Apr
    Consensus95.5
    Previous96.6
    09:00EUR
    Eurozone Industrial Confidence Apr
    Consensus-8
    Previous-7
    09:00EUR
    Eurozone Services Sentiment Apr
    Consensus
    Previous4.9
    09:00EUR
    Eurozone Consumer Confidence Apr F
    Consensus-20.6
    Previous-20.6
    12:00EUR
    Germany CPI M/M Apr P
    Consensus0.70%
    Previous1.10%
    12:00EUR
    Germany CPI Y/Y Apr P
    Consensus3.10%
    Previous2.80%
    12:30USD
    Goods Trade Balance (USD) Mar P
    Consensus-86.3B
    Previous-83.5B
    12:30USD
    Wholesale Sales Inventories Mar P
    Consensus0.30%
    Previous0.80%
    12:30USD
    Durable Goods Orders Mar
    Consensus0.50%
    Previous-1.30%
    12:30USD
    Durable Goods Orders ex Transport Mar
    Consensus0.40%
    Previous0.90%
    13:45CAD
    BoC Interest Rate Decision
    Consensus2.25%
    Previous2.25%
    14:30CAD
    BoC Press Conference
    Consensus
    Previous
    14:30USD
    Crude Oil Inventories (Apr 24)
    Consensus
    Previous1.9M
    18:00USD
    Fed Interest Rate Decision
    Consensus3.75%
    Previous3.75%
    18:30USD
    FOMC Press Conference
    Consensus
    Previous

    Thursday, Apr 30, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYIndustrial Production M/M Mar P1.10%-2.00%
    23:50JPYRetail Trade Y/Y Mar0.80%-0.20%
    01:00NZDANZ Business Confidence Apr32.5
    01:00NZDANZ Activity Outlook Apr39.3
    01:30AUDPrivate Sector Credit M/M Mar0.60%0.60%
    01:30AUDImport Price Index Q/Q Q1-0.60%0.90%
    01:30CNYNBS Manufacturing PMI Apr50.250.4
    01:30CNYNBS Non-Manufacturing PMI Apr49.950.1
    01:45CNYRatingDog Manufacturing PMI Apr5150.8
    05:00JPYHousing Starts Y/Y Mar-28.90%-4.90%
    05:00JPYConsumer Confidence Index Apr32.633.3
    05:30EURFrance GDP Q/Q Q1 P0.20%0.20%
    06:00EURGermany Import Price Index M/M Mar3.30%0.30%
    06:00EURGermany Retail Sales M/M Mar-0.20%-0.60%
    07:00CHFKOF Economic Barometer Mar9696.1
    07:55EURGermany Unemployment Change Mar5K0K
    07:55EURGermany Unemployment Rate Mar6.30%6.30%
    08:00EURGermany GDP Q/Q Q1 P0.20%0.30%
    09:00EUREurozone GDP Q/Q Q1 P0.20%0.20%
    09:00EUREurozone CPI Y/Y Apr P3.00%2.60%
    09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Apr P2.20%2.30%
    11:00GBPBoE Interest Rate Decision3.75%3.75%
    11:00GBPMPC Official Bank Rate Votes0--0--90--0--9
    12:15EURECB Rate On Deposit Facility2.00%2.00%
    12:15EURECB Main Refinancing Operations Rate2.15%2.15%
    12:30CADGDP M/M Feb0.20%0.10%
    12:30USDGDP Annualized Q1 P2.20%0.50%
    12:30USDGDP Price Index Q1 P3.90%3.70%
    12:30USDInitial Jobless Claims (Apr 24)212K214K
    12:30USDPersonal Income M/M Mar0.30%-0.10%
    12:30USDPersonal Spending Mar0.90%0.50%
    12:30USDPCE Price Index M/M Mar0.40%
    12:30USDPCE Price Index Y/Y Mar2.80%
    12:30USDCore PCE Price Index M/M Mar0.30%0.40%
    12:30USDCore PCE Price Index Y/Y Mar3.00%
    12:45EURECB Press Conference
    13:45USDChicago PMI Apr55.352.8
    14:30USDNatural Gas Storage (Apr 24)103B
    23:50JPY
    Industrial Production M/M Mar P
    Consensus1.10%
    Previous-2.00%
    23:50JPY
    Retail Trade Y/Y Mar
    Consensus0.80%
    Previous-0.20%
    01:00NZD
    ANZ Business Confidence Apr
    Consensus
    Previous32.5
    01:00NZD
    ANZ Activity Outlook Apr
    Consensus
    Previous39.3
    01:30AUD
    Private Sector Credit M/M Mar
    Consensus0.60%
    Previous0.60%
    01:30AUD
    Import Price Index Q/Q Q1
    Consensus-0.60%
    Previous0.90%
    01:30CNY
    NBS Manufacturing PMI Apr
    Consensus50.2
    Previous50.4
    01:30CNY
    NBS Non-Manufacturing PMI Apr
    Consensus49.9
    Previous50.1
    01:45CNY
    RatingDog Manufacturing PMI Apr
    Consensus51
    Previous50.8
    05:00JPY
    Housing Starts Y/Y Mar
    Consensus-28.90%
    Previous-4.90%
    05:00JPY
    Consumer Confidence Index Apr
    Consensus32.6
    Previous33.3
    05:30EUR
    France GDP Q/Q Q1 P
