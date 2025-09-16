Wed, Sep 17, 2025 @ 03:13 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 9/16/25

Eco Data 9/16/25

ActionForex.com
By ActionForex.com
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
04:30 JPY Tertiary Industry Index M/M Jul 0.50% 0.20% 0.50% -0.20%
06:00 GBP Claimant Count Change Aug 17.4K 20.3K -6.2K -33.3K
06:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Jul 4.70% 4.70% 4.70%
06:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jul 4.80% 4.80% 5.00%
06:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jul 4.70% 4.70% 4.60%
09:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Jul 0.30% 0.50% -1.30%
09:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Sep 37.3 25 34.7
09:00 EUR Germany ZEW Current Situation Sep -76.4 -65 -68.6
09:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Sep 26.1 20.3 25.1
12:15 CAD Housing Starts Aug 246K 273K 294.1K
12:30 CAD CPI M/M Aug -0.10% 0.10% 0.30%
12:30 CAD CPI Y/Y Aug 1.90% 2.00% 1.70%
12:30 CAD CPI Median Y/Y Aug 3.10% 3.10% 3.10%
12:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Aug 3.00% 3.00% 3.00% 3.10%
12:30 CAD CPI Common Y/Y Aug 2.50% 2.60% 2.60%
12:30 USD Retail Sales M/M Aug 0.60% 0.20% 0.50% 0.60%
12:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Aug 0.70% 0.30% 0.30% 0.40%
12:30 USD Import Price Index M/M Aug 0.30% -0.20% 0.40% 0.20%
13:15 USD Industrial Production M/M Aug 0.10% 0.00% -0.10% -0.40%
13:15 USD Capacity Utilization Aug 77.40% 77.40% 77.50% 77.40%
14:00 USD Business Inventories Jul 0.20% 0.20% 0.20%
GMT Ccy Events
04:30 JPY Tertiary Industry Index M/M Jul
    Actual: 0.50% Forecast: 0.20%
    Previous: 0.50% Revised: -0.20%
06:00 GBP Claimant Count Change Aug
    Actual: 17.4K Forecast: 20.3K
    Previous: -6.2K Revised: -33.3K
06:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Jul
    Actual: 4.70% Forecast: 4.70%
    Previous: 4.70% Revised:
06:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jul
    Actual: 4.80% Forecast: 4.80%
    Previous: 5.00% Revised:
06:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jul
    Actual: 4.70% Forecast: 4.70%
    Previous: 4.60% Revised:
09:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Jul
    Actual: 0.30% Forecast: 0.50%
    Previous: -1.30% Revised:
09:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Sep
    Actual: 37.3 Forecast: 25
    Previous: 34.7 Revised:
09:00 EUR Germany ZEW Current Situation Sep
    Actual: -76.4 Forecast: -65
    Previous: -68.6 Revised:
09:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Sep
    Actual: 26.1 Forecast: 20.3
    Previous: 25.1 Revised:
12:15 CAD Housing Starts Aug
    Actual: 246K Forecast: 273K
    Previous: 294.1K Revised:
12:30 CAD CPI M/M Aug
    Actual: -0.10% Forecast: 0.10%
    Previous: 0.30% Revised:
12:30 CAD CPI Y/Y Aug
    Actual: 1.90% Forecast: 2.00%
    Previous: 1.70% Revised:
12:30 CAD CPI Median Y/Y Aug
    Actual: 3.10% Forecast: 3.10%
    Previous: 3.10% Revised:
12:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Aug
    Actual: 3.00% Forecast: 3.00%
    Previous: 3.00% Revised: 3.10%
12:30 CAD CPI Common Y/Y Aug
    Actual: 2.50% Forecast: 2.60%
    Previous: 2.60% Revised:
12:30 USD Retail Sales M/M Aug
    Actual: 0.60% Forecast: 0.20%
    Previous: 0.50% Revised: 0.60%
12:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Aug
    Actual: 0.70% Forecast: 0.30%
    Previous: 0.30% Revised: 0.40%
12:30 USD Import Price Index M/M Aug
    Actual: 0.30% Forecast: -0.20%
    Previous: 0.40% Revised: 0.20%
13:15 USD Industrial Production M/M Aug
    Actual: 0.10% Forecast: 0.00%
    Previous: -0.10% Revised: -0.40%
13:15 USD Capacity Utilization Aug
    Actual: 77.40% Forecast: 77.40%
    Previous: 77.50% Revised: 77.40%
14:00 USD Business Inventories Jul
    Actual: 0.20% Forecast: 0.20%
    Previous: 0.20% Revised:
ActionForex.com
ActionForex.com

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.