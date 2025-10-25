Sat, Oct 25, 2025 @ 05:44 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarSummary 10/27 – 10/31

Summary 10/27 – 10/31

ActionForex.com
By ActionForex.com

Monday, Oct 27, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
23:50 JPY Corporate Service Price Index Y/Y Sep 2.70%
09:00 EUR Germany IFO Business Climate Oct 87.8 87.7
09:00 EUR Germany IFO Current Assessment Oct 85.5 85.7
09:00 EUR Germany IFO Expectations Oct 89.7
09:00 EUR Eurozone M3 Money Supply Y/Y Sep 2.70% 2.90%
GMT Ccy Events
23:50 JPY Corporate Service Price Index Y/Y Sep
    Forecast: Previous: 2.70%
09:00 EUR Germany IFO Business Climate Oct
    Forecast: 87.8 Previous: 87.7
09:00 EUR Germany IFO Current Assessment Oct
    Forecast: 85.5 Previous: 85.7
09:00 EUR Germany IFO Expectations Oct
    Forecast: Previous: 89.7
09:00 EUR Eurozone M3 Money Supply Y/Y Sep
    Forecast: 2.70% Previous: 2.90%

Tuesday, Oct 28, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:01 GBP BRC Shop Price Index Y/Y Oct 1.60% 1.40%
07:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Nov -22 -22.3
13:00 USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Aug 1.90% 1.80%
13:00 USD Housing Price Index M/M Aug 0.10% -0.10%
14:00 USD Consumer Confidence Oct 93.9 94.2
GMT Ccy Events
00:01 GBP BRC Shop Price Index Y/Y Oct
    Forecast: 1.60% Previous: 1.40%
07:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Nov
    Forecast: -22 Previous: -22.3
13:00 USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Aug
    Forecast: 1.90% Previous: 1.80%
13:00 USD Housing Price Index M/M Aug
    Forecast: 0.10% Previous: -0.10%
14:00 USD Consumer Confidence Oct
    Forecast: 93.9 Previous: 94.2

Wednesday, Oct 29, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 AUD Monthly CPI Y/Y Sep 3%
00:30 AUD CPI Q/Q Q3 1.10% 0.70%
00:30 AUD CPI Y/Y Q3 3.00% 2.10%
00:30 AUD RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q3 0.60%
00:30 AUD RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q3 2.70%
05:00 JPY Consumer Confidence Oct 35.6 35.3
09:00 CHF UBS Economic Expectations Oct -46.4
09:30 GBP Mortgage Approvals Sep 64K 65K
09:30 GBP M4 Money Supply M/M Sep 0.30% 0.40%
13:45 CAD BoC Interest Rate Decision 2.25% 2.50%
14:00 USD Pending Home Sales M/M Sep 4%
14:30 CAD BoC Press Conference
14:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 24) -0.961M
18:00 USD Fed Interest Rate Decision 4.00% 4.25%
GMT Ccy Events
00:30 AUD Monthly CPI Y/Y Sep
    Forecast: Previous: 3%
00:30 AUD CPI Q/Q Q3
    Forecast: 1.10% Previous: 0.70%
00:30 AUD CPI Y/Y Q3
    Forecast: 3.00% Previous: 2.10%
00:30 AUD RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q3
    Forecast: Previous: 0.60%
00:30 AUD RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q3
    Forecast: Previous: 2.70%
05:00 JPY Consumer Confidence Oct
    Forecast: 35.6 Previous: 35.3
09:00 CHF UBS Economic Expectations Oct
    Forecast: Previous: -46.4
09:30 GBP Mortgage Approvals Sep
    Forecast: 64K Previous: 65K
09:30 GBP M4 Money Supply M/M Sep
    Forecast: 0.30% Previous: 0.40%
13:45 CAD BoC Interest Rate Decision
    Forecast: 2.25% Previous: 2.50%
14:00 USD Pending Home Sales M/M Sep
    Forecast: Previous: 4%
14:30 CAD BoC Press Conference
    Forecast: Previous:
14:30 USD Crude Oil Inventories (Oct 24)
    Forecast: Previous: -0.961M
18:00 USD Fed Interest Rate Decision
    Forecast: 4.00% Previous: 4.25%

