Eco Data 7/6/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Jun
|-0.40%
|-0.30%
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M May
|1.90%
|1.10%
|-3.80%
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate Jun
|3.10%
|3.10%
|3.10%
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Jul
|-3.1
|-8.9
|-13.4
|08:30
|GBP
|Construction PMI Jun
|38.4
|40.1
|38.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M May
|0.20%
|0.20%
|-0.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M May
|0.20%
|0.20%
|0.60%
|0.70%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y May
|5.90%
|5.70%
|4.90%
|5.00%
|13:45
|USD
|Services PMI Jun F
|51.4
|51.3
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Jun
|54.2
|54.5
|14:00
|USD
|ISM Services Prices Paid Jun
|71.3
|14:00
|USD
|ISM Services Employment Index Jun
|47.9
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Jun
|Actual
|-0.40%
|Consensus
|Previous
|-0.30%
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M May
|Actual
|1.90%
|Consensus
|1.10%
|Previous
|-3.80%
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate Jun
|Actual
|3.10%
|Consensus
|3.10%
|Previous
|3.10%
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Jul
|Actual
|-3.1
|Consensus
|-8.9
|Previous
|-13.4
|08:30
|GBP
|Construction PMI Jun
|Actual
|38.4
|Consensus
|40.1
|Previous
|38.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M May
|Actual
|0.20%
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M May
|Actual
|0.20%
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.60%
|Revised
|0.70%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y May
|Actual
|5.90%
|Consensus
|5.70%
|Previous
|4.90%
|Revised
|5.00%
|13:45
|USD
|Services PMI Jun F
|Actual
|Consensus
|51.4
|Previous
|51.3
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Jun
|Actual
|Consensus
|54.2
|Previous
|54.5
|14:00
|USD
|ISM Services Prices Paid Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|71.3
|14:00
|USD
|ISM Services Employment Index Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|47.9