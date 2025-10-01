Thu, Jan 01, 2026 16:27 GMT
    Eco Data 10/1/25

    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    21:45 NZD Building Permits M/M Aug 5.80% 5.40% 5.30%
    23:50 JPY Tankan Large Manufacturing Index Q3 14 14 13
    23:50 JPY Tankan Large Manufacturing Outlook Q3 12 13 12
    23:50 JPY Tankan Non - Manufacturing Index Q3 34 33 34
    23:50 JPY Tankan Non - Manufacturing Outlook Q3 28 29 27
    23:50 JPY Tankan Large All Industry Capex Q3 12.50% 11.50%
    00:30 JPY Manufacturing PMI Sep F 48.5 48.4 48.4
    06:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Aug -0.20% 0.50% 0.70%
    07:30 CHF Manufacturing PMI Sep 46.3 47.7 49
    07:50 EUR France Manufacturing PMI Sep F 48.2 48.1 48.1
    07:55 EUR Germany Manufacturing PMI Sep F 49.5 48.5 48.5
    08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Sep F 49.8 49.5 49.5
    08:30 GBP Manufacturing PMI Sep F 46.2 46.2 46.2
    09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Sep P 2.20% 2.20% 2.00%
    09:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Sep P 2.30% 2.30% 2.30%
    12:15 USD ADP Employment Change Sep -32K 50K 54K -3K
    13:30 CAD Manufacturing PMI Sep 47.7 48.3
    13:45 USD Manufacturing PMI Sep F 52 52 52
    14:00 USD ISM Manufacturing PMI Sep 49.1 49.2 48.7
    14:00 USD ISM Manufacturing Prices Paid Sep 61.9 64.5 63.7
    14:00 USD ISM Manufacturing Employment Index Sep 45.3 43.8
    14:30 USD Crude Oil Inventories (Sep 26) 1.8M 1.5M -0.6M
    17:30 CAD BoC Summary of Deliberations
