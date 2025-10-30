Eco Data 10/30/25

Thu, Jan 29, 2026 17:49 GMT
    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    00:00 NZD ANZ Business Confidence Oct 58.1 49.6
    00:00 NZD ANZ Activity Outlook Oct 44.6 43.4
    00:30 AUD Import Price Index Q/Q Q3 -0.40% -0.80%
    03:15 JPY BoJ Interest Rate Decision 0.50% 0.50% 0.50%
    07:45 EUR France GDP Q/Q Q3 P 0.50% 0.20% 0.30%
    08:00 CHF KOF Economic Barometer Oct 101.3 99 98
    08:55 EUR Germany Unemployment Change Sep -1K 10K 14K 13K
    08:55 EUR Germany Unemployment RateSep 6.30% 6.30% 6.30%
    09:00 EUR Germany GDP Q/Q Q3 P 0.00% 0.00% -0.30%
    10:00 EUR Eurozone GDP Q/Q Q3 P 0.20% 0.10% 0.10%
    10:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Sep 6.30% 6.30% 6.30%
    10:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Indicator Oct 96.8 95.7 95.5 95.6
    10:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Oct -8.2 -9.8 -10.3 -10.1
    10:00 EUR Eurozone Services Sentiment Oct 4 3.7 3.6 3.7
    10:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Oct F -14.2 -14.2 -14.2
    13:00 EUR Germany CPI M/M Oct P 0.30% 0.20% 0.20%
    13:00 EUR Germany CPI Y/Y Oct P 2.30% 2.20% 2.40%
    13:15 EUR ECB Rate On Deposit Facility 2.00% 2.00% 2.00%
    13:15 EUR ECB Main Refinancing Rate 2.15% 2.15% 2.15%
    14:30 USD Natural Gas Storage (Oct 24) 74B 71B 87B
