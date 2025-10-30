Eco Data 10/30/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Oct
|58.1
|49.6
|00:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Oct
|44.6
|43.4
|00:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q3
|-0.40%
|-0.80%
|03:15
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.50%
|0.50%
|0.50%
|07:45
|EUR
|France GDP Q/Q Q3 P
|0.50%
|0.20%
|0.30%
|08:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Oct
|101.3
|99
|98
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Sep
|-1K
|10K
|14K
|13K
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment RateSep
|6.30%
|6.30%
|6.30%
|09:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q3 P
|0.00%
|0.00%
|-0.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q3 P
|0.20%
|0.10%
|0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Sep
|6.30%
|6.30%
|6.30%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Oct
|96.8
|95.7
|95.5
|95.6
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Oct
|-8.2
|-9.8
|-10.3
|-10.1
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Oct
|4
|3.7
|3.6
|3.7
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Oct F
|-14.2
|-14.2
|-14.2
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Oct P
|0.30%
|0.20%
|0.20%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Oct P
|2.30%
|2.20%
|2.40%
|13:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|2.00%
|2.00%
|2.00%
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.15%
|2.15%
|2.15%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Oct 24)
|74B
|71B
|87B
