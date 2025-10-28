Eco Data 10/28/25

Tue, Oct 28, 2025 @ 17:47 GMT
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
00:01 GBP BRC Shop Price Index Y/Y Oct 1.00% 1.60% 1.40%
07:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Nov -24.1 -22 -22.3
13:00 USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Aug 1.60% 1.90% 1.80%
13:00 USD Housing Price Index M/M Aug 0.40% 0.10% -0.10% 0.00%
14:00 USD Consumer Confidence Oct 94.6 93.9 94.2 95.6
