Eco Data 9/19/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
22:45 NZD Trade Balance (NZD) Aug -1185M -746M -578M -716M
23:01 GBP GfK Consumer Confidence Sep -19 -18 -17
23:30 JPY National CPI Y/Y Aug 2.70% 3.10%
23:30 JPY National CPI Core Y/Y Aug 2.70% 2.70% 3.10%
23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Aug 3.30% 3.40%
03:47 JPY BoJ Interest Rate Decision 0.50% 0.50% 0.50%
06:00 GBP Retail Sales M/M Aug 0.50% 0.40% 0.60%
06:00 EUR Germany PPI M/M Aug -0.50% -0.10% -0.10%
06:00 EUR Germany PPI Y/Y Aug -2.20% -1.80% -1.50%
12:30 CAD Retail Sales M/M Jul -0.80% -0.60% 1.50% 1.60%
12:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Jul -1.20% -0.40% 1.90% 2.20%
