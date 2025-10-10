Eco Data 10/10/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Sep
|49.9
|49.9
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Sep
|3.80%
|3.70%
|3.60%
|3.50%
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Sep
|2.70%
|2.50%
|2.70%
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Sep
|60.4K
|2.8K
|-65.5K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Sep
|7.10%
|7.20%
|7.10%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Oct P
|55
|55
|55.1
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct P
|4.60%
|4.70%
