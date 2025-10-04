Sun, Oct 05, 2025 @ 16:08 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarSummary 10/6 – 10/10

Summary 10/6 – 10/10

ActionForex.com
By ActionForex.com

Monday, Oct 6, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:00 AUD TD-MI Inflation Gauge M/M Sep -0.30%
05:45 CHF Unemployment Rate M/M Sep 2.90% 2.90%
08:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Oct -7.7 -9.2
08:30 GBP Construction PMI Sep 46.3 45.5
09:00 EUR Eurozone Retail Sales M/M Aug 0.10% -0.50%
23:30 AUD Westpac Consumer Confidence Oct -3.10%
23:30 JPY Overall Household Spending Y/Y Aug 1.20% 1.40%
GMT Ccy Events
00:00 AUD TD-MI Inflation Gauge M/M Sep
    Forecast: Previous: -0.30%
05:45 CHF Unemployment Rate M/M Sep
    Forecast: 2.90% Previous: 2.90%
08:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Oct
    Forecast: -7.7 Previous: -9.2
08:30 GBP Construction PMI Sep
    Forecast: 46.3 Previous: 45.5
09:00 EUR Eurozone Retail Sales M/M Aug
    Forecast: 0.10% Previous: -0.50%
23:30 AUD Westpac Consumer Confidence Oct
    Forecast: Previous: -3.10%
23:30 JPY Overall Household Spending Y/Y Aug
    Forecast: 1.20% Previous: 1.40%

Tuesday, Oct 7, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
05:00 JPY Leading Economic Index Aug P 107.2 106.1
06:00 EUR Germany Factory Orders M/M Aug 1.20% -2.90%
07:00 CHF Foreign Currency Reserves (CHF) Sep 715B
12:30 CAD Trade Balance (CAD) Aug -5.7B -4.9B
12:30 USD Trade Balance (USD) Aug -61.0B -78.3B
14:00 CAD Ivey PMI Sep 51.2 50.1
23:30 JPY Labor Cash Earnings Y/Y Aug 2.80% 4.10%
23:50 JPY Current Account (JPY) Aug 2.24T 1.88T
GMT Ccy Events
05:00 JPY Leading Economic Index Aug P
    Forecast: 107.2 Previous: 106.1
06:00 EUR Germany Factory Orders M/M Aug
    Forecast: 1.20% Previous: -2.90%
07:00 CHF Foreign Currency Reserves (CHF) Sep
    Forecast: Previous: 715B
12:30 CAD Trade Balance (CAD) Aug
    Forecast: -5.7B Previous: -4.9B
12:30 USD Trade Balance (USD) Aug
    Forecast: -61.0B Previous: -78.3B
14:00 CAD Ivey PMI Sep
    Forecast: 51.2 Previous: 50.1
23:30 JPY Labor Cash Earnings Y/Y Aug
    Forecast: 2.80% Previous: 4.10%
23:50 JPY Current Account (JPY) Aug
    Forecast: 2.24T Previous: 1.88T

Wednesday, Oct 8, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision 2.75% 3.00%
05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Sep 47.1 46.7
06:00 EUR Germany Industrial Production M/M Aug -1.00% 1.30%
14:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 3) 1.8M
18:00 USD FOMC Minutes
23:01 GBP RICS Housing Price Balance Sep -17% -19%
GMT Ccy Events
01:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision
    Forecast: 2.75% Previous: 3.00%
05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Sep
    Forecast: 47.1 Previous: 46.7
06:00 EUR Germany Industrial Production M/M Aug
    Forecast: -1.00% Previous: 1.30%
14:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 3)
    Forecast: Previous: 1.8M
18:00 USD FOMC Minutes
    Forecast: Previous:
23:01 GBP RICS Housing Price Balance Sep
    Forecast: -17% Previous: -19%

Thursday, Oct 9, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:00 AUD Consumer Inflation Expectations Oct 4.70%
06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Sep P 8.10%
06:00 EUR Germany Trade Balance (EUR) Aug 15.3B 14.7B
11:30 EUR ECB Meeting Accounts
12:30 USD Initial Jobless Claims (Oct 3) 223K 218K
14:00 USD Wholele Inventories Aug F -0.20% -0.20%
14:30 USD Natural Gas Storage (Oct 3) 53B
21:30 NZD Business NZ PMI Sep 49.9
23:50 JPY Bank Lending Y/Y Sep 3.70% 3.60%
23:50 JPY PPI Y/Y Sep 2.50% 2.70%
GMT Ccy Events
00:00 AUD Consumer Inflation Expectations Oct
    Forecast: Previous: 4.70%
06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Sep P
    Forecast: Previous: 8.10%
06:00 EUR Germany Trade Balance (EUR) Aug
    Forecast: 15.3B Previous: 14.7B
11:30 EUR ECB Meeting Accounts
    Forecast: Previous:
12:30 USD Initial Jobless Claims (Oct 3)
    Forecast: 223K Previous: 218K
14:00 USD Wholele Inventories Aug F
    Forecast: -0.20% Previous: -0.20%
14:30 USD Natural Gas Storage (Oct 3)
    Forecast: Previous: 53B
21:30 NZD Business NZ PMI Sep
    Forecast: Previous: 49.9
23:50 JPY Bank Lending Y/Y Sep
    Forecast: 3.70% Previous: 3.60%
23:50 JPY PPI Y/Y Sep
    Forecast: 2.50% Previous: 2.70%

Friday, Oct 10, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
12:30 CAD Net Change in Employment Sep 5.0K -65.5K
12:30 CAD Unemployment Rate Sep 7.10% 7.10%
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Oct P 55 55.1
14:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct P 4.70%
GMT Ccy Events
12:30 CAD Net Change in Employment Sep
    Forecast: 5.0K Previous: -65.5K
12:30 CAD Unemployment Rate Sep
    Forecast: 7.10% Previous: 7.10%
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Oct P
    Forecast: 55 Previous: 55.1
14:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct P
    Forecast: Previous: 4.70%
ActionForex.com
ActionForex.com

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.