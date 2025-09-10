Thu, Dec 11, 2025 @ 18:26 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 9/10/25

Eco Data 9/10/25

ActionForex
By ActionForex
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
01:30 CNY CPI Y/Y Aug -0.40% -0.20% 0.00%
01:30 CNY PPI Y/Y Aug -2.90% -2.90% -3.60%
12:30 USD PPI M/M Aug -0.10% 0.30% 0.90% 0.70%
12:30 USD PPI Y/Y Aug 2.60% 3.30% 3.30%
12:30 USD PPI Core M/M Aug -0.10% 0.30% 0.90%
12:30 USD PPI Core Y/Y Aug 2.80% 3.50% 3.70%
14:00 USD Wholele Inventories Jul F 0.10% 0.20% 0.20%
14:30 USD Crude Oil Inventories (Sep 5) 3.9M -1.9M 2.4M
GMT Ccy Events
01:30 CNY CPI Y/Y Aug
    Actual: -0.40% Forecast: -0.20%
    Previous: 0.00% Revised:
01:30 CNY PPI Y/Y Aug
    Actual: -2.90% Forecast: -2.90%
    Previous: -3.60% Revised:
12:30 USD PPI M/M Aug
    Actual: -0.10% Forecast: 0.30%
    Previous: 0.90% Revised: 0.70%
12:30 USD PPI Y/Y Aug
    Actual: 2.60% Forecast: 3.30%
    Previous: 3.30% Revised:
12:30 USD PPI Core M/M Aug
    Actual: -0.10% Forecast: 0.30%
    Previous: 0.90% Revised:
12:30 USD PPI Core Y/Y Aug
    Actual: 2.80% Forecast: 3.50%
    Previous: 3.70% Revised:
14:00 USD Wholele Inventories Jul F
    Actual: 0.10% Forecast: 0.20%
    Previous: 0.20% Revised:
14:30 USD Crude Oil Inventories (Sep 5)
    Actual: 3.9M Forecast: -1.9M
    Previous: 2.4M Revised:
ActionForex
ActionForex

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.