Summary 10/6 – 10/10

Monday, Oct 6, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Sep
|-0.30%
|05:45
|CHF
|Unemployment Rate M/M Sep
|2.90%
|2.90%
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Oct
|-7.7
|-9.2
|08:30
|GBP
|Construction PMI Sep
|46.3
|45.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Aug
|0.10%
|-0.50%
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Oct
|-3.10%
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Aug
|1.20%
|1.40%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Sep
|Forecast:
|Previous: -0.30%
|05:45
|CHF
|Unemployment Rate M/M Sep
|Forecast: 2.90%
|Previous: 2.90%
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Oct
|Forecast: -7.7
|Previous: -9.2
|08:30
|GBP
|Construction PMI Sep
|Forecast: 46.3
|Previous: 45.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Aug
|Forecast: 0.10%
|Previous: -0.50%
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Oct
|Forecast:
|Previous: -3.10%
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Aug
|Forecast: 1.20%
|Previous: 1.40%
Tuesday, Oct 7, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Aug P
|107.2
|106.1
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Aug
|1.20%
|-2.90%
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Sep
|715B
|12:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Aug
|-5.7B
|-4.9B
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) Aug
|-61.0B
|-78.3B
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Sep
|51.2
|50.1
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Aug
|2.80%
|4.10%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Aug
|2.24T
|1.88T
|GMT
|Ccy
|Events
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Aug P
|Forecast: 107.2
|Previous: 106.1
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Aug
|Forecast: 1.20%
|Previous: -2.90%
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Sep
|Forecast:
|Previous: 715B
|12:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Aug
|Forecast: -5.7B
|Previous: -4.9B
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) Aug
|Forecast: -61.0B
|Previous: -78.3B
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Sep
|Forecast: 51.2
|Previous: 50.1
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Aug
|Forecast: 2.80%
|Previous: 4.10%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Aug
|Forecast: 2.24T
|Previous: 1.88T
Wednesday, Oct 8, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|2.75%
|3.00%
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Sep
|47.1
|46.7
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Aug
|-1.00%
|1.30%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 3)
|1.8M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Sep
|-17%
|-19%
|GMT
|Ccy
|Events
|01:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|Forecast: 2.75%
|Previous: 3.00%
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Sep
|Forecast: 47.1
|Previous: 46.7
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Aug
|Forecast: -1.00%
|Previous: 1.30%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 3)
|Forecast:
|Previous: 1.8M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
|Forecast:
|Previous:
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Sep
|Forecast: -17%
|Previous: -19%
Thursday, Oct 9, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Oct
|4.70%
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Sep P
|8.10%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Aug
|15.3B
|14.7B
|11:30
|EUR
|ECB Meeting Accounts
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Oct 3)
|223K
|218K
|14:00
|USD
|Wholele Inventories Aug F
|-0.20%
|-0.20%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 3)
|53B
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Sep
|49.9
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Sep
|3.70%
|3.60%
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Sep
|2.50%
|2.70%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Oct
|Forecast:
|Previous: 4.70%
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Sep P
|Forecast:
|Previous: 8.10%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Aug
|Forecast: 15.3B
|Previous: 14.7B
|11:30
|EUR
|ECB Meeting Accounts
|Forecast:
|Previous:
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Oct 3)
|Forecast: 223K
|Previous: 218K
|14:00
|USD
|Wholele Inventories Aug F
|Forecast: -0.20%
|Previous: -0.20%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 3)
|Forecast:
|Previous: 53B
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Sep
|Forecast:
|Previous: 49.9
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Sep
|Forecast: 3.70%
|Previous: 3.60%
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Sep
|Forecast: 2.50%
|Previous: 2.70%
Friday, Oct 10, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Sep
|5.0K
|-65.5K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Sep
|7.10%
|7.10%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Oct P
|55
|55.1
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct P
|4.70%
|GMT
|Ccy
|Events
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Sep
|Forecast: 5.0K
|Previous: -65.5K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Sep
|Forecast: 7.10%
|Previous: 7.10%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Oct P
|Forecast: 55
|Previous: 55.1
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct P
|Forecast:
|Previous: 4.70%