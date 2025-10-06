Tue, Oct 07, 2025 @ 16:09 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 10/6/25

Eco Data 10/6/25

ActionForex.com
By ActionForex.com
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
00:00 AUD TD-MI Inflation Gauge M/M Sep 0.40% -0.30%
07:00 CHF Unemployment Rate M/M Sep 3.00% 2.90% 2.90%
08:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Oct -5.4 -7.7 -9.2
08:30 GBP Construction PMI Sep 46.2 46.3 45.5
09:00 EUR Eurozone Retail Sales M/M Aug 0.10% 0.10% -0.50% -0.40%
GMT Ccy Events
00:00 AUD TD-MI Inflation Gauge M/M Sep
    Actual: 0.40% Forecast:
    Previous: -0.30% Revised:
07:00 CHF Unemployment Rate M/M Sep
    Actual: 3.00% Forecast: 2.90%
    Previous: 2.90% Revised:
08:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Oct
    Actual: -5.4 Forecast: -7.7
    Previous: -9.2 Revised:
08:30 GBP Construction PMI Sep
    Actual: 46.2 Forecast: 46.3
    Previous: 45.5 Revised:
09:00 EUR Eurozone Retail Sales M/M Aug
    Actual: 0.10% Forecast: 0.10%
    Previous: -0.50% Revised: -0.40%
ActionForex.com
ActionForex.com

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.