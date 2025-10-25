Summary 10/27 – 10/31

Monday, Oct 27, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Sep
|2.70%
|09:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Oct
|87.8
|87.7
|09:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Oct
|85.5
|85.7
|09:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Oct
|89.7
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Sep
|2.70%
|2.90%
|GMT
|Ccy
|Events
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Sep
|Forecast:
|Previous: 2.70%
|09:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Oct
|Forecast: 87.8
|Previous: 87.7
|09:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Oct
|Forecast: 85.5
|Previous: 85.7
|09:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Oct
|Forecast:
|Previous: 89.7
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Sep
|Forecast: 2.70%
|Previous: 2.90%
Tuesday, Oct 28, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Oct
|1.60%
|1.40%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Nov
|-22
|-22.3
|13:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Aug
|1.90%
|1.80%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Aug
|0.10%
|-0.10%
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Oct
|93.9
|94.2
|GMT
|Ccy
|Events
|00:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Oct
|Forecast: 1.60%
|Previous: 1.40%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Nov
|Forecast: -22
|Previous: -22.3
|13:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Aug
|Forecast: 1.90%
|Previous: 1.80%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Aug
|Forecast: 0.10%
|Previous: -0.10%
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Oct
|Forecast: 93.9
|Previous: 94.2
Wednesday, Oct 29, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|Monthly CPI Y/Y Sep
|3%
|00:30
|AUD
|CPI Q/Q Q3
|1.10%
|0.70%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Q3
|3.00%
|2.10%
|00:30
|AUD
|RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q3
|0.60%
|00:30
|AUD
|RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q3
|2.70%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Oct
|35.6
|35.3
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Oct
|-46.4
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Sep
|64K
|65K
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Sep
|0.30%
|0.40%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.50%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M Sep
|4%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 24)
|-0.961M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|4.00%
|4.25%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|AUD
|Monthly CPI Y/Y Sep
|Forecast:
|Previous: 3%
|00:30
|AUD
|CPI Q/Q Q3
|Forecast: 1.10%
|Previous: 0.70%
|00:30
|AUD
|CPI Y/Y Q3
|Forecast: 3.00%
|Previous: 2.10%
|00:30
|AUD
|RBA Trimmed Mean CPI Q/Q Q3
|Forecast:
|Previous: 0.60%
|00:30
|AUD
|RBA Trimmed Mean CPI Y/Y Q3
|Forecast:
|Previous: 2.70%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Oct
|Forecast: 35.6
|Previous: 35.3
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Oct
|Forecast:
|Previous: -46.4
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Sep
|Forecast: 64K
|Previous: 65K
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Sep
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.40%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|Forecast: 2.25%
|Previous: 2.50%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M Sep
|Forecast:
|Previous: 4%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|Forecast:
|Previous:
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Oct 24)
|Forecast:
|Previous: -0.961M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|Forecast: 4.00%
|Previous: 4.25%
Thursday, Oct 30, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.50%
|0.50%
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Oct
|49.6
|00:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Oct
|43.4
|00:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q3
|-0.80%
|07:45
|EUR
|France GDP Q/Q Q3 P
|0.20%
|0.30%
|08:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Oct
|99
|98
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Sep
|10K
|14K
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment RateSep
|6.30%
|6.30%
|09:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q3 P
|0.00%
|-0.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q3 P
|0.10%
|0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Sep
|6.30%
|6.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Oct
|95.7
|95.5
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Oct
|-9.8
|-10.3
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Oct
|3.7
|3.6
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Oct F
|-14.2
|-14.2
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Oct P
|0.20%
|0.20%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Oct P
|2.20%
|2.40%
|13:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|2.00%
|2.00%
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.15%
|2.15%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 24)
|87B
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Oct
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Oct
|2.60%
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Oct
|2.50%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Sep
|2.50%
|2.60%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Sep P
|1.60%
|-1.50%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Sep
|0.70%
|-1.10%
|GMT
|Ccy
|Events
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|Forecast: 0.50%
|Previous: 0.50%
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Oct
|Forecast:
|Previous: 49.6
|00:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Oct
|Forecast:
|Previous: 43.4
|00:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q3
|Forecast:
|Previous: -0.80%
|07:45
|EUR
|France GDP Q/Q Q3 P
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.30%
|08:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Oct
|Forecast: 99
|Previous: 98
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Sep
|Forecast: 10K
|Previous: 14K
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment RateSep
|Forecast: 6.30%
|Previous: 6.30%
|09:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q3 P
|Forecast: 0.00%
|Previous: -0.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q3 P
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Sep
|Forecast: 6.30%
|Previous: 6.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Oct
|Forecast: 95.7
|Previous: 95.5
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Oct
|Forecast: -9.8
|Previous: -10.3
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Oct
|Forecast: 3.7
|Previous: 3.6
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Oct F
|Forecast: -14.2
|Previous: -14.2
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Oct P
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.20%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Oct P
|Forecast: 2.20%
|Previous: 2.40%
|13:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|Forecast: 2.00%
|Previous: 2.00%
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|Forecast: 2.15%
|Previous: 2.15%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 24)
|Forecast:
|Previous: 87B
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Oct
|Forecast:
|Previous: 2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Oct
|Forecast: 2.60%
|Previous: 2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Oct
|Forecast:
|Previous: 2.50%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Sep
|Forecast: 2.50%
|Previous: 2.60%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Sep P
|Forecast: 1.60%
|Previous: -1.50%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Sep
|Forecast: 0.70%
|Previous: -1.10%
Friday, Oct 31, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Sep
|0.60%
|0.60%
|00:30
|AUD
|PPI Q/Q Q3
|0.80%
|0.70%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Oct
|49.7
|49.8
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Oct
|50.2
|50
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Sep
|-7.90%
|-9.80%
|07:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Sep
|-0.10%
|-0.50%
|07:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Sep
|0.30%
|-0.20%
|07:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Sep
|0.20%
|-0.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Oct P
|2.10%
|2.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Oct P
|2.30%
|2.40%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Aug
|0.00%
|0.20%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Oct
|42
|40.6
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Sep
|Forecast: 0.60%
|Previous: 0.60%
|00:30
|AUD
|PPI Q/Q Q3
|Forecast: 0.80%
|Previous: 0.70%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Oct
|Forecast: 49.7
|Previous: 49.8
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Oct
|Forecast: 50.2
|Previous: 50
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Sep
|Forecast: -7.90%
|Previous: -9.80%
|07:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Sep
|Forecast: -0.10%
|Previous: -0.50%
|07:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Sep
|Forecast: 0.30%
|Previous: -0.20%
|07:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Sep
|Forecast: 0.20%
|Previous: -0.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Oct P
|Forecast: 2.10%
|Previous: 2.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Oct P
|Forecast: 2.30%
|Previous: 2.40%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Aug
|Forecast: 0.00%
|Previous: 0.20%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Oct
|Forecast: 42
|Previous: 40.6