Eco Data 10/1/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:45
|NZD
|Building Permits M/M Aug
|5.80%
|5.40%
|5.30%
|23:50
|JPY
|Tankan Large Manufacturing Index Q3
|14
|14
|13
|23:50
|JPY
|Tankan Large Manufacturing Outlook Q3
|12
|13
|12
|23:50
|JPY
|Tankan Non - Manufacturing Index Q3
|34
|33
|34
|23:50
|JPY
|Tankan Non - Manufacturing Outlook Q3
|28
|29
|27
|23:50
|JPY
|Tankan Large All Industry Capex Q3
|12.50%
|11.50%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Sep F
|48.5
|48.4
|48.4
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Aug
|-0.20%
|0.50%
|0.70%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Sep
|46.3
|47.7
|49
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Sep F
|48.2
|48.1
|48.1
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Sep F
|49.5
|48.5
|48.5
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Sep F
|49.8
|49.5
|49.5
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Sep F
|46.2
|46.2
|46.2
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Sep P
|2.20%
|2.20%
|2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Sep P
|2.30%
|2.30%
|2.30%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Sep
|-32K
|50K
|54K
|-3K
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Sep
|47.7
|48.3
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Sep F
|52
|52
|52
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Sep
|49.1
|49.2
|48.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Sep
|61.9
|64.5
|63.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Sep
|45.3
|43.8
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Sep 26)
|1.8M
|1.5M
|-0.6M
|17:30
|CAD
|BoC Summary of Deliberations
