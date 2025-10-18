Sun, Oct 19, 2025 @ 19:39 GMT
Summary 10/20 – 10/24

Monday, Oct 20, 2025

GMT Ccy Events
21:45 NZD CPI Q/Q Q3
    Forecast: 0.80% Previous: 0.50%
21:45 NZD CPI Y/Y Q3
    Forecast: 3.00% Previous: 2.70%
01:00 CNY 1-Y Loan Prime Rate
    Forecast: 3.00% Previous: 3.00%
01:00 CNY 5-Y Loan Prime Rate
    Forecast: 3.50% Previous: 3.50%
02:00 CNY GDP Y/Y Q3
    Forecast: 4.70% Previous: 5.20%
02:00 CNY Industrial Production Y/Y Sep
    Forecast: 5.00% Previous: 5.20%
02:00 CNY Retail Sales Y/Y Sep
    Forecast: 2.90% Previous: 3.40%
02:00 CNY Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Sep
    Forecast: 0.20% Previous: 0.50%
06:00 EUR Germany PPI M/M Sep
    Forecast: 0.10% Previous: -0.50%
06:00 EUR Germany PPI Y/Y Sep
    Forecast: Previous: -2.20%
08:00 EUR Eurozone Current Account (EUR) Aug
    Forecast: 22.5B Previous: 27.7B
12:30 CAD Industrial Product Price M/M Sep
    Forecast: Previous: 0.50%
12:30 CAD Raw Material Price Index Sep
    Forecast: Previous: -0.60%
14:30 CAD BoC Business Outlook Survey
    Forecast: Previous:
21:45 NZD Trade Balance (NZD) Sep
    Forecast: Previous: -1185M

Tuesday, Oct 21, 2025

GMT Ccy Events
06:00 CHF Trade Balance (CHF) Sep
    Forecast: 5.22B Previous: 4.01B
06:00 GBP Public Sector Net Borrowing (GBP) Sep
    Forecast: 20.5B Previous: 17.7B
12:30 CAD CPI M/M Sep
    Forecast: -0.10% Previous: -0.10%
12:30 CAD CPI Y/Y Sep
    Forecast: Previous: 1.90%
12:30 CAD CPI Median Y/Y Sep
    Forecast: 3.00% Previous: 3.10%
12:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Sep
    Forecast: 3.00% Previous: 3.00%
12:30 CAD CPI Common Y/Y Sep
    Forecast: 2.60% Previous: 2.50%
23:50 JPY Trade Balance (JPY) Sep
    Forecast: -0.09T Previous: -0.15T

Wednesday, Oct 22, 2025

GMT Ccy Events
06:00 GBP CPI M/M Sep
    Forecast: Previous: 0.30%
06:00 GBP CPI Y/Y Sep
    Forecast: 4.00% Previous: 3.80%
06:00 GBP Core CPI Y/Y Sep
    Forecast: 3.70% Previous: 3.60%
06:00 GBP RPI M/M Sep
    Forecast: Previous: 0.40%
06:00 GBP RPI Y/Y Sep
    Forecast: 4.70% Previous: 4.60%
06:00 GBP PPI Input M/M Sep
    Forecast: Previous: 0.80%
06:00 GBP PPI Input Y/YS ep
    Forecast: Previous: -0.10%
06:00 GBP PPI Output M/M Sep
    Forecast: Previous: 0.50%
06:00 GBP PPI Output Y/Y Sep
    Forecast: Previous: 0.30%
06:00 GBP PPI Core Output M/M Sep
    Forecast: Previous: 0.30%
06:00 GBP PPI Core Output Y/Y Sep
    Forecast: Previous: 1.50%
14:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 17)
    Forecast: Previous: 3.5M

Thursday, Oct 23, 2025

GMT Ccy Events
12:30 CAD Retail Sales M/M Aug
    Forecast: 1.00% Previous: -0.80%
12:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Aug
    Forecast: 1.50% Previous: -1.20%
14:00 USD Existing Home Sales Sep
    Forecast: 4.06M Previous: 4.00M
14:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Oct P
    Forecast: -15 Previous: -15
14:30 USD Natural Gas Storage (Oct 17)
    Forecast: Previous: 80B
22:00 AUD Manufacturing PMI Oct P
    Forecast: Previous: 51.4
22:00 AUD Services PMI Oct P
    Forecast: Previous: 52.4
23:01 GBP GfK Consumer Confidence Oct
    Forecast: -20 Previous: -19
23:30 JPY National CPI Y/Y Sep
    Forecast: Previous: 2.70%
23:30 JPY National CPI Core Y/Y Sep
    Forecast: 2.90% Previous: 2.70%
23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Sep
    Forecast: Previous: 3.30%

Friday, Oct 24, 2025

GMT Ccy Events
00:30 JPY Manufacturing PMI Oct P
    Forecast: 48.6 Previous: 48.5
00:30 JPY Services PMI Oct P
    Forecast: Previous: 53.3
06:00 GBP Retail Sales M/M Sep
    Forecast: -0.20% Previous: 0.50%
07:15 EUR France Manufacturing PMI Oct P
    Forecast: 48.4 Previous: 48.2
07:15 EUR France Services PMI Oct P
    Forecast: 48.9 Previous: 48.5
07:30 EUR Germany Manufacturing PMI Oct P
    Forecast: 49.6 Previous: 49.5
07:30 EUR Germany Services PMI Oct P
    Forecast: 51.1 Previous: 51.5
08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Oct P
    Forecast: 49.9 Previous: 49.8
08:00 EUR Eurozone Services PMI Oct P
    Forecast: 51.4 Previous: 51.3
08:30 GBP Manufacturing PMI Oct P
    Forecast: 46.9 Previous: 46.2
08:30 GBP Services PMI Oct P
    Forecast: 51.4 Previous: 50.8
12:30 CAD New Housing Price Index M/M Sep
    Forecast: 0.20% Previous: -0.30%
12:30 USD CPI M/M Sep
    Forecast: 0.40% Previous: 0.40%
12:30 USD CPI Y/Y Sep
    Forecast: 3.10% Previous: 2.90%
12:30 USD CPI Core M/M Sep
    Forecast: 0.30% Previous: 0.30%
12:30 USD CPI Core Y/Y Sep
    Forecast: 3.10% Previous: 3.10%
13:45 USD Manufacturing PMI Oct P
    Forecast: 51.9 Previous: 52
13:45 USD Services PMI Oct P
    Forecast: 53.5 Previous: 54.2
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Oct F
    Forecast: 55 Previous: 55
14:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct F
    Forecast: 4.60% Previous: 4.60%
Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.