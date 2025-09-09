Eco Data 9/9/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:45
|NZD
|Manufacturing Sales Q2
|-3.00%
|5.10%
|4.80%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Aug
|1.30%
|1.10%
|1.00%
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Sep
|-3.10%
|5.70%
|01:30
|AUD
|NAB Business Conditions Aug
|7
|5
|01:30
|AUD
|NAB Business Confidence Aug
|4
|7
|8
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Aug P
|8.10%
|3.60%
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Jul
|-1.10%
|-1.20%
|3.80%
|3.70%
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Aug
|100.8
|101
|100.3
