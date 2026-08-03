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Eco Data 8/3/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDBuilding Permits Jun-4%
23:00AUDManufacturing PMI Jul F51.751.7
00:30JPYManufacturing PMI Jul F54.754.7
01:00AUDTD-MI Inflation Gauge M/M Jul-0.40%
01:45CNYRatingDog Manufacturing PMI Jul5251.7
06:00EURGermany Retail Sales M/M Jun-0.50%1.10%
06:30CHFCPI M/M Jul-0.10%0%
06:30CHFCPI Y/Y Jul0.50%
07:30CHFManufacturing PMI Index Jul F54.554.3
07:50EURFrance Manufacturing PMI Jul F5050
07:55EURGermany Manufacturing PMI Jul F52.252.2
08:00EUREurozone Manufacturing PMI Jul F5252
08:30GBPManufacturing PMI Jul F52.852.8
13:45USDManufacturing PMI Jul F53.853.8
14:00USDISM Manufacturing PMI Jul5453.3
14:00USDISM Manufacturing Prices Paid Jul7073
14:00USDISM Manufacturing Employment Index Jul49.7
14:00USDConstruction Spending M/M Jun0.20%0.10%
22:45NZD
Building Permits Jun
Actual
Consensus
Previous-4%
23:00AUD
Manufacturing PMI Jul F
Actual
Consensus51.7
Previous51.7
00:30JPY
Manufacturing PMI Jul F
Actual
Consensus54.7
Previous54.7
01:00AUD
TD-MI Inflation Gauge M/M Jul
Actual
Consensus
Previous-0.40%
01:45CNY
RatingDog Manufacturing PMI Jul
Actual
Consensus52
Previous51.7
06:00EUR
Germany Retail Sales M/M Jun
Actual
Consensus-0.50%
Previous1.10%
06:30CHF
CPI M/M Jul
Actual
Consensus-0.10%
Previous0%
06:30CHF
CPI Y/Y Jul
Actual
Consensus
Previous0.50%
07:30CHF
Manufacturing PMI Index Jul F
Actual
Consensus54.5
Previous54.3
07:50EUR
France Manufacturing PMI Jul F
Actual
Consensus50
Previous50
07:55EUR
Germany Manufacturing PMI Jul F
Actual
Consensus52.2
Previous52.2
08:00EUR
Eurozone Manufacturing PMI Jul F
Actual
Consensus52
Previous52
08:30GBP
Manufacturing PMI Jul F
Actual
Consensus52.8
Previous52.8
13:45USD
Manufacturing PMI Jul F
Actual
Consensus53.8
Previous53.8
14:00USD
ISM Manufacturing PMI Jul
Actual
Consensus54
Previous53.3
14:00USD
ISM Manufacturing Prices Paid Jul
Actual
Consensus70
Previous73
14:00USD
ISM Manufacturing Employment Index Jul
Actual
Consensus
Previous49.7
14:00USD
Construction Spending M/M Jun
Actual
Consensus0.20%
Previous0.10%
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ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

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