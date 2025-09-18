Eco Data 9/18/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:45
|NZD
|GDP Q/Q Q2
|-0.90%
|-0.30%
|0.80%
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Jul
|-4.60%
|-1.40%
|3.00%
|01:30
|AUD
|Employment Change Aug
|-5.4K
|21.2K
|24.5K
|26.5K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate Aug
|4.20%
|4.20%
|4.20%
|06:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Aug
|4.01B
|5.22B
|4.59B
|4.62B
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR)v Jul
|27.7B
|34.6B
|35.8B
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|4.00%
|4.00%
|4.00%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|0--2--7
|0--1--8
|0--5--4
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Sep 12)
|231K
|240K
|263K
|264K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Sep
|23.2
|3
|-0.3
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Sep 12)
|90B
|80B
|71B
|GMT
|Ccy
|Events
|22:45
|NZD
|GDP Q/Q Q2
|Actual: -0.90%
|Forecast: -0.30%
|Previous: 0.80%
|Revised:
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Jul
|Actual: -4.60%
|Forecast: -1.40%
|Previous: 3.00%
|Revised:
|01:30
|AUD
|Employment Change Aug
|Actual: -5.4K
|Forecast: 21.2K
|Previous: 24.5K
|Revised: 26.5K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate Aug
|Actual: 4.20%
|Forecast: 4.20%
|Previous: 4.20%
|Revised:
|06:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Aug
|Actual: 4.01B
|Forecast: 5.22B
|Previous: 4.59B
|Revised: 4.62B
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR)v Jul
|Actual: 27.7B
|Forecast: 34.6B
|Previous: 35.8B
|Revised:
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|Actual: 4.00%
|Forecast: 4.00%
|Previous: 4.00%
|Revised:
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|Actual: 0--2--7
|Forecast: 0--1--8
|Previous: 0--5--4
|Revised:
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Sep 12)
|Actual: 231K
|Forecast: 240K
|Previous: 263K
|Revised: 264K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Sep
|Actual: 23.2
|Forecast: 3
|Previous: -0.3
|Revised:
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Sep 12)
|Actual: 90B
|Forecast: 80B
|Previous: 71B
|Revised: