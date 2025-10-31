Eco Data 10/31/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Oct
|2.80%
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Oct
|2.80%
|2.60%
|2.50%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Oct
|2.80%
|2.50%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Sep
|2.60%
|2.50%
|2.60%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Sep P
|2.20%
|1.60%
|-1.50%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Sep
|0.50%
|0.70%
|-1.10%
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Sep
|0.60%
|0.60%
|0.60%
|00:30
|AUD
|PPI Q/Q Q3
|1.00%
|0.80%
|0.70%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Oct
|49
|49.7
|49.8
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Oct
|50.1
|50.2
|50
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Sep
|-7.30%
|-7.90%
|-9.80%
|07:00
|EUR
|Germany Import Price M/M Sep
|0.20%
|-0.10%
|-0.50%
|07:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Sep
|0.20%
|0.30%
|-0.20%
|07:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Sep
|1.50%
|0.20%
|-0.20%
|-0.40%
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Oct P
|2.10%
|2.10%
|2.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Oct P
|2.40%
|2.30%
|2.40%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Aug
|-0.30%
|0.00%
|0.20%
|0.30%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Oct
|43.8
|42
|40.6
