Eco Data 9/18/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
22:45 NZD GDP Q/Q Q2 -0.90% -0.30% 0.80%
23:50 JPY Machinery Orders M/M Jul -4.60% -1.40% 3.00%
01:30 AUD Employment Change Aug -5.4K 21.2K 24.5K 26.5K
01:30 AUD Unemployment Rate Aug 4.20% 4.20% 4.20%
06:00 CHF Trade Balance (CHF) Aug 4.01B 5.22B 4.59B 4.62B
08:00 EUR Eurozone Current Account (EUR)v Jul 27.7B 34.6B 35.8B
11:00 GBP BoE Interest Rate Decision 4.00% 4.00% 4.00%
11:00 GBP MPC Official Bank Rate Votes 0--2--7 0--1--8 0--5--4
12:30 USD Initial Jobless Claims (Sep 12) 231K 240K 263K 264K
12:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Survey Sep 23.2 3 -0.3
14:30 USD Natural Gas Storage (Sep 12) 90B 80B 71B
