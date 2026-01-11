Mon, Jan 12, 2026 01:38 GMT
    Test

    Monday, Jan 12, 2026

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    09:30EUREurozone Sentix Investor Confidence Jan-6.2
    09:30EUR
    Eurozone Sentix Investor Confidence Jan
    Actual
    Consensus
    Previous-6.2

    Tuesday, Jan 13, 2026

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:00NZDNZIER Business Confidence Q418
    23:50JPYBank Lending Y/Y Dec4.10%4.20%
    23:50JPYCurrent Account (JPY) Nov3.04T2.48T
    00:30AUDNAB Business Conditions Dec7
    00:30AUDNAB Business Confidence Dec1
    05:00JPYEco Watchers Survey: Current Dec48.848.7
    07:00GBPClaimant Count Change Dec20.1K
    07:00GBPUnemployment Rate (3M) Nov5.10%
    07:00GBPAverage Earnings Excl. Bonus 3M/Y Nov4.60%
    07:00GBPAverage Earnings Inc. Bonus 3M/Y Nov4.70%
    11:00USDNFIB Business Optimism Index Dec99.599
    13:30CADBuilding Permits M/M Nov14.90%
    13:30USDCPI M/M Dec0.30%0.30%
    13:30USDCPI Y/Y Dec2.70%2.70%
    13:30USDCPI Core M/M Dec0.30%0.20%
    13:30USDCPI Core Y/Y Dec2.70%2.60%
