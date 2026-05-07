Eco Data 5/7/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Apr
|-11.30%
|-10.50%
|-11.60%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Mar
|-1.84B
|4.45B
|5.69B
|5.03B
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Mar
|1.10%
|0.90%
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves *CHF) Apr
|721B
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M Apr
|3.00%
|3.00%
|08:30
|GBP
|Construction PMI Apr
|46.2
|45.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Mar
|-0.40%
|-0.20%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (May 1)
|199K
|189K
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q1 P
|0.70%
|1.80%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q1 P
|2.60%
|4.40%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (May 1)
|72B
|79B
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Apr
|Actual
|-11.30%
|Consensus
|-10.50%
|Previous
|-11.60%
|23:50
|JPY
|BoJ Minutes
|Actual
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Mar
|Actual
|-1.84B
|Consensus
|4.45B
|Previous
|5.69B
|Revised
|5.03B
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Mar
|Actual
|Consensus
|1.10%
|Previous
|0.90%
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves *CHF) Apr
|Actual
|Consensus
|Previous
|721B
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M Apr
|Actual
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|08:30
|GBP
|Construction PMI Apr
|Actual
|Consensus
|46.2
|Previous
|45.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Mar
|Actual
|Consensus
|-0.40%
|Previous
|-0.20%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (May 1)
|Actual
|Consensus
|199K
|Previous
|189K
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q1 P
|Actual
|Consensus
|0.70%
|Previous
|1.80%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q1 P
|Actual
|Consensus
|2.60%
|Previous
|4.40%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (May 1)
|Actual
|Consensus
|72B
|Previous
|79B