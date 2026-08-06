Eco Data 8/6/26

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|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Jun
|1.93B
|-1.08B
|-3.02B
|-2.37B
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Jun
|0.50%
|1.90%
|08:00
|CHF
|Unemployment Rate Jul
|3.10%
|3.10%
|08:00
|EUR
|ECB Economic Bulletin
|08:30
|GBP
|Construction PMI Jul
|40.2
|38.4
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Jun
|0.10%
|0.20%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 31)
|203K
|197K
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q2 P
|0.70%
|0.30%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q2 P
|2.70%
|1.80%
|14:00
|USD
|Wholesale Inventories Jun
|0.30%
|0.30%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 31)
|30B
|28B
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Jun
|Actual
|1.93B
|Consensus
|-1.08B
|Previous
|-3.02B
|Revised
|-2.37B
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|Germany Factory Orders M/M Jun
|Actual
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|0.50%
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|1.90%
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|Unemployment Rate Jul
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|3.10%
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|3.10%
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|ECB Economic Bulletin
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|40.2
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|Eurozone Retail Sales M/M Jun
|Actual
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|0.10%
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|Initial Jobless Claims (Jul 31)
|Actual
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|203K
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|197K
|12:30
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|Nonfarm Productivity Q2 P
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|Unit Labor Costs Q2 P
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|2.70%
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|Wholesale Inventories Jun
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|Natural Gas Storage (Jul 31)
|Actual
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