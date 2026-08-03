Eco Data 8/3/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:45
|NZD
|Building Permits Jun
|-4%
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jul F
|51.7
|51.7
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jul F
|54.7
|54.7
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Jul
|-0.40%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Jul
|52
|51.7
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Jun
|-0.50%
|1.10%
|06:30
|CHF
|CPI M/M Jul
|-0.10%
|0%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Jul
|0.50%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Index Jul F
|54.5
|54.3
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jul F
|50
|50
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jul F
|52.2
|52.2
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jul F
|52
|52
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jul F
|52.8
|52.8
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jul F
|53.8
|53.8
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jul
|54
|53.3
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jul
|70
|73
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jul
|49.7
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Jun
|0.20%
|0.10%
|22:45
|NZD
|Building Permits Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|-4%
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|51.7
|Previous
|51.7
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|54.7
|Previous
|54.7
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Jul
|Actual
|Consensus
|Previous
|-0.40%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Jul
|Actual
|Consensus
|52
|Previous
|51.7
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Jun
|Actual
|Consensus
|-0.50%
|Previous
|1.10%
|06:30
|CHF
|CPI M/M Jul
|Actual
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|0%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Jul
|Actual
|Consensus
|Previous
|0.50%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Index Jul F
|Actual
|Consensus
|54.5
|Previous
|54.3
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|50
|Previous
|50
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|52.2
|Previous
|52.2
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|52
|Previous
|52
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|52.8
|Previous
|52.8
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jul F
|Actual
|Consensus
|53.8
|Previous
|53.8
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jul
|Actual
|Consensus
|54
|Previous
|53.3
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jul
|Actual
|Consensus
|70
|Previous
|73
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jul
|Actual
|Consensus
|Previous
|49.7
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Jun
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.10%