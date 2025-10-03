Eco Data 10/3/25

Thu, Jan 01, 2026 16:28 GMT
    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    23:30 JPY Unemployment Rate Aug 2.60% 2.40% 2.30%
    00:30 JPY Services PMI Sep F 53.3 53 53
    06:45 EUR France Industrial Output M/M Aug -0.70% 0.30% -1.10%
    07:50 EUR France Services PMI Sep F 48.5 48.9 48.9
    07:55 EUR Germany Services PMI Sep F 51.5 52.5 52.5
    08:00 EUR Eurozone Services PMI Sep F 51.3 51.4 51.4
    08:30 GBP Services PMI Sep F 50.8 51.9 51.9
    09:00 EUR Eurozone PPI M/M Aug -0.30% 0.00% 0.40% 0.30%
    09:00 EUR Eurozone PPI Y/Y Aug -0.60% -0.40% 0.20%
    13:45 USD Services PMI Sep F 54.2 53.9 53.9
    14:00 USD ISM Services PMI Sep 50 52 52
