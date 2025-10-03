Eco Data 10/3/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Aug
|2.60%
|2.40%
|2.30%
|00:30
|JPY
|Services PMI Sep F
|53.3
|53
|53
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Aug
|-0.70%
|0.30%
|-1.10%
|07:50
|EUR
|France Services PMI Sep F
|48.5
|48.9
|48.9
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Sep F
|51.5
|52.5
|52.5
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Sep F
|51.3
|51.4
|51.4
|08:30
|GBP
|Services PMI Sep F
|50.8
|51.9
|51.9
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Aug
|-0.30%
|0.00%
|0.40%
|0.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Aug
|-0.60%
|-0.40%
|0.20%
|13:45
|USD
|Services PMI Sep F
|54.2
|53.9
|53.9
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Sep
|50
|52
|52
|GMT
|Ccy
|Events
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Aug
|Actual: 2.60%
|Forecast: 2.40%
|Previous: 2.30%
|Revised:
|00:30
|JPY
|Services PMI Sep F
|Actual: 53.3
|Forecast: 53
|Previous: 53
|Revised:
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Aug
|Actual: -0.70%
|Forecast: 0.30%
|Previous: -1.10%
|Revised:
|07:50
|EUR
|France Services PMI Sep F
|Actual: 48.5
|Forecast: 48.9
|Previous: 48.9
|Revised:
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Sep F
|Actual: 51.5
|Forecast: 52.5
|Previous: 52.5
|Revised:
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Sep F
|Actual: 51.3
|Forecast: 51.4
|Previous: 51.4
|Revised:
|08:30
|GBP
|Services PMI Sep F
|Actual: 50.8
|Forecast: 51.9
|Previous: 51.9
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Aug
|Actual: -0.30%
|Forecast: 0.00%
|Previous: 0.40%
|Revised: 0.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Aug
|Actual: -0.60%
|Forecast: -0.40%
|Previous: 0.20%
|Revised:
|13:45
|USD
|Services PMI Sep F
|Actual: 54.2
|Forecast: 53.9
|Previous: 53.9
|Revised:
|14:00
|USD
|ISM Services PMI Sep
|Actual: 50
|Forecast: 52
|Previous: 52
|Revised: