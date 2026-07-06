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Eco Data 7/6/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
01:00AUDTD-MI Inflation Gauge M/M Jun-0.40%-0.30%
06:00EURGermany Factory Orders M/M May1.90%1.10%-3.80%
08:00CHFUnemployment Rate Jun3.10%3.10%3.10%
08:30EUREurozone Sentix Investor Confidence Jul-3.1-8.9-13.4
08:30GBPConstruction PMI Jun38.440.138.2
09:00EUREurozone Retail Sales M/M May0.20%0.20%-0.40%
09:00EUREurozone PPI M/M May0.20%0.20%0.60%0.70%
09:00EUREurozone PPI Y/Y May5.90%5.70%4.90%5.00%
13:45USDServices PMI Jun F51.451.3
14:00USDISM Services PMI Jun54.254.5
14:00USDISM Services Prices Paid Jun71.3
14:00USDISM Services Employment Index Jun47.9
01:00AUD
TD-MI Inflation Gauge M/M Jun
Actual-0.40%
Consensus
Previous-0.30%
06:00EUR
Germany Factory Orders M/M May
Actual1.90%
Consensus1.10%
Previous-3.80%
08:00CHF
Unemployment Rate Jun
Actual3.10%
Consensus3.10%
Previous3.10%
08:30EUR
Eurozone Sentix Investor Confidence Jul
Actual-3.1
Consensus-8.9
Previous-13.4
08:30GBP
Construction PMI Jun
Actual38.4
Consensus40.1
Previous38.2
09:00EUR
Eurozone Retail Sales M/M May
Actual0.20%
Consensus0.20%
Previous-0.40%
09:00EUR
Eurozone PPI M/M May
Actual0.20%
Consensus0.20%
Previous0.60%
Revised0.70%
09:00EUR
Eurozone PPI Y/Y May
Actual5.90%
Consensus5.70%
Previous4.90%
Revised5.00%
13:45USD
Services PMI Jun F
Actual
Consensus51.4
Previous51.3
14:00USD
ISM Services PMI Jun
Actual
Consensus54.2
Previous54.5
14:00USD
ISM Services Prices Paid Jun
Actual
Consensus
Previous71.3
14:00USD
ISM Services Employment Index Jun
Actual
Consensus
Previous47.9
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ActionForex
ActionForex
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