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Eco Data 6/23/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:00AUDManufacturing PMI Jun P51.250.7
23:00AUDServices PMI Jun P49.948.7
00:30JPYManufacturing PMI Jun P54.954.554.5
00:30JPYServices PMI Jun P51.850
07:15EURFrance Manufacturing PMI Jun P50.750.449.7
07:15EURFrance Services PMI Jun P47.445.944.3
07:30EURGermany Manufacturing PMI Jun P5050.250.1
07:30EURGermany Services PMI Jun P46.848.748.1
08:00EUREurozone Manufacturing PMI Jun P51.351.251.6
08:00EUREurozone Services PMI Jun P48.948.147.7
08:30GBPManufacturing PMI Jun P53.153.653.9
08:30GBPServices PMI Jun P48.75049.3
13:45USDManufacturing PMI Jun P54.655.1
13:45USDServices PMI Jun P51.150.7
23:00AUD
Manufacturing PMI Jun P
Actual51.2
Consensus
Previous50.7
23:00AUD
Services PMI Jun P
Actual49.9
Consensus
Previous48.7
00:30JPY
Manufacturing PMI Jun P
Actual54.9
Consensus54.5
Previous54.5
00:30JPY
Services PMI Jun P
Actual51.8
Consensus
Previous50
07:15EUR
France Manufacturing PMI Jun P
Actual50.7
Consensus50.4
Previous49.7
07:15EUR
France Services PMI Jun P
Actual47.4
Consensus45.9
Previous44.3
07:30EUR
Germany Manufacturing PMI Jun P
Actual50
Consensus50.2
Previous50.1
07:30EUR
Germany Services PMI Jun P
Actual46.8
Consensus48.7
Previous48.1
08:00EUR
Eurozone Manufacturing PMI Jun P
Actual51.3
Consensus51.2
Previous51.6
08:00EUR
Eurozone Services PMI Jun P
Actual48.9
Consensus48.1
Previous47.7
08:30GBP
Manufacturing PMI Jun P
Actual53.1
Consensus53.6
Previous53.9
08:30GBP
Services PMI Jun P
Actual48.7
Consensus50
Previous49.3
13:45USD
Manufacturing PMI Jun P
Actual
Consensus54.6
Previous55.1
13:45USD
Services PMI Jun P
Actual
Consensus51.1
Previous50.7
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ActionForex
ActionForex
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