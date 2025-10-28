Eco Data 10/28/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|00:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Oct
|1.00%
|1.60%
|1.40%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Nov
|-24.1
|-22
|-22.3
|13:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Aug
|1.60%
|1.90%
|1.80%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Aug
|0.40%
|0.10%
|-0.10%
|0.00%
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Oct
|94.6
|93.9
|94.2
|95.6
