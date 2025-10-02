Eco Data 10/2/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Sep
|-6.20%
|-4.10%
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Aug
|1.83B
|6.50B
|7.31B
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Sep
|35.3
|35.2
|34.9
|06:30
|CHF
|CPI M/M Sep
|-0.20%
|-0.20%
|-0.10%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Sep
|0.20%
|0.30%
|0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Aug
|6.30%
|6.20%
|6.20%
|10:10
|USD
|Challenger Job Cuts Y/Y Sep
|-25.80%
|13.30%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Sep 26)
|53B
|66B
|75B
