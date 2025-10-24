Eco Data 10/24/25

Thu, Jan 22, 2026 19:48 GMT
    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    22:00 AUD Manufacturing PMI Oct P 49.7 51.4
    22:00 AUD Services PMI Oct P 53.1 52.4
    23:01 GBP GfK Consumer Confidence Oct -17 -20 -19
    23:30 JPY National CPI Y/Y Sep 2.90% 2.70%
    23:30 JPY National CPI Core Y/Y Sep 2.90% 2.90% 2.70%
    23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Sep 3.00% 3.30%
    00:30 JPY Manufacturing PMI Oct P 48.3 48.6 48.5
    00:30 JPY Services PMI Oct P 52.4 53.3
    06:00 GBP Retail Sales M/M Sep 0.50% -0.20% 0.50% 0.60%
    07:15 EUR France Manufacturing PMI Oct P 48.3 48.4 48.2
    07:15 EUR France Services PMI Oct P 47.1 48.9 48.5
    07:30 EUR Germany Manufacturing PMI Oct P 49.6 49.6 51.5
    07:30 EUR Germany Services PMI Oct P 54.5 51.1 49.5
    08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Oct P 50 49.9 49.8
    08:00 EUR Eurozone Services PMI Oct P 52.6 51.4 51.3
    08:30 GBP Manufacturing PMI Oct P 49.6 46.9 46.2
    08:30 GBP Services PMI Oct P 51.1 51.4 50.8
    12:30 CAD New Housing Price Index M/M Sep -0.20% 0.20% -0.30%
    12:30 USD CPI M/M Sep 0.30% 0.40% 0.40%
    12:30 USD CPI Y/Y Sep 3.00% 3.10% 2.90%
    12:30 USD CPI Core M/M Sep 0.20% 0.30% 0.30%
    12:30 USD CPI Core Y/Y Sep 3.00% 3.10% 3.10%
    13:45 USD Manufacturing PMI Oct P 52.2 51.9 52
    13:45 USD Services PMI Oct P 52.2 53.5 54.2
    14:00 USD UoM Consumer Sentiment Oct F 53.6 55 55
    14:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct F 4.60% 4.60% 4.60%
