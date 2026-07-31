Eco Data 7/31/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Jun
|2.50%
|2.50%
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Jul
|2.00%
|1.70%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Jul
|1.90%
|1.80%
|1.60%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jul
|2.00%
|1.90%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Jun P
|1.30%
|0.70%
|0.10%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Jun
|0.50%
|2.80%
|5.30%
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Jun
|0.80%
|0.60%
|0.70%
|01:30
|AUD
|PPI Q/Q Q2
|1.30%
|0.30%
|0.40%
|01:30
|AUD
|PPI Y/Y Q2
|3.60%
|3.00%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Jul
|49.2
|49.9
|50.3
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Jul
|49
|50
|50.2
|03:11
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|1.00%
|1.00%
|1.00%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Jun
|13.20%
|33.90%
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Jun
|-0.80%
|0.70%
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Jun
|3.20%
|3.50%
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Jun
|5K
|-1K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Jun
|6.30%
|6.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jul P
|2.90%
|2.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jul P
|2.40%
|2.40%
|12:30
|CAD
|GDP M/M May
|0.20%
|0.50%
|12:30
|USD
|Employment Cost Index Q2
|0.80%
|0.90%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Jul
|57.5
|56.7
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jul F
|54.2
|54.4
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul F
|4.20%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Jun
|Actual
|2.50%
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Jul
|Actual
|2.00%
|Consensus
|Previous
|1.70%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Jul
|Actual
|1.90%
|Consensus
|1.80%
|Previous
|1.60%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jul
|Actual
|2.00%
|Consensus
|Previous
|1.90%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Jun P
|Actual
|1.30%
|Consensus
|0.70%
|Previous
|0.10%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Jun
|Actual
|0.50%
|Consensus
|2.80%
|Previous
|5.30%
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Jun
|Actual
|0.80%
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.70%
|01:30
|AUD
|PPI Q/Q Q2
|Actual
|1.30%
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.40%
|01:30
|AUD
|PPI Y/Y Q2
|Actual
|3.60%
|Consensus
|Previous
|3.00%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Jul
|Actual
|49.2
|Consensus
|49.9
|Previous
|50.3
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Jul
|Actual
|49
|Consensus
|50
|Previous
|50.2
|03:11
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|Actual
|1.00%
|Consensus
|1.00%
|Previous
|1.00%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|13.20%
|Previous
|33.90%
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Jun
|Actual
|Consensus
|-0.80%
|Previous
|0.70%
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|Actual
|Consensus
|Previous
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Jun
|Actual
|Consensus
|3.20%
|Previous
|3.50%
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Jun
|Actual
|Consensus
|5K
|Previous
|-1K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Jun
|Actual
|Consensus
|6.30%
|Previous
|6.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jul P
|Actual
|Consensus
|2.90%
|Previous
|2.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jul P
|Actual
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.40%
|12:30
|CAD
|GDP M/M May
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.50%
|12:30
|USD
|Employment Cost Index Q2
|Actual
|Consensus
|0.80%
|Previous
|0.90%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Jul
|Actual
|Consensus
|57.5
|Previous
|56.7
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jul F
|Actual
|Consensus
|54.2
|Previous
|54.4
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul F
|Actual
|Consensus
|Previous
|4.20%