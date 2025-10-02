Eco Data 10/2/25

Thu, Jan 01, 2026 16:27 GMT
    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    23:50 JPY Monetary Base Y/Y Sep -6.20% -4.10%
    01:30 AUD Trade Balance (AUD) Aug 1.83B 6.50B 7.31B
    05:00 JPY Consumer Confidence Index Sep 35.3 35.2 34.9
    06:30 CHF CPI M/M Sep -0.20% -0.20% -0.10%
    06:30 CHF CPI Y/Y Sep 0.20% 0.30% 0.20%
    09:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Aug 6.30% 6.20% 6.20%
    10:10 USD Challenger Job Cuts Y/Y Sep -25.80% 13.30%
    14:30 USD Natural Gas Storage (Sep 26) 53B 66B 75B
