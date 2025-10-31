Eco Data 10/31/25

Thu, Jan 29, 2026 17:49 GMT
    GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
    23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Oct 2.80% 2.50%
    23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Oct 2.80% 2.60% 2.50%
    23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Oct 2.80% 2.50%
    23:30 JPY Unemployment Rate Sep 2.60% 2.50% 2.60%
    23:50 JPY Industrial Production M/M Sep P 2.20% 1.60% -1.50%
    23:50 JPY Retail Trade Y/Y Sep 0.50% 0.70% -1.10%
    00:30 AUD Private Sector Credit M/M Sep 0.60% 0.60% 0.60%
    00:30 AUD PPI Q/Q Q3 1.00% 0.80% 0.70%
    01:30 CNY NBS Manufacturing PMI Oct 49 49.7 49.8
    01:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI Oct 50.1 50.2 50
    05:00 JPY Housing Starts Y/Y Sep -7.30% -7.90% -9.80%
    07:00 EUR Germany Import Price M/M Sep 0.20% -0.10% -0.50%
    07:00 EUR Germany Retail Sales M/M Sep 0.20% 0.30% -0.20%
    07:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Sep 1.50% 0.20% -0.20% -0.40%
    10:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Oct P 2.10% 2.10% 2.20%
    10:00 EUR Eurozone Core CPI Y/Y Oct P 2.40% 2.30% 2.40%
    12:30 CAD GDP M/M Aug -0.30% 0.00% 0.20% 0.30%
    13:45 USD Chicago PMI Oct 43.8 42 40.6
