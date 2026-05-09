HomeEconomic CalendarSummary 5/11 – 5/15

Summary 5/11 – 5/15

Monday, May 11, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:30CNYCPI Y/Y Apr0.90%1.00%
01:30CNYPPI Y/Y Apr1.70%0.50%
14:00USDExisting Home Sales Apr4.05M3.98M
01:30CNY
CPI Y/Y Apr
Consensus0.90%
Previous1.00%
01:30CNY
PPI Y/Y Apr
Consensus1.70%
Previous0.50%
14:00USD
Existing Home Sales Apr
Consensus4.05M
Previous3.98M

Tuesday, May 12, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:30JPYHousehold Spending Y/Y Mar-1.50%-1.80%
23:50JPYBoJ Summary of Opinions
01:30AUDNAB Business Conditions Apr6
01:30AUDNAB Business Confidence Apr-29
05:00JPYLeading Economic Index Mar P114.6113.3
06:00EURGermany CPI M/M Apr F0.60%0.60%
06:00EURGermany CPI Y/Y Apr F2.90%2.90%
06:30CHFProducer and Import Prices M/M Apr0.10%0.20%
06:30CHFProducer and Import Prices Y/Y Apr-2.70%
09:00EURGermany ZEW Economic Sentiment May-20.5-17.2
09:00EURGermany ZEW Current Situation May-73.7
09:00EUREurozone ZEW Economic Sentiment May-20-20.4
10:00USDNFIB Business Optimism Index Apr96.195.8
12:30USDCPI M/M Apr0.60%0.90%
12:30USDCPI Y/Y Apr3.40%3.30%
12:30USDCPI Core M/M Apr0.30%0.20%
12:30USDCPI Core Y/Y Apr2.60%
23:30JPY
Household Spending Y/Y Mar
Consensus-1.50%
Previous-1.80%
23:50JPY
BoJ Summary of Opinions
Consensus
Previous
01:30AUD
NAB Business Conditions Apr
Consensus
Previous6
01:30AUD
NAB Business Confidence Apr
Consensus
Previous-29
05:00JPY
Leading Economic Index Mar P
Consensus114.6
Previous113.3
06:00EUR
Germany CPI M/M Apr F
Consensus0.60%
Previous0.60%
06:00EUR
Germany CPI Y/Y Apr F
Consensus2.90%
Previous2.90%
06:30CHF
Producer and Import Prices M/M Apr
Consensus0.10%
Previous0.20%
06:30CHF
Producer and Import Prices Y/Y Apr
Consensus
Previous-2.70%
09:00EUR
Germany ZEW Economic Sentiment May
Consensus-20.5
Previous-17.2
09:00EUR
Germany ZEW Current Situation May
Consensus
Previous-73.7
09:00EUR
Eurozone ZEW Economic Sentiment May
Consensus-20
Previous-20.4
10:00USD
NFIB Business Optimism Index Apr
Consensus96.1
Previous95.8
12:30USD
CPI M/M Apr
Consensus0.60%
Previous0.90%
12:30USD
CPI Y/Y Apr
Consensus3.40%
Previous3.30%
12:30USD
CPI Core M/M Apr
Consensus0.30%
Previous0.20%
12:30USD
CPI Core Y/Y Apr
Consensus
Previous2.60%

Wednesday, May 13, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYBank Lending Y/Y Apr4.60%4.80%
23:50JPYCurrent Account (JPY) Mar2.93T2.71T
01:30AUDWage Price Index Q/Q Q10.80%0.80%
03:00NZDRBNZ Inflation Expectations Q/Q Q22.37%
05:00JPYEco Watchers Survey: Current Apr41.642.2
09:00EUREurozone GDP Q/Q Q1 P0.10%0.10%
09:00EUREurozone Industrial Production M/M Mar0.30%0.40%
12:30USDPPI M/M Apr0.50%0.50%
12:30USDPPI Y/Y Apr4.00%
12:30USDPPI Core M/M Apr0.30%0.10%
12:30USDPPI Core Y/Y Apr3.80%
14:30USDCrude Oil Inventories (May 8)-2.3M
23:50JPY
Bank Lending Y/Y Apr
Consensus4.60%
Previous4.80%
23:50JPY
Current Account (JPY) Mar
Consensus2.93T
Previous2.71T
01:30AUD
Wage Price Index Q/Q Q1
Consensus0.80%
Previous0.80%
03:00NZD
RBNZ Inflation Expectations Q/Q Q2
Consensus
Previous2.37%
05:00JPY
Eco Watchers Survey: Current Apr
Consensus41.6
Previous42.2
09:00EUR
Eurozone GDP Q/Q Q1 P
Consensus0.10%
Previous0.10%
09:00EUR
Eurozone Industrial Production M/M Mar
Consensus0.30%
Previous0.40%
12:30USD
PPI M/M Apr
Consensus0.50%
Previous0.50%
12:30USD
PPI Y/Y Apr
Consensus
Previous4.00%
12:30USD
PPI Core M/M Apr
Consensus0.30%
Previous0.10%
12:30USD
PPI Core Y/Y Apr
Consensus
Previous3.80%
14:30USD
Crude Oil Inventories (May 8)
Consensus
Previous-2.3M

