Eco Data 9/17/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
21:00 NZD Westpac Consumer Sentiment Q3 90.9 91.2
22:45 NZD Current Account (NZD) Q2 -0.97B -2.65B -2.32B -0.71B
23:50 JPY Trade Balance (JPY) Aug -0.15T -0.34T -0.30T -0.29T
00:30 AUD Westpac Leading Index M/M Aug 0.00% 0.10%
06:00 GBP CPI M/M Aug 0.10%
06:00 GBP CPI Y/Y Aug 3.80% 3.80%
06:00 GBP Core CPI Y/Y Aug 3.70% 3.80%
06:00 GBP RPI M/M Aug 0.50% 0.40%
06:00 GBP RPI Y/Y Aug 4.70% 4.80%
09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Aug F 2.10% 2.10%
09:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Aug F 2.30% 2.30%
12:30 USD Building Permits Aug 1.37M 1.35M
12:30 USD Housing Starts Aug 1.38M 1.43M
13:45 CAD BoC Interest Rate Decision 2.50% 2.75%
14:30 CAD BoC Press Conference
14:30 USD Crude Oil Inventories (Sep 12) 1.4M 3.9M
18:00 USD Fed Interest Rate Decision 4.25% 4.50%
18:30 USD FOMC Press Conference
