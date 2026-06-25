Eco Data 6/25/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|01:30
|AUD
|Employment Change May
|30.5K
|-18.6K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate May
|4.40%
|4.50%
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Jul
|-28
|-29.8
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 19)
|225K
|226K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M May
|0.40%
|0.00%
|12:30
|USD
|Personal Spending May
|0.60%
|0.50%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M May
|0.40%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y May
|3.80%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M May
|0.30%
|0.20%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y May
|3.30%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders May
|-4.70%
|8.00%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport May
|0.50%
|1.10%
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q1 F
|1.60%
|1.60%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q1 F
|3.50%
|3.50%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 19)
|73B
|01:30
|AUD
|Employment Change May
|Actual
|Consensus
|30.5K
|Previous
|-18.6K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate May
|Actual
|Consensus
|4.40%
|Previous
|4.50%
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Jul
|Actual
|Consensus
|-28
|Previous
|-29.8
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 19)
|Actual
|Consensus
|225K
|Previous
|226K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M May
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.00%
|12:30
|USD
|Personal Spending May
|Actual
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.50%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M May
|Actual
|Consensus
|Previous
|0.40%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y May
|Actual
|Consensus
|Previous
|3.80%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M May
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.20%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y May
|Actual
|Consensus
|Previous
|3.30%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders May
|Actual
|Consensus
|-4.70%
|Previous
|8.00%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport May
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|1.10%
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q1 F
|Actual
|Consensus
|1.60%
|Previous
|1.60%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q1 F
|Actual
|Consensus
|3.50%
|Previous
|3.50%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 19)
|Actual
|Consensus
|Previous
|73B