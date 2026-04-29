Eco Data 4/29/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|01:30
|AUD
|CPI M/M Mar
|1.10%
|1.30%
|0.00%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y Mar
|4.60%
|4.80%
|3.70%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M Mar
|0.30%
|0.30%
|0.20%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Mar
|3.30%
|3.30%
|01:30
|AUD
|CPI Q/Q Q1
|1.40%
|1.40%
|0.60%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y Q1
|4.60%
|4.10%
|3.60%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Q/Q Q1
|0.80%
|0.90%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y Q1
|3.30%
|3.50%
|3.40%
|08:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Apr
|-35
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Mar
|3.10%
|3.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Apr
|95.5
|96.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Apr
|-8
|-7
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Apr
|3.8
|4.9
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Apr F
|-20.6
|-20.6
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Apr P
|0.70%
|1.10%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Apr P
|3.10%
|2.80%
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) Mar P
|-86.3B
|-83.5B
|12:30
|USD
|Wholesale Sales Inventories Mar P
|0.30%
|0.80%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders Mar
|0.50%
|-1.30%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Mar
|0.40%
|0.90%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Apr 24)
|0.3M
|1.9M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
