Eco Data 11/10/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Sep P
|107.9
|107
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Nov
|-3.9
|-5.4
|GMT
|Ccy
|Events
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|Actual:
|Forecast:
|Previous:
|Revised:
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Sep P
|Actual:
|Forecast: 107.9
|Previous: 107
|Revised:
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Nov
|Actual:
|Forecast: -3.9
|Previous: -5.4
|Revised: