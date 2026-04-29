Eco Data 4/29/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
01:30AUDCPI M/M Mar1.10%1.30%0.00%
01:30AUDCPI Y/Y Mar4.60%4.80%3.70%
01:30AUDTrimmed Mean CPI M/M Mar0.30%0.30%0.20%
01:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Mar3.30%3.30%
01:30AUDCPI Q/Q Q11.40%1.40%0.60%
01:30AUDCPI Y/Y Q14.60%4.10%3.60%
01:30AUDTrimmed Mean CPI Q/Q Q10.80%0.90%
01:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y Q13.30%3.50%3.40%
08:00CHFUBS Economic Expectations Apr-35
08:00EUREurozone M3 Money Supply Y/Y Mar3.10%3.00%
09:00EUREurozone Economic Sentiment Indicator Apr95.596.6
09:00EUREurozone Industrial Confidence Apr-8-7
09:00EUREurozone Services Sentiment Apr3.84.9
09:00EUREurozone Consumer Confidence Apr F-20.6-20.6
12:00EURGermany CPI M/M Apr P0.70%1.10%
12:00EURGermany CPI Y/Y Apr P3.10%2.80%
12:30USDGoods Trade Balance (USD) Mar P-86.3B-83.5B
12:30USDWholesale Sales Inventories Mar P0.30%0.80%
12:30USDDurable Goods Orders Mar0.50%-1.30%
12:30USDDurable Goods Orders ex Transport Mar0.40%0.90%
13:45CADBoC Interest Rate Decision2.25%2.25%
14:30CADBoC Press Conference
14:30USDCrude Oil Inventories (Apr 24)0.3M1.9M
18:00USDFed Interest Rate Decision3.75%3.75%
18:30USDFOMC Press Conference
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

