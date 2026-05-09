Summary 5/11 – 5/15

Monday, May 11, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Apr
|0.90%
|1.00%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Apr
|1.70%
|0.50%
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Apr
|4.05M
|3.98M
Tuesday, May 12, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|JPY
|Household Spending Y/Y Mar
|-1.50%
|-1.80%
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|01:30
|AUD
|NAB Business Conditions Apr
|6
|01:30
|AUD
|NAB Business Confidence Apr
|-29
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Mar P
|114.6
|113.3
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M Apr F
|0.60%
|0.60%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Apr F
|2.90%
|2.90%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Apr
|0.10%
|0.20%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Apr
|-2.70%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment May
|-20.5
|-17.2
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation May
|-73.7
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment May
|-20
|-20.4
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Apr
|96.1
|95.8
|12:30
|USD
|CPI M/M Apr
|0.60%
|0.90%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y Apr
|3.40%
|3.30%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M Apr
|0.30%
|0.20%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y Apr
|2.60%
Wednesday, May 13, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Apr
|4.60%
|4.80%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Mar
|2.93T
|2.71T
|01:30
|AUD
|Wage Price Index Q/Q Q1
|0.80%
|0.80%
|03:00
|NZD
|RBNZ Inflation Expectations Q/Q Q2
|2.37%
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Apr
|41.6
|42.2
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q1 P
|0.10%
|0.10%
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Mar
|0.30%
|0.40%
|12:30
|USD
|PPI M/M Apr
|0.50%
|0.50%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Apr
|4.00%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M Apr
|0.30%
|0.10%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y Apr
|3.80%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (May 8)
|-2.3M
Thursday, May 14, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Apr
|-25%
|-23%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Apr
|2.10%
|2.00%
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations May
|5.90%
|06:00
|GBP
|GDP Q/Q Q1 P
|0.60%
|0.10%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Mar
|-0.20%
|0.50%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Mar
|-20.1B
|-18.8B
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M Mar
|1.30%
|2.00%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (May 8)
|205K
|200K
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M Apr
|0.50%
|1.70%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Apr
|0.60%
|1.90%
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Apr
|1.10%
|0.80%
|14:00
|USD
|Business Inventories Mar
|0.30%
|0.40%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (May 8)
|63B
Friday, May 15, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:30
|NZD
|Business NZ PMI Apr
|53.2
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Apr
|3.00%
|2.60%
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Apr
|28.10%
|28.10%
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Apr
|245K
|236K
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Mar
|3.50%
|3.60%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing May
|8.1
|11
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Apr
|0.20%
|-0.50%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Apr
|75.90%
|75.70%