Thursday, May 14, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:01GBPRICS Housing Price Balance Apr-25%-23%
23:50JPYMoney Supply M2+CD Y/Y Apr2.10%2.00%
01:00AUDConsumer Inflation Expectations May5.90%
06:00GBPGDP Q/Q Q1 P0.60%0.10%
06:00GBPGDP M/M Mar-0.20%0.50%
06:00GBPGoods Trade Balance (GBP) Mar-20.1B-18.8B
12:30CADWholesale Sales M/M Mar1.30%2.00%
12:30USDInitial Jobless Claims (May 8)205K200K
12:30USDRetail Sales M/M Apr0.50%1.70%
12:30USDRetail Sales ex Autos M/M Apr0.60%1.90%
12:30USDImport Price Index M/M Apr1.10%0.80%
14:00USDBusiness Inventories Mar0.30%0.40%
14:30USDNatural Gas Storage (May 8)63B
23:01GBP
RICS Housing Price Balance Apr
Consensus-25%
Previous-23%
23:50JPY
Money Supply M2+CD Y/Y Apr
Consensus2.10%
Previous2.00%
01:00AUD
Consumer Inflation Expectations May
Consensus
Previous5.90%
06:00GBP
GDP Q/Q Q1 P
Consensus0.60%
Previous0.10%
06:00GBP
GDP M/M Mar
Consensus-0.20%
Previous0.50%
06:00GBP
Goods Trade Balance (GBP) Mar
Consensus-20.1B
Previous-18.8B
12:30CAD
Wholesale Sales M/M Mar
Consensus1.30%
Previous2.00%
12:30USD
Initial Jobless Claims (May 8)
Consensus205K
Previous200K
12:30USD
Retail Sales M/M Apr
Consensus0.50%
Previous1.70%
12:30USD
Retail Sales ex Autos M/M Apr
Consensus0.60%
Previous1.90%
12:30USD
Import Price Index M/M Apr
Consensus1.10%
Previous0.80%
14:00USD
Business Inventories Mar
Consensus0.30%
Previous0.40%
14:30USD
Natural Gas Storage (May 8)
Consensus
Previous63B

Friday, May 15, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:30NZDBusiness NZ PMI Apr53.2
23:50JPYPPI Y/Y Apr3.00%2.60%
06:00JPYMachine Tool Orders Y/Y Apr28.10%28.10%
12:15CADHousing Starts Y/Y Apr245K236K
12:30CADManufacturing Sales M/M Mar3.50%3.60%
12:30USDEmpire State Manufacturing May8.111
13:15USDIndustrial Production M/M Apr0.20%-0.50%
13:15USDCapacity Utilization Apr75.90%75.70%
22:30NZD
Business NZ PMI Apr
Consensus
Previous53.2
23:50JPY
PPI Y/Y Apr
Consensus3.00%
Previous2.60%
06:00JPY
Machine Tool Orders Y/Y Apr
Consensus28.10%
Previous28.10%
12:15CAD
Housing Starts Y/Y Apr
Consensus245K
Previous236K
12:30CAD
Manufacturing Sales M/M Mar
Consensus3.50%
Previous3.60%
12:30USD
Empire State Manufacturing May
Consensus8.1
Previous11
13:15USD
Industrial Production M/M Apr
Consensus0.20%
Previous-0.50%
13:15USD
Capacity Utilization Apr
Consensus75.90%
Previous75.70%
Start Trading
Start Trading
Start Trading
Start Trading
ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading