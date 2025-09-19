Eco Data 9/19/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Aug
|-1185M
|-746M
|-578M
|-716M
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Sep
|-19
|-18
|-17
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Aug
|2.70%
|3.10%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Aug
|2.70%
|2.70%
|3.10%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Aug
|3.30%
|3.40%
|03:47
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.50%
|0.50%
|0.50%
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Aug
|0.50%
|0.40%
|0.60%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Aug
|-0.50%
|-0.10%
|-0.10%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Aug
|-2.20%
|-1.80%
|-1.50%
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Jul
|-0.80%
|-0.60%
|1.50%
|1.60%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Jul
|-1.20%
|-0.40%
|1.90%
|2.20%
