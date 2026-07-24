Eco Data 7/24/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jul P
|51.7
|51.5
|23:00
|AUD
|Services PMI Jul P
|53.0
|50.5
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jul
|-17
|-21
|-23
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Jun
|1.70%
|1.50%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Jun
|1.60%
|1.60%
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Jun
|1.70%
|1.80%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jul P
|54.7
|54.5
|54.8
|00:30
|JPY
|Services PMI Jul P
|51.9
|52.2
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Aug
|-28.5
|-29.2
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Jun
|0.20%
|1.20%
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jul P
|51
|51.2
|07:15
|EUR
|France Services PMI Jul P
|48
|46.8
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jul P
|50.1
|50.3
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Jul P
|48.8
|48.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jul P
|51.3
|51.4
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jul P
|49.8
|49.4
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jul P
|52.1
|52.5
|08:30
|GBP
|Services PMI Jul P
|49.6
|48.8
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Jun
|-0.20%
|-0.30%
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Jun
|-0.40%
|1.20%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Jun
|-1.50%
|0.70%
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jul P
|54.5
|53.9
|13:45
|USD
|Services PMI Jul P
|51
|51.2
|14:00
|USD
|New Home Sales M/M Jun
|617K
|580K
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jul P
|Actual
|51.7
|Consensus
|Previous
|51.5
|23:00
|AUD
|Services PMI Jul P
|Actual
|53.0
|Consensus
|Previous
|50.5
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jul
|Actual
|-17
|Consensus
|-21
|Previous
|-23
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Jun
|Actual
|1.70%
|Consensus
|Previous
|1.50%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Jun
|Actual
|1.60%
|Consensus
|1.60%
|Previous
|1.40%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Jun
|Actual
|1.70%
|Consensus
|Previous
|1.80%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jul P
|Actual
|54.7
|Consensus
|54.5
|Previous
|54.8
|00:30
|JPY
|Services PMI Jul P
|Actual
|51.9
|Consensus
|Previous
|52.2
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Aug
|Actual
|Consensus
|-28.5
|Previous
|-29.2
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|1.20%
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jul P
|Actual
|Consensus
|51
|Previous
|51.2
|07:15
|EUR
|France Services PMI Jul P
|Actual
|Consensus
|48
|Previous
|46.8
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jul P
|Actual
|Consensus
|50.1
|Previous
|50.3
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Jul P
|Actual
|Consensus
|48.8
|Previous
|48.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jul P
|Actual
|Consensus
|51.3
|Previous
|51.4
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jul P
|Actual
|Consensus
|49.8
|Previous
|49.4
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jul P
|Actual
|Consensus
|52.1
|Previous
|52.5
|08:30
|GBP
|Services PMI Jul P
|Actual
|Consensus
|49.6
|Previous
|48.8
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Jun
|Actual
|Consensus
|-0.20%
|Previous
|-0.30%
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Jun
|Actual
|Consensus
|-0.40%
|Previous
|1.20%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Jun
|Actual
|Consensus
|-1.50%
|Previous
|0.70%
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jul P
|Actual
|Consensus
|54.5
|Previous
|53.9
|13:45
|USD
|Services PMI Jul P
|Actual
|Consensus
|51
|Previous
|51.2
|14:00
|USD
|New Home Sales M/M Jun
|Actual
|Consensus
|617K
|Previous
|580K