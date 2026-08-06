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Eco Data 8/6/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
01:30AUDTrade Balance (AUD) Jun1.93B-1.08B-3.02B-2.37B
06:00EURGermany Factory Orders M/M Jun0.50%1.90%
08:00CHFUnemployment Rate Jul3.10%3.10%
08:00EURECB Economic Bulletin
08:30GBPConstruction PMI Jul40.238.4
09:00EUREurozone Retail Sales M/M Jun0.10%0.20%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jul 31)203K197K
12:30USDNonfarm Productivity Q2 P0.70%0.30%
12:30USDUnit Labor Costs Q2 P2.70%1.80%
14:00USDWholesale Inventories Jun0.30%0.30%
14:30USDNatural Gas Storage (Jul 31)30B28B
01:30AUD
Trade Balance (AUD) Jun
Actual1.93B
Consensus-1.08B
Previous-3.02B
Revised-2.37B
06:00EUR
Germany Factory Orders M/M Jun
Actual
Consensus0.50%
Previous1.90%
08:00CHF
Unemployment Rate Jul
Actual
Consensus3.10%
Previous3.10%
08:00EUR
ECB Economic Bulletin
Actual
Consensus
Previous
08:30GBP
Construction PMI Jul
Actual
Consensus40.2
Previous38.4
09:00EUR
Eurozone Retail Sales M/M Jun
Actual
Consensus0.10%
Previous0.20%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jul 31)
Actual
Consensus203K
Previous197K
12:30USD
Nonfarm Productivity Q2 P
Actual
Consensus0.70%
Previous0.30%
12:30USD
Unit Labor Costs Q2 P
Actual
Consensus2.70%
Previous1.80%
14:00USD
Wholesale Inventories Jun
Actual
Consensus0.30%
Previous0.30%
14:30USD
Natural Gas Storage (Jul 31)
Actual
Consensus30B
Previous28B
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