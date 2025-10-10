Thu, Jan 08, 2026 16:18 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 10/10/25

    Eco Data 10/10/25

    ActionForex
    By ActionForex
    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    21:30 NZD Business NZ PMI Sep 49.9 49.9
    23:50 JPY Bank Lending Y/Y Sep 3.80% 3.70% 3.60% 3.50%
    23:50 JPY PPI Y/Y Sep 2.70% 2.50% 2.70%
    12:30 CAD Net Change in Employment Sep 60.4K 2.8K -65.5K
    12:30 CAD Unemployment Rate Sep 7.10% 7.20% 7.10%
    14:00 USD UoM Consumer Sentiment Oct P 55 55 55.1
    14:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct P 4.60% 4.70%
    GMT Ccy Events
    21:30 NZD Business NZ PMI Sep
        Actual: 49.9 Forecast:
        Previous: 49.9 Revised:
    23:50 JPY Bank Lending Y/Y Sep
        Actual: 3.80% Forecast: 3.70%
        Previous: 3.60% Revised: 3.50%
    23:50 JPY PPI Y/Y Sep
        Actual: 2.70% Forecast: 2.50%
        Previous: 2.70% Revised:
    12:30 CAD Net Change in Employment Sep
        Actual: 60.4K Forecast: 2.8K
        Previous: -65.5K Revised:
    12:30 CAD Unemployment Rate Sep
        Actual: 7.10% Forecast: 7.20%
        Previous: 7.10% Revised:
    14:00 USD UoM Consumer Sentiment Oct P
        Actual: 55 Forecast: 55
        Previous: 55.1 Revised:
    14:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct P
        Actual: 4.60% Forecast:
        Previous: 4.70% Revised:
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.