Thursday, Oct 30, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
JPY BoJ Interest Rate Decision 0.50% 0.50%
00:00 NZD ANZ Business Confidence Oct 49.6
00:00 NZD ANZ Activity Outlook Oct 43.4
00:30 AUD Import Price Index Q/Q Q3 -0.80%
07:45 EUR France GDP Q/Q Q3 P 0.20% 0.30%
08:00 CHF KOF Economic Barometer Oct 99 98
08:55 EUR Germany Unemployment Change Sep 10K 14K
08:55 EUR Germany Unemployment RateSep 6.30% 6.30%
09:00 EUR Germany GDP Q/Q Q3 P 0.00% -0.30%
10:00 EUR Eurozone GDP Q/Q Q3 P 0.10% 0.10%
10:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Sep 6.30% 6.30%
10:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Indicator Oct 95.7 95.5
10:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Oct -9.8 -10.3
10:00 EUR Eurozone Services Sentiment Oct 3.7 3.6
10:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Oct F -14.2 -14.2
13:00 EUR Germany CPI M/M Oct P 0.20% 0.20%
13:00 EUR Germany CPI Y/Y Oct P 2.20% 2.40%
13:15 EUR ECB Rate On Deposit Facility 2.00% 2.00%
13:15 EUR ECB Main Refinancing Rate 2.15% 2.15%
14:30 USD Natural Gas Storage (Oct 24) 87B
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Oct 2.50%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Oct 2.60% 2.50%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Oct 2.50%
23:30 JPY Unemployment Rate Sep 2.50% 2.60%
23:50 JPY Industrial Production M/M Sep P 1.60% -1.50%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Sep 0.70% -1.10%
GMT Ccy Events
JPY BoJ Interest Rate Decision
    Forecast: 0.50% Previous: 0.50%
00:00 NZD ANZ Business Confidence Oct
    Forecast: Previous: 49.6
00:00 NZD ANZ Activity Outlook Oct
    Forecast: Previous: 43.4
00:30 AUD Import Price Index Q/Q Q3
    Forecast: Previous: -0.80%
07:45 EUR France GDP Q/Q Q3 P
    Forecast: 0.20% Previous: 0.30%
08:00 CHF KOF Economic Barometer Oct
    Forecast: 99 Previous: 98
08:55 EUR Germany Unemployment Change Sep
    Forecast: 10K Previous: 14K
08:55 EUR Germany Unemployment RateSep
    Forecast: 6.30% Previous: 6.30%
09:00 EUR Germany GDP Q/Q Q3 P
    Forecast: 0.00% Previous: -0.30%
10:00 EUR Eurozone GDP Q/Q Q3 P
    Forecast: 0.10% Previous: 0.10%
10:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Sep
    Forecast: 6.30% Previous: 6.30%
10:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Indicator Oct
    Forecast: 95.7 Previous: 95.5
10:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Oct
    Forecast: -9.8 Previous: -10.3
10:00 EUR Eurozone Services Sentiment Oct
    Forecast: 3.7 Previous: 3.6
10:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Oct F
    Forecast: -14.2 Previous: -14.2
13:00 EUR Germany CPI M/M Oct P
    Forecast: 0.20% Previous: 0.20%
13:00 EUR Germany CPI Y/Y Oct P
    Forecast: 2.20% Previous: 2.40%
13:15 EUR ECB Rate On Deposit Facility
    Forecast: 2.00% Previous: 2.00%
13:15 EUR ECB Main Refinancing Rate
    Forecast: 2.15% Previous: 2.15%
14:30 USD Natural Gas Storage (Oct 24)
    Forecast: Previous: 87B
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Oct
    Forecast: Previous: 2.50%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Oct
    Forecast: 2.60% Previous: 2.50%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Oct
    Forecast: Previous: 2.50%
23:30 JPY Unemployment Rate Sep
    Forecast: 2.50% Previous: 2.60%
23:50 JPY Industrial Production M/M Sep P
    Forecast: 1.60% Previous: -1.50%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Sep
    Forecast: 0.70% Previous: -1.10%

Friday, Oct 31, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 AUD Private Sector Credit M/M Sep 0.60% 0.60%
00:30 AUD PPI Q/Q Q3 0.80% 0.70%
01:30 CNY NBS Manufacturing PMI Oct 49.7 49.8
01:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI Oct 50.2 50
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Sep -7.90% -9.80%
07:00 EUR Germany Import Price Index M/M Sep -0.10% -0.50%
07:00 EUR Germany Retail Sales M/M Sep 0.30% -0.20%
07:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Sep 0.20% -0.20%
10:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Oct P 2.10% 2.20%
10:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Oct P 2.30% 2.40%
12:30 CAD GDP M/M Aug 0.00% 0.20%
13:45 USD Chicago PMI Oct 42 40.6
GMT Ccy Events
00:30 AUD Private Sector Credit M/M Sep
    Forecast: 0.60% Previous: 0.60%
00:30 AUD PPI Q/Q Q3
    Forecast: 0.80% Previous: 0.70%
01:30 CNY NBS Manufacturing PMI Oct
    Forecast: 49.7 Previous: 49.8
01:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI Oct
    Forecast: 50.2 Previous: 50
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Sep
    Forecast: -7.90% Previous: -9.80%
07:00 EUR Germany Import Price Index M/M Sep
    Forecast: -0.10% Previous: -0.50%
07:00 EUR Germany Retail Sales M/M Sep
    Forecast: 0.30% Previous: -0.20%
07:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Sep
    Forecast: 0.20% Previous: -0.20%
10:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Oct P
    Forecast: 2.10% Previous: 2.20%
10:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Oct P
    Forecast: 2.30% Previous: 2.40%
12:30 CAD GDP M/M Aug
    Forecast: 0.00% Previous: 0.20%
13:45 USD Chicago PMI Oct
    Forecast: 42 Previous: 40.6
ActionForex.com
ActionForex.com

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.