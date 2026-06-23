Eco Data 6/23/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jun P
|51.2
|50.7
|23:00
|AUD
|Services PMI Jun P
|49.9
|48.7
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jun P
|54.9
|54.5
|54.5
|00:30
|JPY
|Services PMI Jun P
|51.8
|50
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jun P
|50.7
|50.4
|49.7
|07:15
|EUR
|France Services PMI Jun P
|47.4
|45.9
|44.3
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jun P
|50
|50.2
|50.1
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Jun P
|46.8
|48.7
|48.1
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jun P
|51.3
|51.2
|51.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jun P
|48.9
|48.1
|47.7
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jun P
|53.1
|53.6
|53.9
|08:30
|GBP
|Services PMI Jun P
|48.7
|50
|49.3
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jun P
|54.6
|55.1
|13:45
|USD
|Services PMI Jun P
|51.1
|50.7
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jun P
|Actual
|51.2
|Consensus
|Previous
|50.7
|23:00
|AUD
|Services PMI Jun P
|Actual
|49.9
|Consensus
|Previous
|48.7
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jun P
|Actual
|54.9
|Consensus
|54.5
|Previous
|54.5
|00:30
|JPY
|Services PMI Jun P
|Actual
|51.8
|Consensus
|Previous
|50
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jun P
|Actual
|50.7
|Consensus
|50.4
|Previous
|49.7
|07:15
|EUR
|France Services PMI Jun P
|Actual
|47.4
|Consensus
|45.9
|Previous
|44.3
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jun P
|Actual
|50
|Consensus
|50.2
|Previous
|50.1
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Jun P
|Actual
|46.8
|Consensus
|48.7
|Previous
|48.1
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jun P
|Actual
|51.3
|Consensus
|51.2
|Previous
|51.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jun P
|Actual
|48.9
|Consensus
|48.1
|Previous
|47.7
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jun P
|Actual
|53.1
|Consensus
|53.6
|Previous
|53.9
|08:30
|GBP
|Services PMI Jun P
|Actual
|48.7
|Consensus
|50
|Previous
|49.3
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jun P
|Actual
|Consensus
|54.6
|Previous
|55.1
|13:45
|USD
|Services PMI Jun P
|Actual
|Consensus
|51.1
|Previous
|50.7