Thu, Jan 08, 2026 16:14 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 10/8/25

    Eco Data 10/8/25

    ActionForex
    By ActionForex
    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    23:30 JPY Labor Cash Earnings Y/Y Aug 1.50% 2.80% 4.10% 3.40%
    23:50 JPY Current Account (JPY) Aug 2.46T 2.24T 1.88T
    01:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision 2.50% 2.75% 3.00%
    05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Sep 47.1 47.1 46.7
    06:00 EUR Germany Industrial Production M/M Aug -4.30% -1.00% 1.30%
    14:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 3) 0.4M 1.8M
    18:00 USD FOMC Minutes
    GMT Ccy Events
    23:30 JPY Labor Cash Earnings Y/Y Aug
        Actual: 1.50% Forecast: 2.80%
        Previous: 4.10% Revised: 3.40%
    23:50 JPY Current Account (JPY) Aug
        Actual: 2.46T Forecast: 2.24T
        Previous: 1.88T Revised:
    01:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision
        Actual: 2.50% Forecast: 2.75%
        Previous: 3.00% Revised:
    05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Sep
        Actual: 47.1 Forecast: 47.1
        Previous: 46.7 Revised:
    06:00 EUR Germany Industrial Production M/M Aug
        Actual: -4.30% Forecast: -1.00%
        Previous: 1.30% Revised:
    14:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 3)
        Actual: Forecast: 0.4M
        Previous: 1.8M Revised:
    18:00 USD FOMC Minutes
        Actual: Forecast:
        Previous: Revised:
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.