Eco Data 9/17/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:00
|NZD
|Westpac Consumer Sentiment Q3
|90.9
|91.2
|22:45
|NZD
|Current Account (NZD) Q2
|-0.97B
|-2.65B
|-2.32B
|-0.71B
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Aug
|-0.15T
|-0.34T
|-0.30T
|-0.29T
|00:30
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Aug
|0.00%
|0.10%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Aug
|0.10%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Aug
|3.80%
|3.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Aug
|3.70%
|3.80%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Aug
|0.50%
|0.40%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Aug
|4.70%
|4.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Aug F
|2.10%
|2.10%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Aug F
|2.30%
|2.30%
|12:30
|USD
|Building Permits Aug
|1.37M
|1.35M
|12:30
|USD
|Housing Starts Aug
|1.38M
|1.43M
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.50%
|2.75%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Sep 12)
|1.4M
|3.9M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|4.25%
|4.50%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
