Eco Data 10/24/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Oct P
|49.7
|51.4
|22:00
|AUD
|Services PMI Oct P
|53.1
|52.4
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Oct
|-17
|-20
|-19
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Sep
|2.90%
|2.70%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Sep
|2.90%
|2.90%
|2.70%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Sep
|3.00%
|3.30%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Oct P
|48.3
|48.6
|48.5
|00:30
|JPY
|Services PMI Oct P
|52.4
|53.3
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Sep
|0.50%
|-0.20%
|0.50%
|0.60%
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Oct P
|48.3
|48.4
|48.2
|07:15
|EUR
|France Services PMI Oct P
|47.1
|48.9
|48.5
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Oct P
|49.6
|49.6
|51.5
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Oct P
|54.5
|51.1
|49.5
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Oct P
|50
|49.9
|49.8
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Oct P
|52.6
|51.4
|51.3
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Oct P
|49.6
|46.9
|46.2
|08:30
|GBP
|Services PMI Oct P
|51.1
|51.4
|50.8
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Sep
|-0.20%
|0.20%
|-0.30%
|12:30
|USD
|CPI M/M Sep
|0.30%
|0.40%
|0.40%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y Sep
|3.00%
|3.10%
|2.90%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M Sep
|0.20%
|0.30%
|0.30%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y Sep
|3.00%
|3.10%
|3.10%
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Oct P
|52.2
|51.9
|52
|13:45
|USD
|Services PMI Oct P
|52.2
|53.5
|54.2
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Oct F
|53.6
|55
|55
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct F
|4.60%
|4.60%
|4.60%
|GMT
|Ccy
|Events
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Oct P
|Actual: 49.7
|Forecast:
|Previous: 51.4
|Revised:
|22:00
|AUD
|Services PMI Oct P
|Actual: 53.1
|Forecast:
|Previous: 52.4
|Revised:
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Oct
|Actual: -17
|Forecast: -20
|Previous: -19
|Revised:
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Sep
|Actual: 2.90%
|Forecast:
|Previous: 2.70%
|Revised:
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Sep
|Actual: 2.90%
|Forecast: 2.90%
|Previous: 2.70%
|Revised:
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Sep
|Actual: 3.00%
|Forecast:
|Previous: 3.30%
|Revised:
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Oct P
|Actual: 48.3
|Forecast: 48.6
|Previous: 48.5
|Revised:
|00:30
|JPY
|Services PMI Oct P
|Actual: 52.4
|Forecast:
|Previous: 53.3
|Revised:
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Sep
|Actual: 0.50%
|Forecast: -0.20%
|Previous: 0.50%
|Revised: 0.60%
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Oct P
|Actual: 48.3
|Forecast: 48.4
|Previous: 48.2
|Revised:
|07:15
|EUR
|France Services PMI Oct P
|Actual: 47.1
|Forecast: 48.9
|Previous: 48.5
|Revised:
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Oct P
|Actual: 49.6
|Forecast: 49.6
|Previous: 51.5
|Revised:
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Oct P
|Actual: 54.5
|Forecast: 51.1
|Previous: 49.5
|Revised:
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Oct P
|Actual: 50
|Forecast: 49.9
|Previous: 49.8
|Revised:
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Oct P
|Actual: 52.6
|Forecast: 51.4
|Previous: 51.3
|Revised:
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Oct P
|Actual: 49.6
|Forecast: 46.9
|Previous: 46.2
|Revised:
|08:30
|GBP
|Services PMI Oct P
|Actual: 51.1
|Forecast: 51.4
|Previous: 50.8
|Revised:
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Sep
|Actual: -0.20%
|Forecast: 0.20%
|Previous: -0.30%
|Revised:
|12:30
|USD
|CPI M/M Sep
|Actual: 0.30%
|Forecast: 0.40%
|Previous: 0.40%
|Revised:
|12:30
|USD
|CPI Y/Y Sep
|Actual: 3.00%
|Forecast: 3.10%
|Previous: 2.90%
|Revised:
|12:30
|USD
|CPI Core M/M Sep
|Actual: 0.20%
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.30%
|Revised:
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y Sep
|Actual: 3.00%
|Forecast: 3.10%
|Previous: 3.10%
|Revised:
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Oct P
|Actual: 52.2
|Forecast: 51.9
|Previous: 52
|Revised:
|13:45
|USD
|Services PMI Oct P
|Actual: 52.2
|Forecast: 53.5
|Previous: 54.2
|Revised:
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Oct F
|Actual: 53.6
|Forecast: 55
|Previous: 55
|Revised:
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Oct F
|Actual: 4.60%
|Forecast: 4.60%
|Previous: 4.60%
|Revised: