Summary 10/20 – 10/24

Monday, Oct 20, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|21:45
|NZD
|CPI Q/Q Q3
|0.80%
|0.50%
|21:45
|NZD
|CPI Y/Y Q3
|3.00%
|2.70%
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|02:00
|CNY
|GDP Y/Y Q3
|4.70%
|5.20%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Sep
|5.00%
|5.20%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Sep
|2.90%
|3.40%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Sep
|0.20%
|0.50%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Sep
|0.10%
|-0.50%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Sep
|-2.20%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Aug
|22.5B
|27.7B
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Sep
|0.50%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index Sep
|-0.60%
|14:30
|CAD
|BoC Business Outlook Survey
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Sep
|-1185M
Tuesday, Oct 21, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|06:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Sep
|5.22B
|4.01B
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Sep
|20.5B
|17.7B
|12:30
|CAD
|CPI M/M Sep
|-0.10%
|-0.10%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Sep
|1.90%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Sep
|3.00%
|3.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Sep
|3.00%
|3.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Sep
|2.60%
|2.50%
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Sep
|-0.09T
|-0.15T
Wednesday, Oct 22, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|06:00
|GBP
|CPI M/M Sep
|0.30%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Sep
|4.00%
|3.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Sep
|3.70%
|3.60%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Sep
|0.40%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Sep
|4.70%
|4.60%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Sep
|0.80%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/YS ep
|-0.10%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Sep
|0.50%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Sep
|0.30%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Sep
|0.30%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Sep
|1.50%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 17)
|3.5M
Thursday, Oct 23, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Aug
|1.00%
|-0.80%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Aug
|1.50%
|-1.20%
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Sep
|4.06M
|4.00M
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Oct P
|-15
|-15
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 17)
|80B
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Oct P
|51.4
|22:00
|AUD
|Services PMI Oct P
|52.4
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Oct
|-20
|-19
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Sep
|2.70%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Sep
|2.90%
|2.70%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Sep
|3.30%
Friday, Oct 24, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Oct P
|48.6
|48.5
|00:30
|JPY
|Services PMI Oct P
|53.3
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Sep
|-0.20%
|0.50%
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Oct P
|48.4
|48.2
|07:15
|EUR
|France Services PMI Oct P
|48.9
|48.5
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Oct P
|49.6
|49.5
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Oct P
|51.1
|51.5
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Oct P
|49.9
|49.8
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Oct P
|51.4
|51.3
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Oct P
|46.9
|46.2
|08:30
|GBP
|Services PMI Oct P
|51.4
|50.8
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Sep
|0.20%
|-0.30%
|12:30
|USD
|CPI M/M Sep
|0.40%
|0.40%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y Sep
|3.10%
|2.90%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M Sep
|0.30%
|0.30%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y Sep
|3.10%
|3.10%
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Oct P
|51.9
|52
|13:45
|USD
|Services PMI Oct P
|53.5
|54.2
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Oct F
|55
|55
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct F
|4.60%
|4.60%
