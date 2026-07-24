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Eco Data 7/24/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:00AUDManufacturing PMI Jul P51.751.5
23:00AUDServices PMI Jul P53.050.5
23:01GBPGfK Consumer Confidence Jul-17-21-23
23:30JPYNational CPI Y/Y Jun1.70%1.50%
23:30JPYNational CPI Core Y/Y Jun1.60%1.60%1.40%
23:30JPYNational CPI Core-Core Y/Y Jun1.70%1.80%
00:30JPYManufacturing PMI Jul P54.754.554.8
00:30JPYServices PMI Jul P51.952.2
06:00EURGermany GfK Consumer Confidence Aug-28.5-29.2
06:00GBPRetail Sales M/M Jun0.20%1.20%
07:15EURFrance Manufacturing PMI Jul P5151.2
07:15EURFrance Services PMI Jul P4846.8
07:30EURGermany Manufacturing PMI Jul P50.150.3
07:30EURGermany Services PMI Jul P48.848.6
08:00EUREurozone Manufacturing PMI Jul P51.351.4
08:00EUREurozone Services PMI Jul P49.849.4
08:30GBPManufacturing PMI Jul P52.152.5
08:30GBPServices PMI Jul P49.648.8
12:30CADNew Housing Price Index M/M Jun-0.20%-0.30%
12:30CADIndustrial Product Price M/M Jun-0.40%1.20%
12:30CADRaw Material Price Index Jun-1.50%0.70%
13:45USDManufacturing PMI Jul P54.553.9
13:45USDServices PMI Jul P5151.2
14:00USDNew Home Sales M/M Jun617K580K
23:00AUD
Manufacturing PMI Jul P
Actual51.7
Consensus
Previous51.5
23:00AUD
Services PMI Jul P
Actual53.0
Consensus
Previous50.5
23:01GBP
GfK Consumer Confidence Jul
Actual-17
Consensus-21
Previous-23
23:30JPY
National CPI Y/Y Jun
Actual1.70%
Consensus
Previous1.50%
23:30JPY
National CPI Core Y/Y Jun
Actual1.60%
Consensus1.60%
Previous1.40%
23:30JPY
National CPI Core-Core Y/Y Jun
Actual1.70%
Consensus
Previous1.80%
00:30JPY
Manufacturing PMI Jul P
Actual54.7
Consensus54.5
Previous54.8
00:30JPY
Services PMI Jul P
Actual51.9
Consensus
Previous52.2
06:00EUR
Germany GfK Consumer Confidence Aug
Actual
Consensus-28.5
Previous-29.2
06:00GBP
Retail Sales M/M Jun
Actual
Consensus0.20%
Previous1.20%
07:15EUR
France Manufacturing PMI Jul P
Actual
Consensus51
Previous51.2
07:15EUR
France Services PMI Jul P
Actual
Consensus48
Previous46.8
07:30EUR
Germany Manufacturing PMI Jul P
Actual
Consensus50.1
Previous50.3
07:30EUR
Germany Services PMI Jul P
Actual
Consensus48.8
Previous48.6
08:00EUR
Eurozone Manufacturing PMI Jul P
Actual
Consensus51.3
Previous51.4
08:00EUR
Eurozone Services PMI Jul P
Actual
Consensus49.8
Previous49.4
08:30GBP
Manufacturing PMI Jul P
Actual
Consensus52.1
Previous52.5
08:30GBP
Services PMI Jul P
Actual
Consensus49.6
Previous48.8
12:30CAD
New Housing Price Index M/M Jun
Actual
Consensus-0.20%
Previous-0.30%
12:30CAD
Industrial Product Price M/M Jun
Actual
Consensus-0.40%
Previous1.20%
12:30CAD
Raw Material Price Index Jun
Actual
Consensus-1.50%
Previous0.70%
13:45USD
Manufacturing PMI Jul P
Actual
Consensus54.5
Previous53.9
13:45USD
Services PMI Jul P
Actual
Consensus51
Previous51.2
14:00USD
New Home Sales M/M Jun
Actual
Consensus617K
Previous580K
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ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

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