Eco Data 9/10/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Aug
|-0.40%
|-0.20%
|0.00%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Aug
|-2.90%
|-2.90%
|-3.60%
|12:30
|USD
|PPI M/M Aug
|-0.10%
|0.30%
|0.90%
|0.70%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Aug
|2.60%
|3.30%
|3.30%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M Aug
|-0.10%
|0.30%
|0.90%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y Aug
|2.80%
|3.50%
|3.70%
|14:00
|USD
|Wholele Inventories Jul F
|0.10%
|0.20%
|0.20%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Sep 5)
|3.9M
|-1.9M
|2.4M
