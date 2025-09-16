Eco Data 9/16/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Jul
|0.50%
|0.20%
|0.50%
|-0.20%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Aug
|17.4K
|20.3K
|-6.2K
|-33.3K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Jul
|4.70%
|4.70%
|4.70%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jul
|4.80%
|4.80%
|5.00%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jul
|4.70%
|4.70%
|4.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Jul
|0.30%
|0.50%
|-1.30%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Sep
|37.3
|25
|34.7
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Sep
|-76.4
|-65
|-68.6
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Sep
|26.1
|20.3
|25.1
|12:15
|CAD
|Housing Starts Aug
|246K
|273K
|294.1K
|12:30
|CAD
|CPI M/M Aug
|-0.10%
|0.10%
|0.30%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Aug
|1.90%
|2.00%
|1.70%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Aug
|3.10%
|3.10%
|3.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Aug
|3.00%
|3.00%
|3.00%
|3.10%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Aug
|2.50%
|2.60%
|2.60%
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M Aug
|0.60%
|0.20%
|0.50%
|0.60%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Aug
|0.70%
|0.30%
|0.30%
|0.40%
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Aug
|0.30%
|-0.20%
|0.40%
|0.20%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Aug
|0.10%
|0.00%
|-0.10%
|-0.40%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Aug
|77.40%
|77.40%
|77.50%
|77.40%
|14:00
|USD
|Business Inventories Jul
|0.20%
|0.20%
|0.20%
