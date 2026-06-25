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Eco Data 6/25/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
01:30AUDEmployment Change May30.5K-18.6K
01:30AUDUnemployment Rate May4.40%4.50%
06:00EURGermany GfK Consumer Confidence Jul-28-29.8
12:30USDInitial Jobless Claims (Jun 19)225K226K
12:30USDPersonal Income M/M May0.40%0.00%
12:30USDPersonal Spending May0.60%0.50%
12:30USDPCE Price Index M/M May0.40%
12:30USDPCE Price Index Y/Y May3.80%
12:30USDCore PCE Price Index M/M May0.30%0.20%
12:30USDCore PCE Price Index Y/Y May3.30%
12:30USDDurable Goods Orders May-4.70%8.00%
12:30USDDurable Goods Orders ex Transport May0.50%1.10%
12:30USDGDP Annualized Q1 F1.60%1.60%
12:30USDGDP Price Index Q1 F3.50%3.50%
14:30USDNatural Gas Storage (Jun 19)73B
01:30AUD
Employment Change May
Actual
Consensus30.5K
Previous-18.6K
01:30AUD
Unemployment Rate May
Actual
Consensus4.40%
Previous4.50%
06:00EUR
Germany GfK Consumer Confidence Jul
Actual
Consensus-28
Previous-29.8
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jun 19)
Actual
Consensus225K
Previous226K
12:30USD
Personal Income M/M May
Actual
Consensus0.40%
Previous0.00%
12:30USD
Personal Spending May
Actual
Consensus0.60%
Previous0.50%
12:30USD
PCE Price Index M/M May
Actual
Consensus
Previous0.40%
12:30USD
PCE Price Index Y/Y May
Actual
Consensus
Previous3.80%
12:30USD
Core PCE Price Index M/M May
Actual
Consensus0.30%
Previous0.20%
12:30USD
Core PCE Price Index Y/Y May
Actual
Consensus
Previous3.30%
12:30USD
Durable Goods Orders May
Actual
Consensus-4.70%
Previous8.00%
12:30USD
Durable Goods Orders ex Transport May
Actual
Consensus0.50%
Previous1.10%
12:30USD
GDP Annualized Q1 F
Actual
Consensus1.60%
Previous1.60%
12:30USD
GDP Price Index Q1 F
Actual
Consensus3.50%
Previous3.50%
14:30USD
Natural Gas Storage (Jun 19)
Actual
Consensus
Previous73B
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ActionForex
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