Eco Data 10/8/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Aug
|1.50%
|2.80%
|4.10%
|3.40%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Aug
|2.46T
|2.24T
|1.88T
|01:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|2.50%
|2.75%
|3.00%
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Sep
|47.1
|47.1
|46.7
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Aug
|-4.30%
|-1.00%
|1.30%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 3)
|0.4M
|1.8M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
