Tue, Sep 09, 2025 @ 18:22 GMT
Eco Data 9/9/25

Eco Data 9/9/25

GMT Ccy Events
22:45 NZD Manufacturing Sales Q2
    Actual: -3.00% Forecast:
    Previous: 5.10% Revised: 4.80%
23:50 JPY Money Supply M2+CD Y/Y Aug
    Actual: 1.30% Forecast: 1.10%
    Previous: 1.00% Revised:
00:30 AUD Westpac Consumer Confidence Sep
    Actual: -3.10% Forecast:
    Previous: 5.70% Revised:
01:30 AUD NAB Business Conditions Aug
    Actual: 7 Forecast:
    Previous: 5 Revised:
01:30 AUD NAB Business Confidence Aug
    Actual: 4 Forecast:
    Previous: 7 Revised: 8
06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Aug P
    Actual: 8.10% Forecast:
    Previous: 3.60% Revised:
06:45 EUR France Industrial Output M/M Jul
    Actual: -1.10% Forecast: -1.20%
    Previous: 3.80% Revised: 3.70%
10:00 USD NFIB Business Optimism Index Aug
    Actual: 100.8 Forecast: 101
    Previous: 100.3 Revised:
