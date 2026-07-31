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Eco Data 7/31/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:30JPYUnemployment Rate Jun2.50%2.50%2.50%
23:30JPYTokyo CPI Y/Y Jul2.00%1.70%
23:30JPYTokyo CPI Core Y/Y Jul1.90%1.80%1.60%
23:30JPYTokyo CPI Core-Core Y/Y Jul2.00%1.90%
23:50JPYIndustrial Production M/M Jun P1.30%0.70%0.10%
23:50JPYRetail Trade Y/Y Jun0.50%2.80%5.30%
01:30AUDPrivate Sector Credit M/M Jun0.80%0.60%0.70%
01:30AUDPPI Q/Q Q21.30%0.30%0.40%
01:30AUDPPI Y/Y Q23.60%3.00%
01:30CNYNBS Manufacturing PMI Jul49.249.950.3
01:30CNYNBS Non-Manufacturing PMI Jul495050.2
03:11JPYBoJ Interest Rate Decision1.00%1.00%1.00%
05:00JPYHousing Starts Y/Y Jun13.20%33.90%
06:00EURGermany Import Price Index M/M Jun-0.80%0.70%
06:30JPYBoJ Press Conference
06:30CHFReal Retail Sales Y/Y Jun3.20%3.50%
07:55EURGermany Unemployment Change Jun5K-1K
07:55EURGermany Unemployment Rate Jun6.30%6.30%
09:00EUREurozone CPI Y/Y Jul P2.90%2.80%
09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Jul P2.40%2.40%
12:30CADGDP M/M May0.20%0.50%
12:30USDEmployment Cost Index Q20.80%0.90%
13:45USDChicago PMI Jul57.556.7
14:00USDUoM Consumer Sentiment Jul F54.254.4
14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Jul F4.20%
23:30JPY
Unemployment Rate Jun
Actual2.50%
Consensus2.50%
Previous2.50%
23:30JPY
Tokyo CPI Y/Y Jul
Actual2.00%
Consensus
Previous1.70%
23:30JPY
Tokyo CPI Core Y/Y Jul
Actual1.90%
Consensus1.80%
Previous1.60%
23:30JPY
Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jul
Actual2.00%
Consensus
Previous1.90%
23:50JPY
Industrial Production M/M Jun P
Actual1.30%
Consensus0.70%
Previous0.10%
23:50JPY
Retail Trade Y/Y Jun
Actual0.50%
Consensus2.80%
Previous5.30%
01:30AUD
Private Sector Credit M/M Jun
Actual0.80%
Consensus0.60%
Previous0.70%
01:30AUD
PPI Q/Q Q2
Actual1.30%
Consensus0.30%
Previous0.40%
01:30AUD
PPI Y/Y Q2
Actual3.60%
Consensus
Previous3.00%
01:30CNY
NBS Manufacturing PMI Jul
Actual49.2
Consensus49.9
Previous50.3
01:30CNY
NBS Non-Manufacturing PMI Jul
Actual49
Consensus50
Previous50.2
03:11JPY
BoJ Interest Rate Decision
Actual1.00%
Consensus1.00%
Previous1.00%
05:00JPY
Housing Starts Y/Y Jun
Actual
Consensus13.20%
Previous33.90%
06:00EUR
Germany Import Price Index M/M Jun
Actual
Consensus-0.80%
Previous0.70%
06:30JPY
BoJ Press Conference
Actual
Consensus
Previous
06:30CHF
Real Retail Sales Y/Y Jun
Actual
Consensus3.20%
Previous3.50%
07:55EUR
Germany Unemployment Change Jun
Actual
Consensus5K
Previous-1K
07:55EUR
Germany Unemployment Rate Jun
Actual
Consensus6.30%
Previous6.30%
09:00EUR
Eurozone CPI Y/Y Jul P
Actual
Consensus2.90%
Previous2.80%
09:00EUR
Eurozone Core CPI Y/Y Jul P
Actual
Consensus2.40%
Previous2.40%
12:30CAD
GDP M/M May
Actual
Consensus0.20%
Previous0.50%
12:30USD
Employment Cost Index Q2
Actual
Consensus0.80%
Previous0.90%
13:45USD
Chicago PMI Jul
Actual
Consensus57.5
Previous56.7
14:00USD
UoM Consumer Sentiment Jul F
Actual
Consensus54.2
Previous54.4
14:00USD
UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul F
Actual
Consensus
Previous4.20%
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ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

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