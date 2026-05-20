Eco Data 5/20/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|01:15
|CNY
|1-y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:15
|CNY
|5-y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Apr
|0.90%
|0.70%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Apr
|3.00%
|3.30%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Apr
|2.70%
|3.10%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Apr
|1.40%
|0.80%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Apr
|3.70%
|4.10%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Apr
|1.10%
|4.40%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Apr
|5.90%
|5.40%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Apr
|0.90%
|0.90%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Apr
|2.80%
|2.60%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Apr
|0.20%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Apr
|2%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Apr F
|3.00%
|3.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Apr F
|2.20%
|2.20%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (May 15)
|-2.5M
|-4.3M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
