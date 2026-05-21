Eco Data 5/21/26

22:45NZDTrade Balance (NZD) Apr1920M980M698M430M
23:00AUDManufacturing PMI May P50.251.3
23:00AUDServices PMI May P47.750.7
23:50JPYTrade Balance Apr0.24T-0.20T0.09T
23:50JPYMachinery Orders M/M Mar-9.40%-7.70%13.60%
00:30JPYManufacturing PMI May P54.554.555.1
00:30JPYServices PMI May P5051
01:00AUDConsumer Inflation Expectations May5.60%5.90%
01:30AUDEmployment ChangeApr-18.6K15.2K17.9K
01:30AUDUnemployment Rate Apr4.50%4.30%4.30%
07:15EURFrance Manufacturing PMI May P52.352.8
07:15EURFrance Services PMI May P46.746.5
07:30EURGermany Manufacturing PMI May P5151.4
07:30EURGermany Services PMI May P47.146.9
08:00EUREurozone Current Account (EUR) Mar25.3B24.9B
08:00EUREurozone Manufacturing PMI May P51.852.2
08:00EUREurozone Services PMI May P4847.6
08:30GBPManufacturing PMI May P5353.7
08:30GBPServices PMI May P51.952.7
12:30USDInitial Jobless Claims (May 15)210K211K
12:30USDBuilding Permits Apr1.38M1.37M
12:30USDHousing Starts Apr1.42M1.50M
12:30USDPhiladelphia Fed Manufacturing Survey May15.326.7
13:45USDManufacturing PMI May P53.754.5
13:45USDServices PMI May P51.351
14:00EUREurozone Consumer Confidence May P-21-20.6
14:30USDNatural Gas Storage (May 15)96B85B
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

