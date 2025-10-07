Eco Data 10/7/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Oct
|-3.50%
|-3.10%
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y Aug
|2.30%
|1.20%
|1.40%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Aug P
|107.4
|107.2
|106.1
|06:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Aug
|-0.80%
|1.20%
|-2.90%
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Sep
|727B
|715B
|12:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Aug
|-6.3B
|-5.7B
|-4.9B
|-3.8B
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Sep
|59.8
|51.2
|50.1
