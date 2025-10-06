Eco Data 10/6/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Sep
|0.40%
|-0.30%
|07:00
|CHF
|Unemployment Rate M/M Sep
|3.00%
|2.90%
|2.90%
|08:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Oct
|-5.4
|-7.7
|-9.2
|08:30
|GBP
|Construction PMI Sep
|46.2
|46.3
|45.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Aug
|0.10%
|0.10%
|-0.50%
|-0.40%
