Summary 4/27 – 5/1

Monday, Apr 27, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence May
|-30.2
|-28
Tuesday, Apr 28, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.75%
|JPY
|BoJ Monetary Policy Statement
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Mar
|2.60%
|2.60%
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|13:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Feb
|1.00%
|1.20%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Feb
|0.10%
|0.10%
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Apr
|89.4
|91.8
Wednesday, Apr 29, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:30
|AUD
|CPI M/M Mar
|1.30%
|0.00%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y Mar
|4.70%
|3.70%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Mar
|0.30%
|0.20%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Mar
|3.30%
|01:30
|AUD
|CPI Q/Q Q1
|0.60%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y Q1
|3.60%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Q/Q Q1
|0.90%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Q1
|3.40%
|08:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Apr
|-35
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Mar
|3.10%
|3.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Apr
|95.5
|96.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Apr
|-8
|-7
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Apr
|4.9
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Apr F
|-20.6
|-20.6
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Apr P
|0.70%
|1.10%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Apr P
|3.10%
|2.80%
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) Mar P
|-86.3B
|-83.5B
|12:30
|USD
|Wholesale Sales Inventories Mar P
|0.30%
|0.80%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders Mar
|0.50%
|-1.30%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Mar
|0.40%
|0.90%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Apr 24)
|1.9M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
Thursday, Apr 30, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Mar P
|1.10%
|-2.00%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Mar
|0.80%
|-0.20%
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Apr
|32.5
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Apr
|39.3
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Mar
|0.60%
|0.60%
|01:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q1
|-0.60%
|0.90%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Apr
|50.2
|50.4
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Apr
|49.9
|50.1
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Apr
|51
|50.8
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Mar
|-28.90%
|-4.90%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Apr
|32.6
|33.3
|05:30
|EUR
|France GDP Q/Q Q1 P
|0.20%
|0.20%
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Mar
|3.30%
|0.30%
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Mar
|-0.20%
|-0.60%
|07:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Mar
|96
|96.1
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Mar
|5K
|0K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Mar
|6.30%
|6.30%
|08:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q1 P
|0.20%
|0.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q1 P
|0.20%
|0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Apr P
|3.00%
|2.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Apr P
|2.20%
|2.30%
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|0--0--9
|0--0--9
|12:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|2.00%
|2.00%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Operations Rate
|2.15%
|2.15%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Feb
|0.20%
|0.10%
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q1 P
|2.20%
|0.50%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q1 P
|3.90%
|3.70%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Apr 24)
|212K
|214K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Mar
|0.30%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Personal Spending Mar
|0.90%
|0.50%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Mar
|0.40%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Mar
|2.80%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Mar
|0.30%
|0.40%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Mar
|3.00%
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|13:45
|USD
|Chicago PMI Apr
|55.3
|52.8
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Apr 24)
|103B
Friday, May 1, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Apr
|1.40%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Apr
|1.80%
|1.70%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Apr
|1.70%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Apr F
|54.9
|54.9
|01:30
|AUD
|PPI Q/Q Q1
|1.50%
|0.80%
|01:30
|AUD
|PPI Y/Y Q1
|3.50%
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Mar
|0.60%
|0.90%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals Mar
|60K
|63K
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Mar
|0.50%
|0.60%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Apr
|50
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Apr F
|54
|54
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Apr
|53.2
|52.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Apr
|80
|78.3
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Apr
|48.7