    Consensus0.20%
    Previous0.20%
    06:00EUR
    Germany Import Price Index M/M Mar
    Consensus3.30%
    Previous0.30%
    06:00EUR
    Germany Retail Sales M/M Mar
    Consensus-0.20%
    Previous-0.60%
    07:00CHF
    KOF Economic Barometer Mar
    Consensus96
    Previous96.1
    07:55EUR
    Germany Unemployment Change Mar
    Consensus5K
    Previous0K
    07:55EUR
    Germany Unemployment Rate Mar
    Consensus6.30%
    Previous6.30%
    08:00EUR
    Germany GDP Q/Q Q1 P
    Consensus0.20%
    Previous0.30%
    09:00EUR
    Eurozone GDP Q/Q Q1 P
    Consensus0.20%
    Previous0.20%
    09:00EUR
    Eurozone CPI Y/Y Apr P
    Consensus3.00%
    Previous2.60%
    09:00EUR
    Eurozone Core CPI Y/Y Apr P
    Consensus2.20%
    Previous2.30%
    11:00GBP
    BoE Interest Rate Decision
    Consensus3.75%
    Previous3.75%
    11:00GBP
    MPC Official Bank Rate Votes
    Consensus0--0--9
    Previous0--0--9
    12:15EUR
    ECB Rate On Deposit Facility
    Consensus2.00%
    Previous2.00%
    12:15EUR
    ECB Main Refinancing Operations Rate
    Consensus2.15%
    Previous2.15%
    12:30CAD
    GDP M/M Feb
    Consensus0.20%
    Previous0.10%
    12:30USD
    GDP Annualized Q1 P
    Consensus2.20%
    Previous0.50%
    12:30USD
    GDP Price Index Q1 P
    Consensus3.90%
    Previous3.70%
    12:30USD
    Initial Jobless Claims (Apr 24)
    Consensus212K
    Previous214K
    12:30USD
    Personal Income M/M Mar
    Consensus0.30%
    Previous-0.10%
    12:30USD
    Personal Spending Mar
    Consensus0.90%
    Previous0.50%
    12:30USD
    PCE Price Index M/M Mar
    Consensus
    Previous0.40%
    12:30USD
    PCE Price Index Y/Y Mar
    Consensus
    Previous2.80%
    12:30USD
    Core PCE Price Index M/M Mar
    Consensus0.30%
    Previous0.40%
    12:30USD
    Core PCE Price Index Y/Y Mar
    Consensus
    Previous3.00%
    12:45EUR
    ECB Press Conference
    Consensus
    Previous
    13:45USD
    Chicago PMI Apr
    Consensus55.3
    Previous52.8
    14:30USD
    Natural Gas Storage (Apr 24)
    Consensus
    Previous103B

    Friday, May 1, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:30JPYTokyo CPI Y/Y Apr1.40%
    23:30JPYTokyo CPI Core Y/Y Apr1.80%1.70%
    23:30JPYTokyo CPI Core-Core Y/Y Apr1.70%
    00:30JPYManufacturing PMI Apr F54.954.9
    01:30AUDPPI Q/Q Q11.50%0.80%
    01:30AUDPPI Y/Y Q13.50%
    06:30CHFReal Retail Sales Y/Y Mar0.60%0.90%
    08:30GBPMortgage Approvals Mar60K63K
    08:30GBPM4 Money Supply M/M Mar0.50%0.60%
    13:30CADManufacturing PMI Apr50
    13:45USDManufacturing PMI Apr F5454
    14:00USDISM Manufacturing PMI Apr53.252.7
    14:00USDISM Manufacturing Prices Paid Apr8078.3
    14:00USDISM Manufacturing Employment Index Apr48.7
    23:30JPY
    Tokyo CPI Y/Y Apr
    Consensus
    Previous1.40%
    23:30JPY
    Tokyo CPI Core Y/Y Apr
    Consensus1.80%
    Previous1.70%
    23:30JPY
    Tokyo CPI Core-Core Y/Y Apr
    Consensus
    Previous1.70%
    00:30JPY
    Manufacturing PMI Apr F
    Consensus54.9
    Previous54.9
    01:30AUD
    PPI Q/Q Q1
    Consensus1.50%
    Previous0.80%
    01:30AUD
    PPI Y/Y Q1
    Consensus
    Previous3.50%
    06:30CHF
    Real Retail Sales Y/Y Mar
    Consensus0.60%
    Previous0.90%
    08:30GBP
    Mortgage Approvals Mar
    Consensus60K
    Previous63K
    08:30GBP
    M4 Money Supply M/M Mar
    Consensus0.50%
    Previous0.60%
    13:30CAD
    Manufacturing PMI Apr
    Consensus
    Previous50
    13:45USD
    Manufacturing PMI Apr F
    Consensus54
    Previous54
    14:00USD
    ISM Manufacturing PMI Apr
    Consensus53.2
    Previous52.7
    14:00USD
    ISM Manufacturing Prices Paid Apr
    Consensus80
    Previous78.3
    14:00USD
    ISM Manufacturing Employment Index Apr
    Consensus
    Previous48.7
    Start Trading
    Start Trading
    Start Trading
    Start Trading
    ActionForex
    ActionForex
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2026 All rights reserved.