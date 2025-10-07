Tue, Oct 07, 2025 @ 16:13 GMT
Eco Data 10/7/25

GMT Ccy Events
23:30 AUD Westpac Consumer Confidence Oct
    Actual: -3.50% Forecast:
    Previous: -3.10% Revised:
23:30 JPY Overall Household Spending Y/Y Aug
    Actual: 2.30% Forecast: 1.20%
    Previous: 1.40% Revised:
05:00 JPY Leading Economic Index Aug P
    Actual: 107.4 Forecast: 107.2
    Previous: 106.1 Revised:
06:00 EUR Germany Factory Orders M/M Aug
    Actual: -0.80% Forecast: 1.20%
    Previous: -2.90% Revised:
07:00 CHF Foreign Currency Reserves (CHF) Sep
    Actual: 727B Forecast:
    Previous: 715B Revised:
12:30 CAD Trade Balance (CAD) Aug
    Actual: -6.3B Forecast: -5.7B
    Previous: -4.9B Revised: -3.8B
14:00 CAD Ivey PMI Sep
    Actual: 59.8 Forecast: 51.2
    Previous: 50.1 Revised:
